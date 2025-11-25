Visszatérhet Rozsomák? Hugh Jackman soha nem mondja, hogy soha

Hugh Jackman úgy összenőtt szerepével, hogy bár más szerepekben is jelentőset tudott nyújtani, gondoljunk Christopher Nolan filmjére, A tökéletes trükkre, vagy a musicali vénáját bemutató A legnagyobb showmanre, a nézők leggyakrabban a karmokkal gyilkoló, öngyógyításra képes mutánsával azonosítják őt. Miután tudjuk, hogy a Bosszúállók: Ítéletnapban az X-Men filmek több régi motorosa is megjelenik — egyebek között Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming és James Marsden — jogosan merült fel, hogy a marcona kaszabológép visszatér-e akár ebben, akár a Titkos háborúkban. A kérdésre a színész maga adott választ.

A Hugh Jackman filmek fontos mérföldköve volt a Ryan Reynoldsszal közösen összehozott Deadpool & Rozsomák (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Vajon láthatjuk Hugh Jackmant a soron következő Marvel filmekben?

Hugh Jackman a The Graham Norton Show-ban beszélt a visszatérés lehetőségéről, mondhatni kicsit viccesen megfogalmazva mondanivalóját:

Mindig, amikor műsorokba hívnak, azt kell mondanom: 'Nem, nem fogom mégegyszer megcsinálni' — de aztán mégis megcsinálom és nagy dobás lesz belőle. Akkor ezek szerint még egyszer meg kell csinálnom? Talán... Soha nem mondom még egyszer, hogy soha... de komolyan gondoltam amikor azt először mondtam, hogy soha... egészen addig a napig, amíg meggondoltam magam... de a maradék néhány évig komolyan gondoltam.

Azóta már tudjuk, hogy a film, amiért meggondolta magát, az a Deadpool & Rozsomák volt. A projekt már régóta váratott magára, de nem a stúdiók nyomására. Ez egy nagyrészt önálló nekilendülés volt Deadpool önjelölt képviselőjétől és megszemélyesítőjétől, Ryan Reynoldstól. Szerencsére ők ketten igen jó barátok a kamerákon kívül is, szóval valójában egymás közt meccselték le, hogy megcsinálják-e ezt a filmet:

Úgy voltam vele, hogy a két karakternek együtt kell lennie. Biztosan tudtam. Tudtam, hogy a rajongók erre várnak azóta, hogy felvettem a karmokat, mert mindig róluk beszéltek. Mindig ott volt a levegőben. Megcsörgettem Ryan Reynoldsot és azt mondtam 'csináljuk meg' — nem is szóltam az ügynökömnek meg senkinek. Utólag szóltam az ügynökömnek, hogy 'Ja, elvállaltam egy filmet'.

A többi pedig már történelem. A Deadpool & Rozsomák 2024 egyik legjobban teljesítő filmje lett több mint egymilliárd dollárral és ezzel együtt a legnyereségesebb felnőtt besorolású film rekordját is elhódította. Ez is azt bizonyítja, hogy a két karakter megformálói tudták, hogy van igény a legendás duó egész filmet át tartó, szellemes beszólásokkal teli ellenség-barát dinamikájára. Tegyük hozzá, a felsőbb körökből nem mindenki örült az ötletnek: a Marvel fejese, Kevin Feige egy volt ezek közül. A vezető egy korábbi interjúban elmondta, hogy óva intette Jackmant a kívülről valóban impulzívnak tűnő döntéstől, utalva a színész korábbi filmjére:

Azt mondtam: 'Hadd osszak meg egy tanácsot, Hugh. Ne térj vissza. A történelem legjobb befejezését kaptad a Logannel. Ezt nem kellene visszacsinálnunk.

Ebben is van némi igazság, hiszen a Logan egy csodásan komponált lezárása volt a Bryan Singer X-Men filmjeiből kinőtt klasszikus karakternek. Sokan azt hitték, hogy innen — a kánon logikáját követve — Rozsomák már soha nem térhet vissza, de a Deadpool és Rozsomák morbid kezdése tett arról, hogy hivatalossá tegye a visszatérést. Különben is, egy olyan filmuniverzumról beszélünk, amely nyíltan kezeli a multiverzumok létezését, így a jövőben is azt hoznak vissza, akit akarnak — akár a Skarlát Boszorkányt is, miután Elizabeth Olsen egyébként is kifejezte vágyát a visszatérésre.