Súlyos döntést hozott a színész apuka, a beteg fiáról van szó

Colin Farrell intézetbe adja 21 éves beteg fiát, Jamest. Nem azért hozta meg ezt a nehéz döntést, mert már nem akar gondoskodni gyermekéről, hanem azért, mert a jövőre is gondol...

Nehéz döntést hozott / Fotó: AFP

James Padraig Farrell Angelman-szindrómával él, mely ritka genetikai rendellenesség intellektuális és fejlődési visszamaradást okoz, és Farrell szerint ezzel együtt járnak olyan kihívások is, amelyek meghaladják egy átlagos család kapacitásait – írja a life.hu. A színész elmondta, nehéz megfelelő ellátást találni James számára, mégis fontosnak tartja, hogy erre sor kerüljön. Mint elismerte, sok szülő dönt úgy, hogy maga gondoskodik beteg gyermekéről, amit ő tiszteletben is tart, de úgy érzi, gondolnia kell arra az eshetőségre is, ha például vele vagy gyermeke édesanyjával történik valami.

Farrell és Kim Bordenave közösen keresnek egy olyan intézményt, ahol fiuk teljes életet élhet. Számukra nemcsak az ellátás minősége fontos, hanem az is, hogy a fiú és gondozói emberileg is kapcsolódjanak egymáshoz. Olyan helyet keresnek, ahová el tudnak menni meglátogatni és ki is hozhatják onnan Jamest.

Mint azt megírtuk, többszörösen nehéz időszakon megy keresztül Colin Farrell, ugyanis kiderült, hogy hosszú betegség után, 83 éves korában elhunyt az édesapja, Eamon Farrell, aki egykor profi focista volt Írországban.