Úgy néz ki, megvan, ki lesz Voldemort a Harry Potter sorozatban! Mi már "Tudjukki"...

Továbbra is izzik a levegő az HBO Harry Potter sorozata körül, különösen az egyes szereplőket játszó színészek kilétét illetően. Már korábban is lelepleződtek néhányan a főbb karakterek közül, sőt, a rajongók lesifotókat is készítettek a londoni utcákon zajló forgatásról. A legnagyobb kérdés azonban, hogy ki alakítja a Harry Potter sorozatban a legendás főgonoszt, Voldemort nagyurat. Nekünk van egy tippünk!

Egészen eddig tippünk sem volt, ki játszhatja majd Voldemort nagyurat a Harry Potter sorozatban (Fotó: Northfoto)

Harry Potter sorozat: ki lesz Voldemort?

Nincs könnyű dolga a sorozatfelelős párosnak, Francesca Gardiner-nek és Mark Mylod-nak, ami a Sötét Nagyúr szerepét illeti. A J. K. Rowling könyve alapján készült Harry Potter-filmekben Ralph Fiennes tette halhatatlanná a főgonoszt, így bárki, aki a nyomdokaiba kíván lépni, nagy nyomásnak lesz kitéve. Azonban úgy tűnik, talán meg is van a megfelelő ember a feladatra!

A Harry Potter és a bölcsek köve című könyvből nemrég készült hangoskönyv, melyben többek között Keira Knightley és Kit Harrington is közreműködtek. A hangoskönyvben nem más kölcsönözte Voldemort hangját, mint a Deadpool és Rozsomák sztárja, Matthew Macfadyen. Macfadyen olyan különleges módon tudott játszani a hangjával és szólaltatta meg a Sötét Nagyurat, hogy nem is kérdés, hogy ő lehet a megfelelő választás az HBO új szériájába.

A színész filmográfiája és kvalitásai alapján méltó utódja lehet Ralph Fiennes-nek. Az Utódlásban nyújtott alakításával, melyet szintén Francesca Gardiner gondozott, illetve a Deadpool és Rozsomákban Mr. Pradox szerepével bebizonyította, hogy kisujjból kirázná Voldemort teátrális és megalomán vonásainak prezentálását is. Ugyan más nevek is közszájon forogtak a szerepet illetően, például a Peaky Blinders sorozat sztárja, Cilian Murphy, vagy egy esetleges nemcserés támadásban Tilda Swinton, akik kétségkívül hozzá tudnák tenni a maguk zsenialitását a karakterhez, de mi mégis Matthew Macfadyen mellett tennénk le a voksunkat.

Matthew Macfadyen Mr. Darcy szerepében lopta be magát a rajongók szívébe (Fotó: 1996-98 AccuSoft Inc., All rights reserved)

Kicsoda Matthew Macfadyen?

A legtöbben talán a 2005-ös Büszkeség és balítélet Mr. Darcy-jaként ismerik az angol színészt, aki a színpadon kezdte a karrierjét, és később a filmvásznon folytatta. Nem állnak távol tőle a kosztümös szerepek, filmes munkái kezdetén Hareton Earnshaw-t alakította az Üvöltő szelek tévéfilmes adaptációjában, majd jött a Büszkeség és balítélet, később pedig a Robin Hoodban és A három testőrben is játszott.