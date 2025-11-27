Hogy mi? Ted Wheeler, a Stranger Things apukája valójában szovjet kém?

A Stranger Things ötödik évada tegnap debütált a Netflix műsorán. A régi ismerős karakterek között már az első epizódban felbukkant a Joe Chrest által alakított Ted Wheeler is, aki Nancy, Mike és Holly édesapja a szériában, és akivel kapcsolatban egy egészen elképesztő rajongói teória terjed az internet bugyraiban. Sőt, Chrest elmondása szerint személyesen is megkörnyékezték őt a kérdéssel, így a színész úgy döntött, hogy a The New York Postnak mesél a hajmeresztő elméletről.

A Stranger Things sorozatban Ted Wheelert alakító Joe Chrest pontot tett a találgatások végére (Fotó: AFF/PA Images)

Stranger Things: Ted Wheeler lehet, hogy nem csak hétköznapi apuka?

A Stranger Things szériával kapcsolatban ezer meg egy rajongói teória látott már napvilágot. Nem is véletlen, hiszen oly sokat vártunk a gigantikus fináléra, hogy ezidő alatt bőven volt időnk különféle elméleteket gyártani, vagy újabbnál-újabb elrejtett jeleket keresni a korábbi évadok visszanézése közben. Legutóbb a kevés képernyőidőt megélt, de ennek ellenére is mindenki kedvenc rockerévé vált Eddie Munsonnal kapcsolatban indult meg a találgatás, hogy esetleg vámpír formában térhet vissza az ötödik évadban. Az ötödik évad debütálása okán azonban egy eddig mellőzöttebb karakter került terítékre. A Joe Chrest által alakított Ted Wheeler már a 2016-ban debütált első évad óta rendíthetetlen mellékszereplője a szériának. A főszereplő gyerekek közül Mike Wheeler (Finn Wolfhard) apukáját alakítja, és folyamatos szolgáltatója a szarkasztikus apa-humornak.

CIA-ügynök és szovjet kém

Azonban a rajongókat nem a jól megírt poénok miatt kezdte külön érdekelni Ted Wheeler karaktere. Joe Chrest elmondása szerint már az első évad óta „zaklatják” a különböző teóriákkal. Első körben az a feltételezés kapott szárnyra, hogy Mr. Wheeler jóval több átlagos kertvárosi apukánál, és egyenesen a CIA-nek dolgozik. Az elméletet pusztán annyi táplálta, hogy az epizódok alatt több kém és beépített ember létére is fény derült, akiknek nagyon is köze van a Hellyel Lefelé körül zajló eseményekhez. Érdekes módon Ted karaktere pont azért vált gyanússá, mert látszólag teljesen hidegen hagyják a körülötte folyó természetfeletti és megmagyarázhatatlan dolgok. Egy ennél is vadabb ötlet akkor kezdett körvonalazódni, amikor a Stranger Things harmadik évadában megjelentek az oroszok. Az egyik epizódban van egy rövid jelenet, amikor a Wheeler család feje rápillant a karórájára, ami a kezdetek óta része Chrest jelmezének, és ott, ahol egy átlagos karórán általában márkajelzés szokott szerepelni, az alábbi felirat olvasható: „made in the USSR”, azaz készült a Szovjetunióban. A szemfüles rajongók megőrültek, amikor felfedezték ezt az apró részletet, és megszületett a következő összeesküvés-elmélet, miszerint Ted Wheeler valójában szovjet kém. Joe Chrest is furcsállta a dolgot, és elmondása szerint még a sorozatot készítő Duffer testvéreket is megkérdezte az óráról.