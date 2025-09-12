Tényleg Cillian Murphy lesz Voldemort? A szupersztár végre megszólalt a Harry Potter-sorozatról!

A Harry Potter könyvek újragondolása továbbra is izgalomban tartja a rajongókat, akik biztos ismeretek híján saját találgatásokkal egészítik ki a hiányt, ami a szereplőválogatást illeti. Több karakter már egészen biztos, hogy megjelenik és azt is tudjuk kik alakítják majd őket: például Nick Frost játssza majd Harry mentorát, Hagridot, John Lithgow pedig a csupaszív igazgatót, Albus Dumbledore-t jeleníti meg a képernyőn. Azt azonban, hogy kire szállt az egyik legérdekesebb karakter, a sötét nagyúr, azaz Voldemort szerepe, mindeddig nem tudtuk.

A Cillian Murphy filmek és sorozatok végre tovább bővülhetnének (Fotó: C Flanigan)

Cillian Murphy Voldemortként lenne a rajongók álma

Valamiért a színész kinézete megigényli, hogy gonosz legyen, ahogy láthattuk is a félelmetes Madárijesztőként a Christopher Nolan-féle Batman filmekben, de passzolt hozzá a címszereplő karaktere is az Oppenheimerben. A karakterei szinte kivétel nélkül melankolikus, sebzett emberek, így a rajongók borzasztóan vágytak arra, hogy megkapja a sötét varázslók kegyetlen vezérének szerepét.

Ennek kapcsán is kérdezték a színészt legutóbb a Happy Sad podcastben. A Harry Potter sorozat szereplőiről való találgatásokról megannyi pletyka kering az interneten, ezért a műsorvezető arról kérdezte Murphyt, hogy van-e bármi alapja a hírveréseknek, amik Voldemort karakterével hozzák őt kapcsolatba. A válasz rövid volt és egyértelmű:

Nem.

— mondta viccesen a színész, majd folytatta — „Nem, a gyerekeim mutatják néha ezeket, de nem, én semmit nem tudok róla. Amúgy se lenne könnyű Ralph Fiennes nyomdokaiba lépni. Az az ember egy legenda, szóval sok sikert bárkinek, aki a helyére lép.”

A találgatás folytatódik

A Harry Potter-sorozat célja, hogy évadonként egy könyv történetét dolgozza fel, tehát a bölcsek köve lesz az első, ahol a sötét nagyúr csak a legvégén tűnik fel viszonylag rövid időre. Cillian Murphy kijelentése megerősítette, hogy nem ő fog feltűnni a Luke Thallon által megalkotott Mógus professzor tarkóján, ahogy azt anno a Chris Colombus filmben is láthattuk. Voldemort szerepe kapcsán olyan találgatások is lángra kaptak, mint Benedict Cumberbatch, Daniel Craig, Idris Elba, Andy Serkis egyebek közt — de kézzel fogható bizonyíték, hogy bármelyikük is sötét talárt ölthet magára, egyelőre nincs.