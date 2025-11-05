24 óra alatt Kim Kardashian ellen fordult a világ: botrányosan gyenge lett az új sorozata

2025, sőt talán minden idők legrosszabb sorozata debütált a Disney+ kínálatában. Senki nem gondolta, hogy agyondíjazott remekmű lesz Kim Kardashian legújabb gyöngyszeme, a Minden fair – arra viszont a legelvetemültebb nézők és kritikusok sem voltak felkészülve, hogy a legszebb jelző, amit a botrányhősnő mellett Naomi Watts, Sarah Paulson és Glenn Close nevével fémjelzett szériára mondani lehet: egy rakás lila és rózsaszín papírmaséba csomagolt sz*r. Talán jobb lenne, ha Kim Kardashian a gyerekeire koncentrálná a filmezés helyett?
Pedig ígéretesen indult a projekt: Ryan Murphy, a tévés szakma istene, az elmúlt húsz évben háromféle sorozattípust készített a Glee sikere után;
A Murphy-sorozatok minősége az utóbbi években drámaian romlott – gondoljunk csak az Ed Gein-féle rémálomra vagy az előbb említett Grotesquerie-re. Itt volt az ideje egy újabb stílusparódiának, csakhogy a Minden fair inkább egy feminista kabaré lett, a csillogó fajtából. Adott néhány ügyvédnő és egy privát hekus, akik megunják a férfiak uralta világot, ezért nyitnak egy irodát – csak nőkkel, csak nőknek. Tíz év alatt akkora céggé növik ki magukat, hogy privát repülőn utazgatnak az ügyfelekhez, multimilliárdosokhoz méltó életszínvonalon élnek, irodájuk pedig maga a Barbie-álomiroda. A napjuk nagy részét öltözködéssel, sminkeléssel és piálással töltik. Itt az első baj: ezek a figurák egy percig sem tudják elhitetni velünk, hogy valósak és profik – hogy akár a nevüket is le tudnák írni. A vezető, Allura, inkább tűnik luxusprostinak, mint a világ legjobb ügyvédjének.
Ne legyünk szigorúak: az ultrawoke Los Angelesben nem kell hitelesen kinéznie egy ügyvédnek. Tudás sem kell, elég néhány papírszagú mondat, egy krokodilbőr topánka, miniszoknya és egy olyan blúz, amiből szinte a tüdejéig belátunk. Mindezt egy feminista sorozatban – de továbbra se legyünk szigorúak. Jöjjön a történet – ami a harmadik részig gyakorlatilag nincs is. Ott is valami nagyon karcsú, erősen „marhaságszagú” sztori kezd kikerekedni, de a Minden fair akkor sem vállalja fel, hogy ez egy stílusparódia (ami amúgy nem vicces). Ehelyett piszkosul komolyan akarja venni magát – és itt bukik el végleg. A széria szerint mindig a nőnek van igaza! Ha félrelép, vigye a vagyont. Ha leszbikus kapcsolatba kezd, mert a férjével nyitott házasságban éltek, akkor is az XY kromoszómás fél fizessen. A sorozatban még a statisztaszereplő férfiak is mind romlott szemétládák, csalók, perverzek – a nőknél ez viszont nem probléma. Minden fair – minden, csak nem fair.
Mintha az alkotók több tízezer év frusztrációját akarnák minden hímneműn leverni. Aztán a tizedik percben már maguk a hősnők is pont úgy viselkednek, ahogy a sztereotip, vezetésre alkalmatlan nők szoktak – férfit játszva. Egyenlőség helyett világuralomra törő „ügyvéd-Barbie-kat” látunk, egy szekunderszégyen-sorozatban, ami még Doktor Szöszinek is ciki lenne – Prada-cipők ide vagy oda.
Ryan Murphy örök rejtély: mit látott Kim Kardashianban? Aki meg sem próbálja eljátszani Allura szerepét. Rommá vágott jelenetekben mutatják a vállalható mondatait, pózol és pont; ennél még Tilly Norwood AI-színésznő is több életet vinne a karakterbe. Kim egy jelenség – de jobb lenne, ha itt, a „csúcson” befejeződne a Kim Kardashian filmes karrierje . Naomi Watts feszeng, sőt kínos ebben a bugyuta szériában. A még mindig gyönyörű színésznőt a legtöbb jelenetben valami „trendibölcsész madárijesztőnek” öltöztetik. Niecy Nash-Betts hozza a szokásost, bár a nagypofájú zsaru szerepéből lassan kimászhatna, mert a dumáit és a jeleneteit már láttuk vagy egy tucat sorozatban.
És hogy mit keres itt Sarah Paulson és Glenn Close? Röviden: pénzt. A két rendkívül tehetséges színésznő életük mélypontját hozza. Paulson járt rosszabbul: egy idegbeteg „rút kiskacsa” szerepében ripacskodik, borzasztó módon. A 78 éves legenda pedig a „bölcs öreg” szerepében mondja a nagy tanulságokat, és néha kicsit megkavarja az amúgy is bugyuta szálakat.
Minden szempontból hulladék lett a Minden fair – legalábbis az első három rész alapján. És mivel az alapkoncepció maga is botrányosan rossz, jelentős minőségi javulás a hátralévő hét epizódtól sem várható. Doktor Szösziknek és mazochistáknak ajánlott maximum. Mindenki más kímélje meg magát ettől a szériától.
10/0
A Minden fair első három része a Disney+ kínálatában érhető el, az új epizódok minden kedden érkeznek.
