Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Farkas névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Nem hiszem, hogy megtörtént" – Kim Kardashian szerint a holdraszállás csak kamu

Kim Kardashian
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 11:30
Holdra szállásKardashian
A szupersztár régóta próbálja meggyőzni barátait és ismerőseit arról, hogy igaza van.
CJA
A szerző cikkei

Kim Kardashian ismét bebizonyította, hogy nem riad vissza a merész kijelentésektől. A The Kardashians október 30-án bemutatott epizódjában a 45 éves híresség arról beszélt soha nem hitte el, hogy az ember tényleg járt a Holdon.

Kim Kardashian szerint a holdraszállás hamis volt
 Kim Kardashian szerint a holdraszállás hamis volt
Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment /  Northfoto

A jelenetben Sarah Paulson, az All’s Fair című sorozat sztárja volt a beszélgetőtársa, akit Kim megpróbált meggyőzni arról, hogy az 1969-es esemény valójában egy jól megrendezett átverés volt.

Kim Kardashian határozottan jelentette ki véleményét

Egymillió cikket fogok neked küldeni Buzz Aldrinról és… a másikról is

- mondta Kim, Neil Armstrongra utalva, ezután folytatta a mesélést. 

Ez a lány megkérdezi tőle: 'Mi volt a legfélelmetesebb pillanat?' Mire Aldrin így válaszol: 'Nem volt ijesztő pillanat, mert nem történt meg.'

Kim szerint Aldrin csak azért enged meg magának ilyen elszólásokat, mert idős korára hajlamos összezavarni a dolgokat, ő viszont továbbra is biztos abban, hogy a holdraszállás megrendezett volt.

Paulson a jelenetben nevetve reagált, de bevallotta, hogy kíváncsi lett, és utánanéz majd az évek óta terjedő összeesküvés elméletnek.

Később, amikor a stáb a lakókocsiban újra rákérdezett a véleményére, Kim határozottan kijelentette:

Nem hiszem, hogy valaha is jártunk a Holdon. Szerintem az egész csak egy hamisítás volt.

A sztár ezután felsorolta "bizonyítékait": szerinte gyanús, hogy a felvételeken lobog a zászló, pedig a Holdon nincs levegő, illetve, hogy a híres lábnyom nem egyezik meg az űrruhában látható cipő talpával - írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu