Menendez-sztori: Lyle és Erik vérfagyasztó története a Netflixen

A Szörnyek a Netflix műsorán futó antológiasorozat, mely megtörtént események és valós szereplők történeteit dolgozza fel. A sorozat legfrissebb darabja, A Lyle és Erik Menendez-sztori egy Beverly Hills-i befolyásos család tragédiáját meséli el.
Az antológia első része Jeffrey Dahmer sorozatgyilkos történetével foglalkozott. Dahmer szerepében az American Horror Story sztárját, Evan Peters-t láthattuk, aki hátborzongató hitelességgel formálta meg a hidegvérű gyilkost. A Jeffrey Dahmer hatalmas siker volt, hetekig vezette a Netflix legnézettebb sorozatainak listáját. Ezek után rendkívül nagy volt a nyomás a Ryan Murphy-Ian Brennen alkotópároson, akik ezúttal úgy döntöttek, egy több mint 30 éves ügyet vesznek elő. 1989 augusztus 20-án Lyle és Erik Menendez megelégelve szüleik, José és Kitty Menendez zsarnokságát, együtt kitervelik, hogy megölik őket. A Netflix sorzata 9 epizódban mutatja be, mi vezetett a két fiú tettéhez, részletesen rekonstruálja a gyilkosságot, majd az azt követő nyomozást és a tárgyalást is. A fivéreket alakító két színész előtt még nagy jövő állhat, egyelőre nem túl hosszú a filmográfiájuk, azonban a Menendez-sztori elhozhatja nekik az áttörést. Lyle Menendez szerepében Nicholas Alexander Chavez-t láthatjuk, aki eddig kevés szerepet tudhat a háta mögött. A General Hospital című amerikai szappanoperában nyújtott alakításáért viszont már egy Daytime Emmy-díj boldog tulajdonosa.
A fiatalabbik testvért, Erik Menendezt Cooper Koch alakította, aki egy fokkal több tapasztalattal rendelkezik. 2022-ben két fontosabb nagyjátékfilmben is szerepelt, a Swallowed című testhorrorban, ami sokaknál kiverte a biztosítékot, illetve a szintén ebben a műfajban készült They/them - Az átnevelőtábor című moziban. A Menendez-sztoriért az idei 77. Emmy-gálán jelölést is kapott, ám a díjat végül Stephen Graham orozta el előle a Kamaszokban nyújtott alakításáért. A két színész remekül hozza a két teljesen különböző fivér karakterét. Lyle, a nagyszájú, mindig a társaság közepe típusú fiú, míg Erik sokkal csendesebb, visszahúzódóbb. Különbözőségük ellenére azonban elválaszthatatlanok egymástól, és a gyilkos tervet is közösen viszik végig.
A sorozat a 9 epizód alatt képes egyszerre több műfajt is vegyíteni, a drámától kezdve a szatírán át egészen a pszichológiai horrorig, hogy a végén ismét megállapodjon egy tárgyalótermi drámánál. Ennél fogva a történet szép ívet követ, bár előfordulhat, hogy a néző kissé összezavarodik annak tekintetében, tulajdonképpen ki is a szörnyeteg a sztoriban. De épp ettől lesz zseniális a Murphy-Brennen páros alkotása. Nem tudjuk eldönteni, kinek is szavazzunk bizalmat. A testvérek karaktere kellően komplexen van megírva ahhoz, hogy hol szánjuk őket, hol pedig viszolyogjunk tőlük. A szülőket sem tudjuk felmenteni, hiszen azt is bemutatja a sorozat, hogy a fiúk gyermek- és fiatalkora bizony nem volt egyszerű. Vagy mégsem így van? Itt lép a képbe az Erik ügyvédjét, Leslie Abramsont alakító Ari Gaynor, aki kellő hitelességgel adja vissza a minden hájjal megkent, pénzéhes sztárügyvédet, aki bármire képes, hogy ügyfelei nyakát kihúzza a hurokból, szó szerint. A törvény értelmében a fiúk ellen összeesküvés és haszonszerzés céljából elkövetett emberölés a vád, ami a hatályos törvények szerint halálbüntetést von maga után. Nem lőjük le a poént, ha eláruljuk, hogy Lyle és Erik Menendezt végül életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték. Ez köszönhető az ügyvédnőnek, aki úgy komponálja meg a teljes tárgyalás menetrendjét, mintha csak egy színdarabot rendezne. Így a könnyek és megható történetek mentik meg a fivéreket a biztos haláltól. Fontos megemlíteni az apa, José Menendez karakterét, akit a zseniális Javier Bardem alakít. Valójában csak később találkozunk az apával, de mire a szemünk elé kerül, az előzmények hatására már kellő módon viszolygunk tőle. A sorozat nem ad sok segítséget ahhoz, hogy eldöntsük, José valóban egy szörnyeteg volt, aki szexuálisan és verbálisan bántalmazta a fiait, vagy csak egy megalomán zsarnok, aki a rossz módszerekkel akart többet kicsikarni belőlük. Az anya, Kitty, akit Chloe Sevigny alakít, kicsit mellőzöttebb és laposabb karakter a történetben, és talán egyedül róla mondható el, hogy valódi áldozata az eseményeknek. A Szörnyek: A Menendez-sztorit mindenképpen ajánljuk azoknak, akik kíváncsiak az ügy részleteire és szívesen látnának lehengerlő színészi alakításokat korábban ismeretlen, feltörekvő színészektől.
