Kopasz Emma Stone és Stranger Things-finálé: 5 film és sorozat, amit ne hagyj ki novemberben

Elborult túsztörténet, a Breaking Bad alkotójának új produkciója, halálos jövőbeli vetélkedő Stephen King-módra, milliók által várt Stranger Things sorozatfinálé és hazai romantikus film is érkezik ebben a hónapban. Összegyűjtöttük a legígéretesebb novemberi bemutatókat.

Emma Stone Oscar esélyes lehet 2025-ben is, a szépséges színésznő hidegrázós alakítása mellett pedig még a Stranger Things új évada is vár ránk novemberben (Fotó: Focus Features)

Bugonia

Már a mozikban!

Bár a Stranger Things az, amire az egész világ vár novemberben, van itt egy film, aminek kedvéért Emma Stone kopaszra borotválta a fejét. A hírekbe főként ezzel került be a Bugonia, és persze a saját reklámkampánya is erősen épít a dologra, de nem elsősorban ezért érdekes film. Hanem mert a meredek agymenéseiről híres, egyedi stílusú görög rendező, Yorgos Lanthimos (A kedvenc, Szegény párák) készítette, aki immár a negyedik mozifilmjében dolgozik együtt Emma Stone-nal. A sztárszínésznő ezúttal egy menő vállalatvezetőt alakít, akit elrabol két összeesküvés-elmélethívő férfi, mert azt hiszik róla, hogy földönkívüli. Túszdrámából aztán pszichológiai játszma lesz, meghökkentő fordulatokkal.

Pluribus 1. évad

Már elérhető az Apple TV+ felületén

Minden idők legjobb sorozatainak listáján rendszeresen ott szerepel a Totál szívás (Breaking Bad), melynek alkotója elkészített egy spinoff/előzménysorozatot (Better Call Saul) is hozzá, de teljesen eredeti, új szériával azóta most először áll csak elő. Vince Gilligan az új sorozatában ismét együtt dolgozik a Better Call Saulban brillírozó Rhea Seehornnal, és a történet helyszíne is ugyanúgy az Új-Mexikóban található Albuquerque. Csak épp a Pluribusban már egy nem túl távoli jövőben járunk, ahol az emberiséget megfertőzte egy rejtélyes vírus, aminek révén mindenki elégedetté és boldoggá vált. Kivéve a főszereplőnket. Az Apple már most két évadot rendelt meg a sci-fi drámasorozatból.

A menekülő ember (The Running Man)

Már a mozikban!

Stephen King (azonos cím) regényéből már készült egy (azonos című) filmfeldolgozás a nyolcvanas években Arnold Schwarzeneggerrel a főszerepben, nem meglepő módon a történet akciódús elemeire koncentrálva, és meg is változtatva jó néhány összetevőt. A most mozikba érkező új verzió sokkal hűségesebbnek ígéri magát az alapanyaghoz, a főhőse például nem különleges képességű exkatona, hanem egy hétköznapi melós, aki egy jövőbeli disztópikus társadalomban nincs pénze a lánya gyógyíttatására. Ezért aztán utolsó kétségbeesésében jelentkezik egy vetélkedő műsorba, ahol semmi mást nem kell tennie a busás főnyereményért, mint életben maradnia. De ezt sokan próbálják megakadályozni.