"Nem hiszem, hogy megtörtént" – Kim Kardashian szerint a holdraszállás csak kamu

Kim Kardashian ismét bebizonyította, hogy nem riad vissza a merész kijelentésektől. A The Kardashians október 30-án bemutatott epizódjában a 45 éves híresség arról beszélt soha nem hitte el, hogy az ember tényleg járt a Holdon.

Kim Kardashian szerint a holdraszállás hamis volt

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

A jelenetben Sarah Paulson, az All’s Fair című sorozat sztárja volt a beszélgetőtársa, akit Kim megpróbált meggyőzni arról, hogy az 1969-es esemény valójában egy jól megrendezett átverés volt.

Kim Kardashian határozottan jelentette ki véleményét

Egymillió cikket fogok neked küldeni Buzz Aldrinról és… a másikról is

- mondta Kim, Neil Armstrongra utalva, ezután folytatta a mesélést.

Ez a lány megkérdezi tőle: 'Mi volt a legfélelmetesebb pillanat?' Mire Aldrin így válaszol: 'Nem volt ijesztő pillanat, mert nem történt meg.'

Kim szerint Aldrin csak azért enged meg magának ilyen elszólásokat, mert idős korára hajlamos összezavarni a dolgokat, ő viszont továbbra is biztos abban, hogy a holdraszállás megrendezett volt.

Paulson a jelenetben nevetve reagált, de bevallotta, hogy kíváncsi lett, és utánanéz majd az évek óta terjedő összeesküvés elméletnek.

Később, amikor a stáb a lakókocsiban újra rákérdezett a véleményére, Kim határozottan kijelentette:

Nem hiszem, hogy valaha is jártunk a Holdon. Szerintem az egész csak egy hamisítás volt.

A sztár ezután felsorolta "bizonyítékait": szerinte gyanús, hogy a felvételeken lobog a zászló, pedig a Holdon nincs levegő, illetve, hogy a híres lábnyom nem egyezik meg az űrruhában látható cipő talpával - írja a People.