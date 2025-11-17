14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Kopasz Emma Stone és Stranger Things-finálé: 5 film és sorozat, amit ne hagyj ki novemberben

Stranger Things
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 19:15
sorozatfilmEmma Stone
November valósággal elkényeztet minket, ha filmekről és sorozatokról van szó. Hamarosan startol a Stranger Things 5. évada a Netflixen, de Emma Stone új filmje és a Breaking Bad atyjának friss sorozata is mindent letarol!

Elborult túsztörténet, a Breaking Bad alkotójának új produkciója, halálos jövőbeli vetélkedő Stephen King-módra, milliók által várt Stranger Things sorozatfinálé és hazai romantikus film is érkezik ebben a hónapban. Összegyűjtöttük a legígéretesebb novemberi bemutatókat.

A kopasz Emma Stone mellett a Stranger Things is novemberben kápráztatja el a nézőket
Emma Stone Oscar esélyes lehet 2025-ben is, a szépséges színésznő hidegrázós alakítása mellett pedig még a Stranger Things új évada is vár ránk novemberben (Fotó: Focus Features)

Bugonia

Már a mozikban!

Bár a Stranger Things az, amire az egész világ vár novemberben, van itt egy film, aminek kedvéért Emma Stone kopaszra borotválta a fejét. A hírekbe főként ezzel került be a Bugonia, és persze a saját reklámkampánya is erősen épít a dologra, de nem elsősorban ezért érdekes film. Hanem mert a meredek agymenéseiről híres, egyedi stílusú görög rendező, Yorgos Lanthimos (A kedvenc, Szegény párák) készítette, aki immár a negyedik mozifilmjében dolgozik együtt Emma Stone-nal. A sztárszínésznő ezúttal egy menő vállalatvezetőt alakít, akit elrabol két összeesküvés-elmélethívő férfi, mert azt hiszik róla, hogy földönkívüli. Túszdrámából aztán pszichológiai játszma lesz, meghökkentő fordulatokkal.

Pluribus 1. évad

Már elérhető az Apple TV+ felületén

Minden idők legjobb sorozatainak listáján rendszeresen ott szerepel a Totál szívás (Breaking Bad), melynek alkotója elkészített egy spinoff/előzménysorozatot (Better Call Saul) is hozzá, de teljesen eredeti, új szériával azóta most először áll csak elő. Vince Gilligan az új sorozatában ismét együtt dolgozik a Better Call Saulban brillírozó Rhea Seehornnal, és a történet helyszíne is ugyanúgy az Új-Mexikóban található Albuquerque. Csak épp a Pluribusban már egy nem túl távoli jövőben járunk, ahol az emberiséget megfertőzte egy rejtélyes vírus, aminek révén mindenki elégedetté és boldoggá vált. Kivéve a főszereplőnket. Az Apple már most két évadot rendelt meg a sci-fi drámasorozatból.

 

A menekülő ember (The Running Man)

Már a mozikban!

Stephen King (azonos cím) regényéből már készült egy (azonos című) filmfeldolgozás a nyolcvanas években Arnold Schwarzeneggerrel a főszerepben, nem meglepő módon a történet akciódús elemeire koncentrálva, és meg is változtatva jó néhány összetevőt. A most mozikba érkező új verzió sokkal hűségesebbnek ígéri magát az alapanyaghoz, a főhőse például nem különleges képességű exkatona, hanem egy hétköznapi melós, aki egy jövőbeli disztópikus társadalomban nincs pénze a lánya gyógyíttatására. Ezért aztán utolsó kétségbeesésében jelentkezik egy vetélkedő műsorba, ahol semmi mást nem kell tennie a busás főnyereményért, mint életben maradnia. De ezt sokan próbálják megakadályozni.

Stranger Things 5. évad

Hazai streaming premier: 11.27. (Netflix)

Talán a Trónok harca idején övezett akkora várakozás egy sorozatévadot, mint ami most a Stranger Things kapcsán érezhető. A túlvilág démonokkal kapcsolatba kerülő nyolcvanas évekbeli kertvárosi kissrácok története a Netflix igazi sikersorozata, sőt zászlóshajója és idővel szuperprodukciója lett, egyre növekvő költségvetésekkel és epizódhosszokkal. A befejező, több szakaszban nézők elé kerülő ötödik évadban már minden rész szinte egy-egy mozifilm, és hát azok a kissrácok is alaposan megnőttek időközben.

Szenvedélyes nők

Hazai mozipremier: 11.27.

Ha egy üzlet egyszer beindul! Herendi Gábor (Valami Amerika, Toxikoma) nagy gurított a saját, illetve szponzori finanszírozásból készített Futni mentemmel, melynek több mint 800 ezer nézője óriási elismerést és kasszasikert eredményezett. A sikerreceptet követve a Futni mentem mögött álló csapat villámgyorsan össze is hozott egy újabb mozifilmet, mely szintén egy cseh film adaptációja, szintén a romantikus-család vígjáték zsánerében mozog, és szintén tele van kiválóbbnál kiválóbb hazai színészekkel.

 

 

