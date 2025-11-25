"Húsz évvel később is ő az egyetlen nő, akit randira akarok vinni” – Matthew McConaughey a házasságáról mesélt

Matthew McConaughey és felesége, Camila Alves álomszerű kapcsolata és házassága mindig a nyilvánosság egyik kedvenc témája volt. A Mielőtt meghaltam sztárja és Alves 2012-ben házasodtak össze, de már az esküvő előtt is sokan irigyelték azt a nem mindennapi kapcsolatot, ami köztük van. McConaugey saját gyártású, Lyrics of Livin’ névre keresztelt hírlevelében emlékezett meg korábbi kapcsolatairól és a megismerkedésük körülményeiről.
A texasi szívtipró mielőtt megismerte volna álmai asszonyát, elcsábított néhány hollywoodi szépséget is, de ahogy ő maga fogalmazott, „ők csak állomások voltak, de nem végállomások”. Ennek ellenére szeretettel gondol vissza a velük töltött időre, és a legtöbbjükkel a mai napig baráti kapcsolatot ápol. Na, de kik azok a szerencsés hölgyek, akik ha rövid ideig is, de magukénak tudhatták a sztárt?
Ashley Judd színésznő és McConaughey a Ha ölni kell című film forgatásán ismerkedtek meg, 1995 és 1996 között alkottak egy párt. McConaughey nem bánkódott sokáig, a szakítás után nem sokkal összejött a szintén a filmben játszó Sandra Bullockkal, akivel nagyjából 1998-ig tartott a kapcsolata. A Csillagok között sztárja szinte tendenciózusan randizott filmbeli kolléganőivel, ugyanis néhány évvel később Javier Bardem későbbi feleségével, Penelopé Cruzzal is közös filmjük, a Szahara apropóján jött össze 2005-ben. Kapcsolatuk rövid volt, alig egy évet töltöttek együtt. McConaughey minden kapcsolatáról azt mondta, hogy a karrier és az összeegyeztethetetlen időbeosztás miatt ért véget. A színész céltalan kalandozásainak egy furcsa álom vetett véget, aminek hatására eldöntötte, itt az ideje komolyabban foglalkozni a megállapodás kérdésével.
„Álmomban egy 88 éves agglegény voltam feleség nélkül, de egy fészekalja gyerekkel. És akkor rájöttem, hogy egész életemben valójában egyetlen komoly vágyam volt; hogy apa legyek. Ugyanakkor azt is tudtam, hogy ha sosem találkozom az igazival és nem házasodom meg, az is rendben van.”
Szerencsére nem így történt, 2006-ban egy hollywoodi nightclubban ismerkedett meg Camila Alves-zel, akivel három nappal később megvolt az első randevújuk is. 2008-ban, a Bolondok aranya premierjén jelentek meg együtt először a vörös szőnyegen, Alves ekkor már várandós volt első gyermekükkel. Matthew McConaughey legidősebb fia, Levi Alves McConaughey 2008. július 7-én született. Két évvel később, 2010-ben született meg középső lánygyermekük, Vida, majd a 2012-es esküvőjüket követően bejelentették, hogy érkezik a harmadik trónörökös. A legkisebb McConaughey, Livingstone 2012 december 28-án látta meg a napvilágot.
McConaughey korábban sem csinált titkot házassága szaftosabb részleteiből, nemrég azt is megosztotta a rajongókkal, hogy szerinte mi a tartós és szenvedélyes házasság titka. A lényeg természetesen a hálószobában rejlik. Ezúttal azonban sokkal inkább az érzelmi oldalát fogta meg a történetnek. Amikor a színész rájött, hogy ketyeg az óra és már szeretne megállapodni, nem azt a taktikát követte, amit ilyenkor oly sokan, hanem pont az ellenkezőjét tette. Nem keresgélt, hanem úgy döntött, ha van számára igazi, úgyis meg fog érkezni.
„És így is lett. Három hónappal később találkoztam Camillával. Húsz évvel később is ő az egyetlen nő, akit randira akarok vinni, akivel le akarok feküdni és aki mellett ébredni akarok reggelente.”
Tényleg valódi tündérmese a McConaughey házaspár története, akikről bátran kijelenthetjük, hogy toronymagasan vezetik a hollywoodi álompárok listáját.
