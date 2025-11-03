Brad Pitt darabokra törte Jennifer Aniston szívét! Évtizedek után ez a titokzatos férfi csábította el – Fotó

Jennifer Aniston végre megtalálta a boldogságot. A Jóbarátok sztárja Instagram profilján osztotta meg az első hivatalos képet újdonsült párjáról. Egy ideje már rebesgették, hogy a színésznő szíve hosszú idő után foglalt lehet, néhány lesifotó is napvilágot látott, azonban Brad Pitt volt felesége eddig a pontig hétpecsétes titokként őrizte a szerencsés férfi kilétét.
A Jóbarátok sitcom Rachel Green-je a sorozatnak köszönhetően robbant be a köztudatba, és rövid idő alatt hatalmas sztár lett. Nők milliói rohantak a fodrászhoz, hogy ikonikus Rachel-frizurát vágassanak maguknak, de csak akkor akartak igazán helyet cserélni vele, amikor híre ment, hogy a színésznő az ujjai köré csavarta a sármos Brad Pittet.
1994-ben találkoztak és 1998 óta voltak hivatalosan együtt. Az 1999-es Emmy-díjátadón debütáltak a vörösszőnyegen egy párként. Mindenki imádta a Brad és Jan párost, a rajongás pedig csak fokozódott, amikor 2000-ben össze is házasodtak. A menedzsereik mutatták be őket egymásnak, azonban az első találkozásnak még nem volt romantikus jellege. Négy évvel később ismét a menedzserek közbenjárásával keresztezték egymást, mindketten friss szingliként. Aniston akkortájt szakított a színész Tate Donovannel, Brad Pitt pedig felbontotta eljegyzését Gwyneth Paltrow-val, így 1998-ban megtörtént az első randevú. Onnantól kezdve elválaszthatatlanok voltak.
Az 1999-es debütálásuk évében megtörtént az eljegyzés, majd 2000 július 29-én az álompár kimondta a boldogító igent a malibui parton egy 200 fős ceremónia keretében. A következő néhány évet boldogságban úszva töltötték, egy 2004-es interjúban a színésznő már a gyerekvállalást is szóba hozta. Azonban derült égből villámcsapásként Brad Pitt a Mr. és Mrs. Smith forgatásán megismerte Angelina Jolie-t, akibe azonnal belehabarodott.
2005-ben a pár bejelentette, hogy útjaik különválnak, a nyilatkozatban gyanúsan kihangsúlyozták, hogy a válásnak semmi köze a sajtóban megjelent spekulációkhoz. Pedig a napnál is világosabb volt, hogy Brad Pitt megcsalta Anistont a kiemelkedő szépségű Angelina Jolie-val. A rajongók két táborra szakadtak, volt, aki fenntartások nélkül támogatta az újdonsült Brangelina párost, és akadtak olyanok is, akik inkább Jen pártiak maradtak, számukra Angelina Jolie maga volt a megtestesült ördög.
Pitt és Aniston állításuk szerint barátokként váltak el és jóban maradtak, ám a következő években nem lehetett őket együtt látni sehol, közös filmjeik sem voltak és látványosan kerülték egymást. Jennifer Anistont nagyon megviselte a válás, de főleg az a botrány és sajtóvisszhang, ami a szakításukat övezte.
Évtizedeken keresztül semmi jele nem volt, hogy a Jóbarátok sztárja randizgatna vagy lenne valaki különleges az életében. Időközben jóval a Jóbarátok széria fináléja után az is kiderült, hogy a két éve tragikus körülmények között elhunyt Matthew Perry, aki Chandlert alakította a sorozatban, valójában halálosan szerelmes volt a színésznőbe, de azon kívül, hogy közeli barátságot ápoltak, semmi nem történt köztük.
Szakmailag sikert sikerre halmozott. Érdekes módon annak ellenére, hogy magánéletében ez nem adatott meg neki, filmjeiben rendre barátnő, anya és feleség szerepeket kapott, melyeket egytől egyig remekül alakított, például a Marley meg én, a Kellékfeleség, vagy a Szakíts, ha bírsz című mozikban. Sőt, a szimpatikus családanya karaktere mellett még női bájait is rendre megvillantotta, gondoljunk csak a Családi üzelmek című vígjáték feledhetetlen jelenetére, amikor egy szál fehérneműben lejtett vadító sztriptízt az akkor 44 éves színésznő.
A Brad Pitt-válás után a színésznő egy ideig a gyászra koncentrált, de ő is továbblépett a Mulholland Drive sztárjával, Justin Theroux-szal. Theroux és a színésznő 2012-ben jegyezték el egymást és 2015-ben házasodtak össze, azonban 3 év házasság után ismét válásra került sor Aniston életében. Azóta csak 2020-ban került ismét címlapra, nem is akárkivel, hanem volt férjével, Brad Pitt-tel, akivel a SAG díjátadón váltottak pár baráti szót. A rajongók persze azonnal spekulálni kezdtek, hogy a páros esetleg felmelegítheti a viszonyt, de Brad és Jan tagadták a pletykákat.
Most viszont hivatalossá vált, hogy hosszú idő után a színésznő szíve foglalt. Egy cuki ölelkezős fotót osztott meg új párjával, akivel már néhány paparazzi korábban lencsevégre kapta, de a színésznő akkor még nem reagált a pletykákra. Újdonsült szerelme, Jim Curtis coach-ként dolgozik, és nagyjából nyár óta alkothatnak egy párt.
