Hogy mi? Ted Wheeler, a Stranger Things apukája valójában szovjet kém?

A Stranger Things ötödik évada tegnap debütált a Netflix műsorán. A régi ismerős karakterek között már az első epizódban felbukkant a Joe Chrest által alakított Ted Wheeler is, aki Nancy, Mike és Holly édesapja a szériában, és akivel kapcsolatban egy egészen elképesztő rajongói teória terjed az internet bugyraiban. Sőt, Chrest elmondása szerint személyesen is megkörnyékezték őt a kérdéssel, így a színész úgy döntött, hogy a The New York Postnak mesél a hajmeresztő elméletről.
A Stranger Things szériával kapcsolatban ezer meg egy rajongói teória látott már napvilágot. Nem is véletlen, hiszen oly sokat vártunk a gigantikus fináléra, hogy ezidő alatt bőven volt időnk különféle elméleteket gyártani, vagy újabbnál-újabb elrejtett jeleket keresni a korábbi évadok visszanézése közben. Legutóbb a kevés képernyőidőt megélt, de ennek ellenére is mindenki kedvenc rockerévé vált Eddie Munsonnal kapcsolatban indult meg a találgatás, hogy esetleg vámpír formában térhet vissza az ötödik évadban. Az ötödik évad debütálása okán azonban egy eddig mellőzöttebb karakter került terítékre. A Joe Chrest által alakított Ted Wheeler már a 2016-ban debütált első évad óta rendíthetetlen mellékszereplője a szériának. A főszereplő gyerekek közül Mike Wheeler (Finn Wolfhard) apukáját alakítja, és folyamatos szolgáltatója a szarkasztikus apa-humornak.
Azonban a rajongókat nem a jól megírt poénok miatt kezdte külön érdekelni Ted Wheeler karaktere. Joe Chrest elmondása szerint már az első évad óta „zaklatják” a különböző teóriákkal. Első körben az a feltételezés kapott szárnyra, hogy Mr. Wheeler jóval több átlagos kertvárosi apukánál, és egyenesen a CIA-nek dolgozik. Az elméletet pusztán annyi táplálta, hogy az epizódok alatt több kém és beépített ember létére is fény derült, akiknek nagyon is köze van a Hellyel Lefelé körül zajló eseményekhez. Érdekes módon Ted karaktere pont azért vált gyanússá, mert látszólag teljesen hidegen hagyják a körülötte folyó természetfeletti és megmagyarázhatatlan dolgok. Egy ennél is vadabb ötlet akkor kezdett körvonalazódni, amikor a Stranger Things harmadik évadában megjelentek az oroszok. Az egyik epizódban van egy rövid jelenet, amikor a Wheeler család feje rápillant a karórájára, ami a kezdetek óta része Chrest jelmezének, és ott, ahol egy átlagos karórán általában márkajelzés szokott szerepelni, az alábbi felirat olvasható: „made in the USSR”, azaz készült a Szovjetunióban. A szemfüles rajongók megőrültek, amikor felfedezték ezt az apró részletet, és megszületett a következő összeesküvés-elmélet, miszerint Ted Wheeler valójában szovjet kém. Joe Chrest is furcsállta a dolgot, és elmondása szerint még a sorozatot készítő Duffer testvéreket is megkérdezte az óráról.
Még sosem láttam olyan karórát, amin ez állt volna. Meg is mutattam Matt-nek és Ross-nak (Duffer), akik annyit mondtak: Ez nagyon érdekes.
Chrest egy másik teóriát is megosztott a Post újságírójával, ami állítása szerint a Dustint alakító Gaten Matarazzo egyik kedvenc elképzelése.
Sokak szerint Dustin valójában Ted eltitkolt gyermeke. Ezt abból állapították meg, hogy sokkal többször dorgálja meg Dustint, és rendszeresen azzal van elfoglalva, hogyan viselkedik a fiú. Szinte jobban érdekli, mint a saját fia, Mike. Gaten mindig nagyon jól szórakozott ezen az elméleten.
A Dustin-teória elkötelezett hívei már most, az ötödik évad első epizódjában is újabb adagot kaphattak a Ted-Dustin párosból, már ha sikerült elindítaniuk az első részt, ugyanis a hírek szerint akkora volt az érdeklődés a széria fináléja iránt, hogy a Netflix szerverei teljesen leálltak.
