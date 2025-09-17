A halál sem győzheti le őket! Robert Redford és Paul Newman barátságától összeszorul a szívünk

Tegnap 89 éves korában, családja körében elhunyt a nagy hollywoodi legenda, Robert Redford. Nevéhez számos fontos film fűződik, azonban saját bevallása szerint is ezek a filmek, és talán egész karrierje nem jöhetett volna létre egy másik nagy hollywoodi színész, Paul Newman nélkül. A két színész nemcsak a képernyő alkotott remek párosítást, hanem a kamerákon kívül is.

Robert Redford meghalt, de Paul Newman-el közös munkái és legendás barátságuk örökre fennmarad (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Robert Redford és Paul Newman barátsága

A két színész a Robert Redford filmek egyik legfontosabbika kapcsán ismerkedett meg egymással. A Butch Cassidy és a Sundance kölyök című George Roy Hill rendezte westernfilm főszerepére kerestek színészt, és az már egészen biztos volt, hogy Paul Newman játssza majd az egyik főszerepet. Redford leült a rendezővel és az íróval, William Goldberggel, ám Paul Newman is ragaszkodott hozzá, hogy jelen legyen a meghallgatáson. Robert Redford számos interjúban elmesélte a mára már anekdotává vált történetet.

A stúdió nem akart engem, mert akkor még senki voltam, egyáltalán nem volt nevem. Eredetileg a forgatókönyv címe A Sundance kölyök és Butch Cassidy volt, engem pedig az utóbbi szerepével kerestek meg, de én azt mondtam, hogy sokkal jobban magaménak érzem a Sundance kölyök karakterét. Paul egyetértett, és szembemenve a stúdióval harcolt értem, a címet viszont meg kellett változtatni, mert ő volt a húzónév. Tulajdonképpen neki köszönhetem a karrierem jelentős részét.

Már ebben a filmben is kiderült, ami később még inkább beigazolódott, hogy Robert Redford és Paul Newman között zseniális volt a kémia a vásznon. Ez aztán átszivárgott a magánéletükbe is, és elválaszthatatlan barátok lettek. Egy időben együtt is laktak, Redford elmondása alapján folyamatosan viccelődtek és ugratták egymást.

Paul Newman indította be Robert Redford karrierjét (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Paul Newman és Robert Redford filmjei

A Butch Cassidy és a Sundance kölyök után 1973-ban dolgoztak együtt legközelebb A nagy balhé című filmben. A rendező ezúttal is George Roy Hill volt, a forgatókönyvet David S. Ward írta. A film akkora bevételt generált a mozipénztáraknál az azonos évben készült Ilyenek voltukkal együtt, hogy Redford a keresett pénzből megvásárolta a Sundance névre keresztelt ranch-et és létrehozta a Sundance Intézetet és a Sundance Filmfesztivált, amivel fiatal, stúdiórendszertől független alkotók érvényesülését támogatta. A nagy balhé volt az egyetlen film, aminek főszerepéért Oscar-díjra jelölték, ám a szobrot nem ő vihette haza. A későbbiekben nem is jelölték színészi munkájáért, viszont rendezőként az Átlageberek című alkotásáért megkapta az Akadémia elismerését.