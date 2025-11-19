Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Keanu Reeves jótékonykodik, kórházat épít és lemond a gázsijáról is - A nemzetközi férfinapon őt ünnepli Hollywood

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 19. 16:11
Keanu Reeves, Matthew McConaughey, csak két név a sok közül, akik ma igazán megérdemlik az ünneplést. A nemzetközi férfinap hollywoodi ünnepeltjei nem csak a filmtörténethez járultak hozzá jelentősen.

A világ november 19-én ünnepli a nemzetközi férfinapot. Először 1999-ben tartották meg az eseményt az ENSZ közreműködésével Trinidad és Tobagóban, Magyarországon 2009 óta ünnepeljük. Eme jeles nap alkalmából összegyűjtöttük kedvenc hollywoodi férfiúinkat, akik nemcsak színészi tehetségük, hanem vitathatatlan sármjuk miatt is külön helyet foglalnak el a szívünkben, ráadásul népszerűségüket arra használják, hogy jó és fontos ügyekre hívják fel a figyelmet.

Matthew McConaughey Texasban ünnepli a nemzetközi férfinapot.
Matthew McConaughey-t is érdemes ünnepelni a nemzetközi férfinapon (Fotó: Bob Daemmrich)

Nemzetközi férfinap: honnan ered a hagyomány?  

Ugyan 2009 óta hazánkban is bevezetésre került, még mindig viszonylag kevés reflektorfényt kap a nemzetközi férfinap, melyet minden évben november 19-én tartanak. A férfinap elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet a férfiak egészségére, és elismerje közreműködésüket a társadalomban. Manapság ez egy veszélyes téma, amikor a nemek közötti egyenlőségről zajló párbeszéd még mindig nem az igazi, azonban a férfinap eredeti lényege is pontosan ehhez kapcsolódik. Az erősebb nem is megérdemli, hogy elismerjük az érdemeit. Hol szeretjük őket, hol egy kicsit kevésbé, de az biztos, hogy nélkülözhetetlen fogaskerekei az életnek. Az alább összegyűjtött hollywoodi sztárok amellett, hogy persze kellemesek a szemnek és színészi tehetségükkel is megajándékoznak minket, számos fontos ügy mellett állnak ki, népszerűségüket arra használva, hogy felhívják a figyelmet a világot és a társadalmat érintő problémákra.  

Matthew McConaughey 

A texasi színész feleségével, Camila Alvezzel létrehozta a Just Keep Livin’ alapítványt, melynek célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet a középiskolások számára a sport fontosságára. A 2022-es uvaldei iskolai lövöldözés után McConaughey elkötelezte magát a fegyvertartási szabályok szigorítása mellett is és azóta szóvivője a témának. Különösen mélyen érintette az eset, mivel szülővárosában történt. A Fehér Házban erőteljes beszédében hívta fel a figyelmet az ügy fontosságára.  

Matthew McConaughey a Texasi Könyvfesztiválon olvas fel új verseskötetéből.
Matthew McConaughey számos fontos ügy mellett áll ki (Fotó: Bob Daemmrich)

Keanu Reeves 

A Mátrix-filmek sztárja időtlen-idők óta híres kedvességéről, aktivizmusáról és jótékonykodásáról, és ugyan Hollywood egyik legjobban fizetett színésze, nem érdekli a pénz és a csillogás. Testvére, Kim Reeves betegsége sarkallta arra, hogy jelentős összegekkel támogassa a rákkutatást. Emellett a gyermekgyógyászat elkötelezett segítője, számos kórház, azon belül is gyermekosztály az ő jóvoltából jöhetett létre. Al Pacino iránti csodálata vezetett oda, hogy az 1997-es Az ördög ügyvédje című film készítésekor Keanu Reeves örömmel vállalt 2 millió dolláros fizetéscsökkentést. A film teljes költségvetése 56 millió dollár volt, ebbe Al Pacino már nem fért volna bele, ha Reeves nem dönt úgy, hogy megelégszik kevesebb pénzzel. A színész hasonló áldozatot hozott a 2000-es A cserecsapat című film esetében: állítólag 90%-os fizetéscsökkentést vállalt, hogy Gene Hackman szerepet kaphasson. 

Keanu Reeves a Brit Filmfesztiválon.
Keanu Reeves igazi humanitárius hírében áll évtizedek óta (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Colin Farrell 

Colin Farrell fia, James egy nagyon ritka kondícióval született, Angelman-szindrómával éli mindennapjait. A színésznek élete legnehezebb döntését kellett meghoznia, amikor fiát egy olyan intézménybe költöztette, ahol szakképzett ápolók segítségével a fiú viszonylag teljes életet élhet. Személyes érintettsége miatt Farrell rendszeresen felszólal a ritka betegséggel kapcsolatban, ezzel is küzdve az érintettek megbélyegzése ellen. Emellett kiemelt támogatója a ritka betegségekkel foglalkozó kutatásoknak. 

EYES WIDE SHUT, starring Tom Cruise in director Stanley Kubrick's controversial drama. CREDIT: GIG
Galéria: Éljenek a férfiak! – Íme Hollywood legsármosabb úriemberei
1/10
Egy igazi klasszikussal kezdjük, Sean Connery, az egyik legsármosabb James Bond volt a hölgyek kedvence a '60-as években (Fotó: WALTER / BESTIMAGE)

 

