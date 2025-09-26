Matthew McConaughey otthagyja Hollywoodot: kormányzó akar lenni a szupersztár

Hamarosan egy csillaggal kevesebb lesz Hollywood egén. A 2000-es évek romkomjainak koronázatlan királya, Matthew McConaughey úgy döntött, a színpad helyett másfajta pódiumot keresne magának, és a jövőben Texas kormányzója szeretne lenni. A sztár eléggé elkötelezettnek tűnik, még az iskolapadba is visszaült, hogy kellő tudást szívjon magába sikere érdekében, ám az álmával kapcsolatban egy komoly kikötést szabott magának.

A Matthew McConaughey-filmek hamarosan egy darabig szünetelhetnek, ha az Oscar-díjas színész valóban texas kormányzója szerene lenni (Fotó: picture alliance / Consolidated News Photos)

A Csillagok között, a Mielőtt meghaltam és A Wall Street farkasa szabadon improvizáló sztárja nem először kacérkodik el a gondolattal, hogy egy fontos pozíciót betöltve vegye ki a részét a közügyekből. A nemrégiben szaftos hálószobatitkot megosztó McConaughey már 2021-ben is közel állt ahhoz, hogy harcba szálljon a Texas kormányzója címért, ám végül az utolsó pillanatban visszatáncolt. Az Oscar-díjas színész azonban még nem adta fel a politikai pályáról dédelgetett álmait, ám egy lapnak most úgy nyilatkozott, csak akkor hagyja ott Hollywoodot és áll a köz szolgálatába, ha gyermekei, köztük a szintúgy színésznek álló Levi McConaughey is kirepülnek a családi fészekből. Matthew McConaughey kormányzói kampányolásának kezdete tehát még odébb van, de az A-listás színművésznek addig bőven lesz kitől tanácsot kérnie, hiszen nem ő az első sztár, aki politikusnak áll.

Matthew McConaughey előtt már többen is politikusi babérokra törtek:

Ronald Reagan

Az egyik első, színészből lett politikus egyben az a személy is, aki a legtöbbre vitte erről a listáról. Noha Ronald Reagan sosem volt az a kimondott filmsztár, főszerepek nem is jutottak neki karrierje során. Talán pont ez ösztönözte a pályaváltásra, ami viszont már meghozta sikereket számára. 1967-ben előbb Kalifornia kormányzójának, majd 1981-ben az Egyesült Államok elnökének is megválasztották. Mindkét titulust ráadásul két cikluson, azaz 8 éven keresztül is viselhette.

Ronald Reagan elnöksége több sikert hozott a számára, mint az azt megelőző színészi karrierje (Fotó: Northfoto)

Cynthia Nixon

A Szex és New York, valamint a rajongókat teljesen kiakasztó És egyszer csak… színésznője hét évvel ezelőtt döntött úgy, hogy a köz szolgálatába lép, és nemcsak az HBO Max sorozatában szeretné megmutatni, mekkora lokálpatrióta. Cynthia Nixon New York állam kormányzója szeretett volna lenni, és el is indult a címért a 2018-as választáson, ahol azonban végül 65-35%-os arányban alulmaradt Andrew Cuomóval szemben. Nixon szarvát alaposan letörte a vereség, és orrát lógatva bandukolt vissza Hollywoodba.