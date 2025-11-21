Mit szórakoznak vele? Jennifer Anistonból senki nem kért a Jóbarátok után

Jennifer Aniston napjainkban saját sorozatában szerepel és producerként tevékenykedik. A nézők 10 évig követhették őt a Jóbarátokban — többek között a néhai Matthew Perry mellett —, amely a valaha volt egyik legikonikusabb sitcom és társadalmi korrajz. A sorozat 2004-ben ért véget és a színésznőt olyan produkciókban szerepeltették, mint a Minden6ó, a Szakíts ha bírsz, a Családi üzelmek, az Exférj újratöltve, a Förtelmes főnökök és a Derült égből Polly. Bár ezek szórakoztató filmek, mégis többet akart kihozni a karrierjéből.

A korai Jennifer Aniston filmek megszabott zsáneréből tört ki a színésznő (Fotó: Nancy Kaszerman)

Jennifer Aniston nehezen lépett ki a felépült zsáneréből

A színésznő nemrég a Women in Hollywood eseményen tűnt fel, ahol a filmvilág legaktívabb nőit köszöntötték. Ebben Jennifer Aniston mellett Emily Blunt, Rose Byrne, Teyana Taylor, Jessie Buckley, Chase Infiniti, Renate Reinsve, Hailee Steinfeld, Jayme Lawson és Wunmi Mosaku szintén szerepet kaptak. Anistont a színpadra Adam Sandler hívta fel, aki felvezető beszédében kiemelte, hogy már 40 éve ismeri őt és örül, hogy rátalált partnerére, Jim Curtisre.

Amikor Jennifer Aniston színpadra lépett, egyből kitért arra, hogy mennyi minden változott az esemény 2011-es alkalma óta:

Mennyi hihetetlen nő rúgta be az ajtót, sőt kirúgta a helyéről. Alkottok, rendeztek, vezettek, producerként dolgoztok és filmekben játszotok és mindezt teszitek úgy, hogy az könnyűnek tűnik. De mind tudjuk, hogy egyáltalán nem könnyű.

A színésznő beszélt a Jóbarátok utáni korszakról, amikor producerként akart volna továbbmenni 2004-ben, de senki nem vette komolyan:

A szoba teljesen elcsendesedett és megkaptam a tipikus 'milyen kis édes' nézést némi képzeletbeli buksisimit, közben meg azt mondják: 'Oké, várjunk ezzel még egy kicsit, egyelőre tegyük ezt félre.' A filmipar azóta merőben megváltozott és azóta már megalkothattam az első filmem és meg tudom erősíteni, hogy imádom és nagyon jó vagyok benne.

Az említett film az Echo Film égisze alatt készült, mely segítségével saját produkciós cégén belül készültek a producerként előretörő Jennifer Aniston filmjei. A Jóbarátok utáni igazi siker mégis a The Morning Show című sorozatdrámához köthető, melyben prominens szerepet vállal mostanság és amit Emmy-díjra is jelöltek az évek során.