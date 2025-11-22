Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
41 éves Scarlett Johansson: mutatjuk a legszexibb vetkőzéseit – Izzasztó fotókon a bombázó

Scarlett Johansson
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 12:55
fekete özvegyElveszett jelentés
Bármikor szívesen látjuk őt filmjeiben. Scarlett Johansson tehetséges és elképesztően dögös.

Mindegy, hogy szőke, barna, vörös, fekete — Scarlett Johansson mindben egyesül. Ő napjaink egyik legbevállalósabb és legszexibb színésznője, akitől egyből megdobban az ember szíve, ha megjelenik a képernyőn. Idomaiért sokan meg vannak őrülve világszerte, ő pedig merészen áll neki a legmutatósabb szerepeknek is. A kétszeresen Oscar-díjra jelölt, gyönyörű színésznőt a mai nap 41. születésnapján ünnepelhetjük.

Scarlett Johansson az Oscar-gálán
A Scarlett Johansson filmekben garantáltak az érzékien stílusos jelenetek (Fotó: Ian West)

Scarlett Johansson nem szégyellős, ha a művészetről van szó

Ha az egyik legjobban kereső színésznő nevét említjük, valószínűleg a legtöbbeknek a vörös hajú szexi orosz kémnő, a Marvel filmek Natasha Romanoffja jut eszébe. Fekete özvegyként legelőször a Vasember 2-ben jelent meg, és mint az egyetlen karakter, aki képes lenyugtatni Mark Ruffalo Hulk szörnyetegét — nem úgy, mint a férfi nézők jelentős részét. Feszülős latex cucc, vállára omló vörös hajzuhatag, minden érzékiség ami a 12-es karikába belefér. Hasonló szerelésben volt a Ghost in the Shell című filmadaptációban is, mely mint olyan megbukott, de a színésznő iszonyat dögösen hozta le a robotcsaj szerepét.

Scarlett Johansson az a típus, aki nem fél megmutatni testének részleteit, ha a történet úgy kívánja. Olyannyira, hogy vannak esetek, amikor nem is kell utasítás számára, ő dobja be kreatív ötletként a meztelenkedés témáját. Így történt A sziget című filmnél is, ahol Michael Baynek vetette fel ezt a lehetőséget, de ezt Bay határozottan elutasította, mondván hogy nem illik a történetbe. Ettől nem kellett tartani A felszín alatt című filmben, ahol a színésznő teljesen ruha nélkül látható.

Scarlett vonzereje ugyanakkor nem csak a külsejében érhető tetten, hanem a veszettül dögös hangjában is. Ennek köszönhetően meg se kell jelennie a filmvásznon, hogy levegye a nézőket a lábáról. Így történt A nő című filmben Joaquin Phoenix-szel, ahol a színésznő egy mesterséges intelligencia hangját alakította, melybe a férfi főszereplő beleszeret. Johansson elmondása szerint a legbizarrabb szexjelenetet vette fel, pusztán a hangját alkalmazva.

A színésznő legszexibb alakításaiból galériát is gyűjtöttünk össze — kattintsunk rá!

Marvel's Avengers: Age Of Ultron Black Widow/Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) Ph: Jay Maidment ©Marvel 2015
Dec 25, 2005; London, England, UK; Actress SCARLETT JOHANNSON stars as Nola Rice and JONATHAN RHYS-MEYERS as Chris Wilton in the Woody Allen directed drama, 'Match Point.' ..Mandatory Credit: Photo by BBC Films/Entertainment Pictures..© Copyright 2005 by
Galéria: Isten éltesse a 41 éves Scarlett Johanssont!
1/10
A Marvel filmekben szinte mindig okunk van elalélni a Fekete özvegy szerepétől


 

