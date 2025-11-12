Ez most komoly? Cher levadászta Tom Cruise-t, Sandra Bullock pedig Ryan Goslingot!

Hollywood tele van furcsábbnál furcsább párosokkal, szerelmi történetekkel, amiken nap mint nap csámcsoghat a bulvársajtó. Sandra Bullock Ryan Reynolds helyett egy másik, fiatalabb kanadai szépfiúra vetette ki a hálóját bő két évtizede, de Janet Jackson is olyan pasit fogott ki magának, ami után nők milliói irigykedtek utána.

Sandra Bullock lecsapott Ryan Gosling (Fotó: Warner Bros. Pictures)

Sandra Bullock gyereke lehetett volna a pasija: 5 sztárpár, akikről nem is gondolnánk, hogy jártak

Ryan Gosling és Sandra Bullock

Sandra Bullock a kétezres évek elején forgatta a Kísérleti gyilkosságok című thrillert, amiben az egyik férfi főszerepet a még zöldfülű, a nála 16 évvel fiatalabb Ryan Gosling alakította. A két sztár egymásba szeretett a forgatáson, ám ahogy a közös filmjük, úgy a románcuk is bukás volt, ugyanis nagyon gyorsan véget ért. Az idén 61 éves Bullock később megtalálta a párját, fotós szerelme, Bryan Randell személyében, aki 2023-ban hunyt el ALS következtében. A ma 45 éves Gosling Eva Mendes férje közel másfél évtizede és két gyermekük van.

Cher és Tom Cruise

Cher lecsapott a fiatal Tom Cruise-ra (Fotó: Brad Markel)

A kortalan popdíva már régen is szerette a fiatalabb pasikat. Cher már erősen negyven körül volt, amikor a pályakezdő Tom Cruise-zal összegabalyodott. A románc nem volt hosszú életű, a Top Gun és Koktél sztárja atomvillanásként robbant be Hollywoodba, és ugyanezzel a lendülettel ki Cher ágyából. Az idén 79 éves énekesnő azonban szívesen emlékszik vissza Tomra, évekkel ezelőtt azt nyilatkozta, élete egyik legjobb szeretője volt Cruise.

Matthew McConaughey és Janet Jackson

Matthew McConaughey tagadta a románcot (Fotó: Bob Daemmrich)

Nos, ez akkora titok volt, hogy még az érintettek is alig tudtak róla. Valamikor a kilencvenes évek végén, kétezres évek elején lehetett a tiszavirág életű románc, amiről szinte csak a hollywoodi bennfentesek tudtak. Amikor a pletyka évekkel később kiderült, Matthew McConaughey tagadta, hogy bármi köze lenne a cicivillantásáról híres énekesnőhöz. Később a 6 év után visszatérő, most 56 éves színész elismerte, volt egy rövid románca Michael Jackson nővérével.

Drew Barrymore és Christian Bale

Bale egy randi után dobta Barrymore-t (Fotó: zumapress.com)

Pedig micsoda páros lett volna: két gyerekszínész, akiknek a természete is vadóc. Drew és Bale még a kilencvenes években találkoztak. A jóképű színész egyre jobb szerepeket kapott Hollywoodban, míg a rehabot sokszor megjáró Barrymore még az útját kereste. Christian Bale szerint élete legrövidebb románca volt, ugyanis némi pávatánc után gyakorlatilag egy randijuk volt, de ahogy a színész fogalmazott: 'nem jött össze a dolog.' Hogy mit érthetett dolog alatt, azt hagyjuk meg a balladai homályban.

