Hollywood egyik igazi kaméleonja – Matthew McConaughey 56 éves lett

A texasi sármőr, Hollywood egyik nagy átalakulója, Matthew McConaughey tegnap ünnepelte 56. születésnapját. A színészen már tettenérhetőek a korral járó ráncok, de ettől csak még jóképűbb, ha ez egyáltalán lehetséges. Volt kigyúrt férfi sztriptízes félisten és aranyhajú hódító, de a csontsoványra fogyott AIDS beteg szerepétől sem riadt vissza.

Matthew McConaughey, mint a jó bor, a korral nemesedett (Fotó: Robert Backman)

Matthew McConaughey a sokoldalú tehetség

Matthew McConaughey eredetileg ügyvédként képzelte el karrierjét, a záróvizsgák előtti utolsó pillanatban váltott a jogról a filmre a Texasi Egyetemen. Eleinte csak reklámokban szerepelt és rendezett néhány rövidfilmet is. A fordulat 1991-ben következett be, amikor találkozott Don Phillips-szel, aki éppen Richard Linklater új mozijához keresett szereplőket. A Tökéletlen idők rendezője kezdetben nem volt meggyőződve arról, hogy McConaughey a megfelelő alany a szerepre, mert “túl jóképűnek” találta, ám a színész már ekkor tanúsította, hogy a külseje megváltoztatása nem okoz gondot számára. Megnövesztette a haját és a bajuszát, így Linklater már elégedett volt az eredménnyel. A kezdetben 3 jelenetre korlátozott karakter a forgatás alatt egy legalább 300 soros szereppé nőtte ki magát az improvizációknak köszönhetően. A következő években Los Angeles-be költözött és szerepelt néhány komolyabb hangvételű alkotásban. Rövidesen Hollywood új, fiatal üdvöskéje lett, a kritikusok Paul Newman-hoz kezdték hasonlítani a játékát. Mégis, valahogy a romantikus komédiák felé sodródott a karrierje.

Matthew McConaughey debütáló alakítása a Tökéletlen időkben (Fotó: Alphaville Films)

Matthew McConaughey a romkom-sztár

A 2000-es években csupa romantikus komédiában kapott szerepeket, hosszú ideig ezzel is azonosították. Nagyjából 10 éven át mozgott a műfajban, olyan filmekkel, mint a Szeretném, ha szeretnél Jennifer Lopez főszereplésével, vagy a mai napig nagy népszerűségnek örvendő Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt?, melyben Kate Hudson-nel alakítottak se veled se nélküled párost. A színésznővel később a Bolondok aranya című moziban is hasonlóan jó párost alkottak. McConaughey 10 év romantikázás után kezdte unni, hogy nem veszik komolyan a szakmában és nem kap más típusú lehetőségeket, így két évre teljesen visszavonult. Nemrég egy interjúban mesélt erről az időszakról, állítása szerint nehezen élte meg, hogy beskatulyázták a romantikus komédiák férfi főszerepeibe.