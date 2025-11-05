Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Imre névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hollywood egyik igazi kaméleonja – Matthew McConaughey 56 éves lett

Matthew McConaughey
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 11:47
Mielőtt meghaltamKate Hudson
A nagy átalakuló tegnap ünnepelte születésnapját. Az ügyvédből lett színész, Matthew McConaughey 56 éves lett, és még jól is áll neki.

A texasi sármőr, Hollywood egyik nagy átalakulója, Matthew McConaughey tegnap ünnepelte 56. születésnapját. A színészen már tettenérhetőek a korral járó ráncok, de ettől csak még jóképűbb, ha ez egyáltalán lehetséges. Volt kigyúrt férfi sztriptízes félisten és aranyhajú hódító, de a csontsoványra fogyott AIDS beteg szerepétől sem riadt vissza.  

Matthew McConaughey egy texasi focimeccsen
Matthew McConaughey, mint a jó bor, a korral nemesedett (Fotó: Robert Backman)

Matthew McConaughey a sokoldalú tehetség 

Matthew McConaughey eredetileg ügyvédként képzelte el karrierjét, a záróvizsgák előtti utolsó pillanatban váltott a jogról a filmre a Texasi Egyetemen. Eleinte csak reklámokban szerepelt és rendezett néhány rövidfilmet is. A fordulat 1991-ben következett be, amikor találkozott Don Phillips-szel, aki éppen Richard Linklater új mozijához keresett szereplőket. A Tökéletlen idők rendezője kezdetben nem volt meggyőződve arról, hogy McConaughey a megfelelő alany a szerepre, mert “túl jóképűnek” találta, ám a színész már ekkor tanúsította, hogy a külseje megváltoztatása nem okoz gondot számára. Megnövesztette a haját és a bajuszát, így Linklater már elégedett volt az eredménnyel. A kezdetben 3 jelenetre korlátozott karakter a forgatás alatt egy legalább 300 soros szereppé nőtte ki magát az improvizációknak köszönhetően. A következő években Los Angeles-be költözött és szerepelt néhány komolyabb hangvételű alkotásban. Rövidesen Hollywood új, fiatal üdvöskéje lett, a kritikusok Paul Newman-hoz kezdték hasonlítani a játékát. Mégis, valahogy a romantikus komédiák felé sodródott a karrierje.  

Matthew McConaughey debütáló alakítása a Tökéletlen időkben (Fotó: Alphaville Films)
Matthew McConaughey debütáló alakítása a Tökéletlen időkben (Fotó: Alphaville Films)

Matthew McConaughey a romkom-sztár 

A 2000-es években csupa romantikus komédiában kapott szerepeket, hosszú ideig ezzel is azonosították. Nagyjából 10 éven át mozgott a műfajban, olyan filmekkel, mint a Szeretném, ha szeretnél Jennifer Lopez főszereplésével, vagy a mai napig nagy népszerűségnek örvendő Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt?, melyben Kate Hudson-nel alakítottak se veled se nélküled párost. A színésznővel később a Bolondok aranya című moziban is hasonlóan jó párost alkottak. McConaughey 10 év romantikázás után kezdte unni, hogy nem veszik komolyan a szakmában és nem kap más típusú lehetőségeket, így két évre teljesen visszavonult. Nemrég egy interjúban mesélt erről az időszakról, állítása szerint nehezen élte meg, hogy beskatulyázták a romantikus komédiák férfi főszerepeibe. 

Matthew McConaughey és Kate Hudson a 2000-es évek elválaszthatatlan romantikus komédiás párosa voltak (Fotó: Paramount Pictures)
Matthew McConaughey és Kate Hudson a 2000-es évek elválaszthatatlan romantikus komédiás párosa voltak (Fotó: Paramount Pictures)

A nagy visszatérés és a komolyabb hangvételű szerepek 

A visszavonulás után elementáris erővel tért vissza a vászonra Az igazság ára című mozival, melyről azt mondják, a valaha volt legjobb alakítása. Kétségtelen, hogy a 2010-es években érte el karrierje csúcsát a Mielőtt meghaltam és A Wall Sreet farkasa filmekkel. Előbbi kedvéért 21 kilót fogyott, furcsa, de szigorú diétát követve. Az önsanyargatás meghozta gyümölcsét, a Mielőtt meghaltam főszerepéért Oscar-díjat kapott.  

20000421;ONT;Movies;E3 -- GOOD CAST: - Harvey Keitel plays the old sea dog to rookie salt Matthew McConaughey. Caption: 20000421;ONT;Movies;E3 -- FAMILIAR YARN: - Fans of Das Boot - will feel right at home below the sea with Matthew McConaughey, top, at t
Galéria: A születésnapos Matthew McConaughey ezer arca
1/11
Matthew McConaughey, a sármos texasi extrém átalakulásokra is hajlandó egy-egy filmszerep kedvéért (Fotó: Robert Backman)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu