„George, ne engedd, hogy otthon tartsanak!” – Paul Newman látta el tanácsokkal George Clooney-t

George Clooney egy igazi hollywoodi legendától kapott életre szóló tanácsot karrierje kezdetén. Paul Newman, a ‘60-as évek csillaga olyan útravalóval látta el a Vészhelyzet egykori sztárját, ami egész életében elkísérte. George Clooney most Adam Sandlerrel közös filmje, a Jay Kelly kapcsán ült le egy interjúra a The New York Times magazinnal, amiben megosztotta a 30 éves történetet.

George Clooney és Adam Sandler közös interjúja során derült fény Paul Newman legendás tanácsára (Fotó: Jeffrey Mayer)

George Clooney nem szeret emberek között lenni

A december 5-én a Netflixen debütáló Jay Kelly sztárjaival készült interjúban került szóba a történet, amikor George Clooney megjegyezte Adam Sandlernek, hogy szerinte Sandler sokkal társaságibb figura nála.

„Te sokkal többször mész el otthonról, mint én. Ez nálam mindig úgy néz ki, hogy mielőtt elindulok, arra gondolok: ez plusz egy óra, amit azzal kell töltenem, hogy emberekkel beszélgetek. De egyszer Paul Newman mondott nekem erről valamit, amit sosem fogok elfelejteni.”

Paul Newman neve a Butch Cassidy és a Sundance kölyök kapcsán szinte biztos, hogy mindenkinek ismerős. Newman karrierje a ‘60-as években megállíthatatlanul ívelt felfelé, ennek kicsúcsosodása volt az 1969-es Butch Cassidy és a Sundance kölyök, melyben az idén elhunyt Robert Redforddal játszották a címszerepeket. Tulajdonképpen Newmannek köszönhetjük Robert Redfordot is, ugyanis ő kardoskodott a színész mellett, aki akkor még jócskán karrierje elején járt. A Sundance kölyök szerepe hozta el számára a hírnevet és az életre szóló barátságot Paul Newmannel. Már ez is bizonyítja, hogy Newman-nek jó szeme volt a tehetség és a potenciál felismeréséhez, ugyanis évtizedekkel később George Clooney-nak is olyan tanácsot adott, ami a mai napig meghatározza a Jay Kelly sztárjának felfogását.

Paul Newman felfedezte Robert Redfordot, majd életre szóló barátságot kötött vele (Fotó: ZUMA Press)

George Clooney megfogadta Paul Newman tanácsát

“Amikor először találkoztam vele, éppen a Warner Bros.-nál forgatta az Üzenet a palackbant, én akkoriban a Vészhelyzetben dolgoztam. Kint ült a stúdió előtt és cigizett, úgyhogy leparkoltam előtte és azt mondtam neki, hogy csak üdvözölni szerettem volna.”

Clooney azt mondta, hogy Newmannek láthatóan fogalma sem volt róla, hogy kicsoda ő, de lassan összerakta, hogy szintén színész, akit sokan ismernek és valamilyen szinten sikeres a szakmában.

Akkor azt mondta nekem: George, ne engedd, hogy otthon tartsanak! Ezt úgy értette, hogy ne zárkózzak be csak azért, hogy belekapaszkodjak a privát szférám utolsó morzsáiba. Akkoriban én nagyon is így éltem, nem jártam sehova. De amikor ezt személyesen tőle hallottam, azonnal értelmet nyert a dolog.

Clooney már az Ocean’s-filmek sikere előtt is több alkalommal beszélt arról, milyen nagyra tartja Paul Newman munkásságát. 2008-ban a Time-nak nyilatkozott arról, hogy hosszú ideje követi a színészt és felnéz rá, sőt, sokszor inspirációként használja Newmant. Egy korábbi interjúban megkérdezték tőle, hogy a Michael Claytonben nyújtott alakításának van-e köze Paul Newman Az ítélet című filmjéhez, mire Clooney így reagált: