24 óra alatt Kim Kardashian ellen fordult a világ: botrányosan gyenge lett az új sorozata

2025, sőt talán minden idők legrosszabb sorozata debütált a Disney+ kínálatában. Senki nem gondolta, hogy agyondíjazott remekmű lesz Kim Kardashian legújabb gyöngyszeme, a Minden fair – arra viszont a legelvetemültebb nézők és kritikusok sem voltak felkészülve, hogy a legszebb jelző, amit a botrányhősnő mellett Naomi Watts, Sarah Paulson és Glenn Close nevével fémjelzett szériára mondani lehet: egy rakás lila és rózsaszín papírmaséba csomagolt sz*r. Talán jobb lenne, ha Kim Kardashian a gyerekeire koncentrálná a filmezés helyett?

Kim Kardashian még egy AI színésznőnél is érzéketlenebb a Minden fairben (Fotó: HULU)

Kim Kardashian botrány

Pedig ígéretesen indult a projekt: Ryan Murphy, a tévés szakma istene, az elmúlt húsz évben háromféle sorozattípust készített a Glee sikere után;

látványos és csavaros horrorszériákat, egyre csökkenő minőséggel ( Amerikai Horror Story ),

), „valós sztori” minisorozatokat ( American Crime Story, Szörnyeteg-antológia, Helston ),

), és stílusparódiákat (Scream Queens – Gyilkos történet, A politikusok, Grotesquerie).

Egy rossz kabaré lett ez a feminista show, ami pont a feministák számára lesz a legkellemetlenebb (Fotó: HULU)



A Murphy-sorozatok minősége az utóbbi években drámaian romlott – gondoljunk csak az Ed Gein-féle rémálomra vagy az előbb említett Grotesquerie-re. Itt volt az ideje egy újabb stílusparódiának, csakhogy a Minden fair inkább egy feminista kabaré lett, a csillogó fajtából. Adott néhány ügyvédnő és egy privát hekus, akik megunják a férfiak uralta világot, ezért nyitnak egy irodát – csak nőkkel, csak nőknek. Tíz év alatt akkora céggé növik ki magukat, hogy privát repülőn utazgatnak az ügyfelekhez, multimilliárdosokhoz méltó életszínvonalon élnek, irodájuk pedig maga a Barbie-álomiroda. A napjuk nagy részét öltözködéssel, sminkeléssel és piálással töltik. Itt az első baj: ezek a figurák egy percig sem tudják elhitetni velünk, hogy valósak és profik – hogy akár a nevüket is le tudnák írni. A vezető, Allura, inkább tűnik luxusprostinak, mint a világ legjobb ügyvédjének.

Gyűlöli a világ a Minden fair című sorozatot (Fotó: HULU)

Ne legyünk szigorúak: az ultrawoke Los Angelesben nem kell hitelesen kinéznie egy ügyvédnek. Tudás sem kell, elég néhány papírszagú mondat, egy krokodilbőr topánka, miniszoknya és egy olyan blúz, amiből szinte a tüdejéig belátunk. Mindezt egy feminista sorozatban – de továbbra se legyünk szigorúak. Jöjjön a történet – ami a harmadik részig gyakorlatilag nincs is. Ott is valami nagyon karcsú, erősen „marhaságszagú” sztori kezd kikerekedni, de a Minden fair akkor sem vállalja fel, hogy ez egy stílusparódia (ami amúgy nem vicces). Ehelyett piszkosul komolyan akarja venni magát – és itt bukik el végleg. A széria szerint mindig a nőnek van igaza! Ha félrelép, vigye a vagyont. Ha leszbikus kapcsolatba kezd, mert a férjével nyitott házasságban éltek, akkor is az XY kromoszómás fél fizessen. A sorozatban még a statisztaszereplő férfiak is mind romlott szemétládák, csalók, perverzek – a nőknél ez viszont nem probléma. Minden fair – minden, csak nem fair.