Keanu Reeves jótékonykodik, kórházat épít és lemond a gázsijáról is - A nemzetközi férfinapon őt ünnepli Hollywood

A világ november 19-én ünnepli a nemzetközi férfinapot. Először 1999-ben tartották meg az eseményt az ENSZ közreműködésével Trinidad és Tobagóban, Magyarországon 2009 óta ünnepeljük. Eme jeles nap alkalmából összegyűjtöttük kedvenc hollywoodi férfiúinkat, akik nemcsak színészi tehetségük, hanem vitathatatlan sármjuk miatt is külön helyet foglalnak el a szívünkben, ráadásul népszerűségüket arra használják, hogy jó és fontos ügyekre hívják fel a figyelmet.

Matthew McConaughey-t is érdemes ünnepelni a nemzetközi férfinapon (Fotó: Bob Daemmrich)

Nemzetközi férfinap: honnan ered a hagyomány?

Ugyan 2009 óta hazánkban is bevezetésre került, még mindig viszonylag kevés reflektorfényt kap a nemzetközi férfinap, melyet minden évben november 19-én tartanak. A férfinap elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet a férfiak egészségére, és elismerje közreműködésüket a társadalomban. Manapság ez egy veszélyes téma, amikor a nemek közötti egyenlőségről zajló párbeszéd még mindig nem az igazi, azonban a férfinap eredeti lényege is pontosan ehhez kapcsolódik. Az erősebb nem is megérdemli, hogy elismerjük az érdemeit. Hol szeretjük őket, hol egy kicsit kevésbé, de az biztos, hogy nélkülözhetetlen fogaskerekei az életnek. Az alább összegyűjtött hollywoodi sztárok amellett, hogy persze kellemesek a szemnek és színészi tehetségükkel is megajándékoznak minket, számos fontos ügy mellett állnak ki, népszerűségüket arra használva, hogy felhívják a figyelmet a világot és a társadalmat érintő problémákra.

Matthew McConaughey

A texasi színész feleségével, Camila Alvezzel létrehozta a Just Keep Livin’ alapítványt, melynek célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet a középiskolások számára a sport fontosságára. A 2022-es uvaldei iskolai lövöldözés után McConaughey elkötelezte magát a fegyvertartási szabályok szigorítása mellett is és azóta szóvivője a témának. Különösen mélyen érintette az eset, mivel szülővárosában történt. A Fehér Házban erőteljes beszédében hívta fel a figyelmet az ügy fontosságára.

Matthew McConaughey számos fontos ügy mellett áll ki (Fotó: Bob Daemmrich)

Keanu Reeves

A Mátrix-filmek sztárja időtlen-idők óta híres kedvességéről, aktivizmusáról és jótékonykodásáról, és ugyan Hollywood egyik legjobban fizetett színésze, nem érdekli a pénz és a csillogás. Testvére, Kim Reeves betegsége sarkallta arra, hogy jelentős összegekkel támogassa a rákkutatást. Emellett a gyermekgyógyászat elkötelezett segítője, számos kórház, azon belül is gyermekosztály az ő jóvoltából jöhetett létre. Al Pacino iránti csodálata vezetett oda, hogy az 1997-es Az ördög ügyvédje című film készítésekor Keanu Reeves örömmel vállalt 2 millió dolláros fizetéscsökkentést. A film teljes költségvetése 56 millió dollár volt, ebbe Al Pacino már nem fért volna bele, ha Reeves nem dönt úgy, hogy megelégszik kevesebb pénzzel. A színész hasonló áldozatot hozott a 2000-es A cserecsapat című film esetében: állítólag 90%-os fizetéscsökkentést vállalt, hogy Gene Hackman szerepet kaphasson.