"Húsz évvel később is ő az egyetlen nő, akit randira akarok vinni” – Matthew McConaughey a házasságáról mesélt

Matthew McConaughey és felesége, Camila Alves álomszerű kapcsolata és házassága mindig a nyilvánosság egyik kedvenc témája volt. A Mielőtt meghaltam sztárja és Alves 2012-ben házasodtak össze, de már az esküvő előtt is sokan irigyelték azt a nem mindennapi kapcsolatot, ami köztük van. McConaugey saját gyártású, Lyrics of Livin’ névre keresztelt hírlevelében emlékezett meg korábbi kapcsolatairól és a megismerkedésük körülményeiről.

Matthew McConaughey ismét őszintén kitárulkozott a házasságáról (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Matthew McConaughey kapcsolatairól is megemlékezik

A texasi szívtipró mielőtt megismerte volna álmai asszonyát, elcsábított néhány hollywoodi szépséget is, de ahogy ő maga fogalmazott, „ők csak állomások voltak, de nem végállomások”. Ennek ellenére szeretettel gondol vissza a velük töltött időre, és a legtöbbjükkel a mai napig baráti kapcsolatot ápol. Na, de kik azok a szerencsés hölgyek, akik ha rövid ideig is, de magukénak tudhatták a sztárt?

Ashley Judd színésznő és McConaughey a Ha ölni kell című film forgatásán ismerkedtek meg, 1995 és 1996 között alkottak egy párt. McConaughey nem bánkódott sokáig, a szakítás után nem sokkal összejött a szintén a filmben játszó Sandra Bullockkal, akivel nagyjából 1998-ig tartott a kapcsolata. A Csillagok között sztárja szinte tendenciózusan randizott filmbeli kolléganőivel, ugyanis néhány évvel később Javier Bardem későbbi feleségével, Penelopé Cruzzal is közös filmjük, a Szahara apropóján jött össze 2005-ben. Kapcsolatuk rövid volt, alig egy évet töltöttek együtt. McConaughey minden kapcsolatáról azt mondta, hogy a karrier és az összeegyeztethetetlen időbeosztás miatt ért véget. A színész céltalan kalandozásainak egy furcsa álom vetett véget, aminek hatására eldöntötte, itt az ideje komolyabban foglalkozni a megállapodás kérdésével.

„Álmomban egy 88 éves agglegény voltam feleség nélkül, de egy fészekalja gyerekkel. És akkor rájöttem, hogy egész életemben valójában egyetlen komoly vágyam volt; hogy apa legyek. Ugyanakkor azt is tudtam, hogy ha sosem találkozom az igazival és nem házasodom meg, az is rendben van.”