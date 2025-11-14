Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
"Majd én megmutatom nektek" – Hiába lett egy hulladék, Lady Gaga csak nevetni tud a Joker 2 kritikusain

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 15:15
A Grammy-díjas énekesnő őszintén beszélt a Joker második részét illető negatív kritikáiról. Lady Gaga egészen eddig nem reagált a károgókra, most azonban kitálalt.

Lady Gaga hosszú idő után először reagált a Todd Phillips rendezésében készült Joker: Kétszemélyes téboly című Joker-folytatást övező negatív kritikákra. Az első Joker film sikeréhez képest a Joaquin Phoenix és Lady Gaga főszereplésével készült második részt csúnyán földbedöngölte a kritika és a rajongók is. A Grammy-díjas énekesnő egy évvel a premier után most őszintén elmondta, mit gondol a negatív visszhangokról.  

Lady Gaga Harley Quinn szerepében a Joker: Kétszemélyes téboly forgatásán
Lady Gaga egészen eddig nem reagált a Joker: Kétszemélyes téboly negatív kritikáira (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Lady Gaga kineveti az elégedetlenkedőket 

Az énekesnő Harley Quinn szerepét játszotta a DC Stúdió Joker című filmjének folytatásában, melyben az Oscar-díjas Joaquin Phoenix is visszatért a címszerepben. Lady Gaga teljesítménye és játéka ugyan pozitív értékeléseket kapott, de magát a filmet szétcincálták a kritikusok és a rajongók is. Nem csak a kritika volt borzasztó. A Joker: Kétszemélyes téboly a mozipénztáraknál is csúfos vereséget szenvedett. Az összbevétel 200 millió dollárnál állt meg, ami óriási különbség az első Joker film egymilliárdos összbevételéhez képest. Lady Gaga a The Rolling Stone magazinnak adott interjúban vallott először arról, mit gondol a károgókról.  

“Először persze nem érintett közömbösen a dolog. De később, és ezt most alig merem kimondani, hangosan nevettem a negatív kritikákon. Egy idő után szerintem teljes tébolyba ment át az a savazás, amit a film kapott, és amikor ennyi időbe telik, hogy ez elpárologjon, az sokáig fájdalmas tud lenni. De csak azért, mert én nagyon sokat tettem ebbe a filmbe önmagamból.” 

A Joker második részének főszereplői, Lady Gaga és Joaquin Phoenix
Lady Gaga teljesítményét kevesebb támadás érte, mint az egész filmet (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Lady Gaga jóra fordította a negatív kritikákat 

Az énekesnőből lett színésznő azonban megtalálta a módját, hogy előnyére fordítsa a támadásokat. Egészen konkrétan a Disease című dalának videóklipjébe csatornázta a negatív kritikákból kinyert kreatív energiáit, ami az idén debütált Mayhem című albumának első kislemezként kiadott száma volt. A Mayhem ismét feltűzte Lady Gagát a popzenei térképre, ami ráadásul most az év albuma Grammy-díj egyik várományosa lett.  

“Annyi negativitás övezte a Jokert. Azt hiszem elfogott a művészi lázadás érzése, úgyhogy nagyon sokat beletettem ebből az energiából abba a videóklipbe. Szerintem úgy voltam vele, hogy na majd most megmutatom nektek, hogy ki vagyok és milyen ez a küzdelem” – nyilatkozta a színésznő a Rolling Stone magazinnak. 

 

