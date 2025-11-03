Brad Pitt darabokra törte Jennifer Aniston szívét! Évtizedek után ez a titokzatos férfi csábította el – Fotó

Jennifer Aniston végre megtalálta a boldogságot. A Jóbarátok sztárja Instagram profilján osztotta meg az első hivatalos képet újdonsült párjáról. Egy ideje már rebesgették, hogy a színésznő szíve hosszú idő után foglalt lehet, néhány lesifotó is napvilágot látott, azonban Brad Pitt volt felesége eddig a pontig hétpecsétes titokként őrizte a szerencsés férfi kilétét.

Jennifer Aniston végre felhőtlenül boldog (Fotó: MediaPunch)

Jennifer Aniston és Brad Pitt legendás kapcsolata

A Jóbarátok sitcom Rachel Green-je a sorozatnak köszönhetően robbant be a köztudatba, és rövid idő alatt hatalmas sztár lett. Nők milliói rohantak a fodrászhoz, hogy ikonikus Rachel-frizurát vágassanak maguknak, de csak akkor akartak igazán helyet cserélni vele, amikor híre ment, hogy a színésznő az ujjai köré csavarta a sármos Brad Pittet.

1994-ben találkoztak és 1998 óta voltak hivatalosan együtt. Az 1999-es Emmy-díjátadón debütáltak a vörösszőnyegen egy párként. Mindenki imádta a Brad és Jan párost, a rajongás pedig csak fokozódott, amikor 2000-ben össze is házasodtak. A menedzsereik mutatták be őket egymásnak, azonban az első találkozásnak még nem volt romantikus jellege. Négy évvel később ismét a menedzserek közbenjárásával keresztezték egymást, mindketten friss szingliként. Aniston akkortájt szakított a színész Tate Donovannel, Brad Pitt pedig felbontotta eljegyzését Gwyneth Paltrow-val, így 1998-ban megtörtént az első randevú. Onnantól kezdve elválaszthatatlanok voltak.

Az 1999-es debütálásuk évében megtörtént az eljegyzés, majd 2000 július 29-én az álompár kimondta a boldogító igent a malibui parton egy 200 fős ceremónia keretében. A következő néhány évet boldogságban úszva töltötték, egy 2004-es interjúban a színésznő már a gyerekvállalást is szóba hozta. Azonban derült égből villámcsapásként Brad Pitt a Mr. és Mrs. Smith forgatásán megismerte Angelina Jolie-t, akibe azonnal belehabarodott.

2005-ben a pár bejelentette, hogy útjaik különválnak, a nyilatkozatban gyanúsan kihangsúlyozták, hogy a válásnak semmi köze a sajtóban megjelent spekulációkhoz. Pedig a napnál is világosabb volt, hogy Brad Pitt megcsalta Anistont a kiemelkedő szépségű Angelina Jolie-val. A rajongók két táborra szakadtak, volt, aki fenntartások nélkül támogatta az újdonsült Brangelina párost, és akadtak olyanok is, akik inkább Jen pártiak maradtak, számukra Angelina Jolie maga volt a megtestesült ördög.