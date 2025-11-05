Menendez-sztori: Lyle és Erik vérfagyasztó története a Netflixen

A Szörnyek a Netflix műsorán futó antológiasorozat, mely megtörtént események és valós szereplők történeteit dolgozza fel. A sorozat legfrissebb darabja, A Lyle és Erik Menendez-sztori egy Beverly Hills-i befolyásos család tragédiáját meséli el.

A Menendez-sztori a mai napig lázban tartja a nyilvánosságot (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Menendez-sztori: Szörnyek mindenhol vannak

Az antológia első része Jeffrey Dahmer sorozatgyilkos történetével foglalkozott. Dahmer szerepében az American Horror Story sztárját, Evan Peters-t láthattuk, aki hátborzongató hitelességgel formálta meg a hidegvérű gyilkost. A Jeffrey Dahmer hatalmas siker volt, hetekig vezette a Netflix legnézettebb sorozatainak listáját. Ezek után rendkívül nagy volt a nyomás a Ryan Murphy-Ian Brennen alkotópároson, akik ezúttal úgy döntöttek, egy több mint 30 éves ügyet vesznek elő. 1989 augusztus 20-án Lyle és Erik Menendez megelégelve szüleik, José és Kitty Menendez zsarnokságát, együtt kitervelik, hogy megölik őket. A Netflix sorzata 9 epizódban mutatja be, mi vezetett a két fiú tettéhez, részletesen rekonstruálja a gyilkosságot, majd az azt követő nyomozást és a tárgyalást is. A fivéreket alakító két színész előtt még nagy jövő állhat, egyelőre nem túl hosszú a filmográfiájuk, azonban a Menendez-sztori elhozhatja nekik az áttörést. Lyle Menendez szerepében Nicholas Alexander Chavez-t láthatjuk, aki eddig kevés szerepet tudhat a háta mögött. A General Hospital című amerikai szappanoperában nyújtott alakításáért viszont már egy Daytime Emmy-díj boldog tulajdonosa.

Kik is játsszák a Menendez testvéreket?

A fiatalabbik testvért, Erik Menendezt Cooper Koch alakította, aki egy fokkal több tapasztalattal rendelkezik. 2022-ben két fontosabb nagyjátékfilmben is szerepelt, a Swallowed című testhorrorban, ami sokaknál kiverte a biztosítékot, illetve a szintén ebben a műfajban készült They/them - Az átnevelőtábor című moziban. A Menendez-sztoriért az idei 77. Emmy-gálán jelölést is kapott, ám a díjat végül Stephen Graham orozta el előle a Kamaszokban nyújtott alakításáért. A két színész remekül hozza a két teljesen különböző fivér karakterét. Lyle, a nagyszájú, mindig a társaság közepe típusú fiú, míg Erik sokkal csendesebb, visszahúzódóbb. Különbözőségük ellenére azonban elválaszthatatlanok egymástól, és a gyilkos tervet is közösen viszik végig.