Ezek Hollywood leggyilkosabb ruhái: a színészek majd' belehaltak a hitelességbe!

Gyilkos kosztümöket kell elviselni a legnagyobb sztároknak is a szuperprodukciók forgatásán. Scarlett Johansson és Jim Carrey is tudna arról mesélni, milyen az, ha hónapokig az egészségével játszik az ember a hiteles alakítás kedvéért.

Scarlett Johanssont majdnem megölte a jelmeze

Elizabeth Taylor

Az 1957-es Esőerdő megye című filmben a színésznő 19. századi fűzős ruhákat kellett viseljen a hitelesség miatt. Taylor a hőségben először pánikrohamot kapott, de pár nappal később súlyos szívritmuszavara lett, ami miatt egy hétre le kellett állnia a forgatásnak. A színésznő hűtéséről utána külön csapat gondoskodott, illetve csak a legszükségesebb pillanatokban kellett a kényelmetlen ruhát viselnie, a közelieknél más jelmezt viselt.

Jim Carrey több, mint 8 órát öltözött (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Jim Carrey

Mindannyian kedvenc komikusa hónapokig alig aludt, ami komolya megviselte az egészségét a 2000-es Grincs forgatásán. Carrey jelmeze és sminkje egy munkaidő alatt, vagyis 8,5 óra alatt készült el, és akkor még egy percet sem forgatott. Az első munkanap után - ahogy fogalmazott - feldobta a talpát és fogalma sem volt arról, hogy túléli-e a forgatást. A stáb mindent megtett azért, hogy gyorsítsanak a folyamaton, de 5-6 óránál így sem sikerült lejjebb vinni a napi sminkelést, ezért több fénydublőrt is alkalmaztak, hogy haladjon a forgatás, és Carrey se roppanjon össze.

A szexi szerelés majdnem megölte a színésznőt (Fotó: Marvel/XPOSUREPHOTOS.COM)

Scarlett Johansson

A Bosszúállók Fekete özvegyének szexi, tapadós szerkója vizuálisan szuper, de benne lenni már más a 40 éves színésznő elmondása szerint. Már eleve belepréselni magát sem volt egyszerű, de ami utána jött, az maga volt a pokol. A sztár csak "vizes öltözetnek" hívta a tapadós ruhát, ugyanis napi 12 órát a saját izzadtságában kellett tocsognia. Ha ez nem lett volna elég, a fekete anyag nagyon könnyen felmelegedett, ami kis híján az életébe került. Az egyik tetőjelenet forgatásánál annyira melege volt, hogy rosszul lett és hallucinálni kezdett.

Komoly fájdalmai voltak Paul Bettany-nek is a jelmeztől (Fotó: Disney)

Paul Bettany

Szintén a Marvel-univerzumból a Viziót alakító ausztrál színésznek is meg kellett megküzdenie a szuperhős jelmezével. Felvenni 3 és fél óra volt, de ami ennél is rosszabb volt, a súlya. Az amúgy sem túl vaskos színész rengeteget fogyott a forgatás alatt, és komoly fájdalmai voltak hónapokon keresztül a ruha súlya és a kényelmetlensége miatt.