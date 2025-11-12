Tragédia! Meghalt Sandra Bullock mentora: ezek a világsztárok mind tőle tanultak

Egy hosszú és eredményekkel teli élet után a filmvilágot megrendítette a 84 éves Sally Kirkland halála. A színésznőt olyan filmekből ismerjük, mint a JFK - A nyitott dosszié, a Jim Carrey-féle Minden6ó, az Ilyenek voltunk és a hetvenes évekbeli Csillag születik. Az Anna című filmben nyújtott játékát Oscar-díjra jelölték és Golden Globe-díjat is nyert. Életének fontos része volt a filmezés, megközelítőleg 270 kisebb-nagyobb szerepben. Emellett kiemelten kezelte a feltörekvő színésznemzedékek útmutatását is.

Sally Kirkland egyszerre volt tanár és spirituális vezető (Fotó: Henry McGee)

Sally Kirkland azt tanította, hogy válj eggyé a szerepeddel

A színésznő Lee Strasberg színi iskolájában tanulta meg a method acting alapjait, melynek az a lényege, hogy a művészek nem csak eljátsszák a szerepüket, de a bőrükbe is bújnak. A tudást nem csak saját művészetében alkalmazta, saját tanítási módszert is alakított rá.

Számtalan színészt útját ápolta karrierjének elején, köztük olyan világsztárokat is, mint Barbra Streisand, Liza Minnelli, Sandra Bullock, Sharon Stone és Kathy Griffin.

Kurzusait New Yorkban végezte közel 30 évig. Kirkland azon túl, hogy a színművészet ezen mély ágát adta át tanítványainak, több is kívánt lenni számukra. Tanításaiban vegyítette a színészkedést a spirituális útmutatással, melynek egy érdekes egyvelegét igyekezett átadni az óráin. Gondolta. Tette ezt úgy, hogy ő maga is lelki problémákkal, depresszióval küszködött, mely segített mélyebb empátiával kapcsolódni az elérni kívánt szerepekhez és erre biztatott másokat is.

Kirkland számára ez az irányvonal — miképpen eggyé válik a színész a szereppel — nem csak önmaga és tanítványai felé volt igaz és autentikus, de az egyetlen őszinte módszernek is gondolta, ahogy egy korábbi interjúban utalt is rá:

Nem is tudom, hogy kell színészkedni, kivéve ha a method acting az igazság. Nem tudom, hogy tudnék behazudni dolgokat, bármikor arra kényszerülök, hogy olyan érzést adjak át, amely az én életemben nincs jelen, ezt alkalmazom.

Sally Kirkland talán nem az a színész, aki a szerepei miatt maradt fent, de a módszer ő általa is kapott nagyobb figyelmet és nélküle talán nem láthattuk a cikkünkben felsorolt színészek sem csilloghatnának úgy, mint ő vele.