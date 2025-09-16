Magányos remete, vadnyugati bandita vagy hősszerelmes: itt vannak Robert Redford legzseniálisabb alakításai

Hatalmas sokként érte nemcsak a filmkedvelők körét, hanem az egész világot Robert Redford halála. Az istenadta tehetséggel megáldott színészóriás karrierje során számos műfajban letette a névjegyét, legyen az romantikus komédia, klasszikus western, politikai thriller, de még szuperhősmoziban is megfordult pályafutása alkonyán. Noha Redford rendezőként is számos felejthetetlen alkotást hagyott az utókornak, mai cikkünkben a nemrég elhunyt sztárlegenda legjobb színészi alakításainak járunk utána.

A többek között Jeremiah Johnsont is eljátszó Robert Redford 2025-ös halálhíre mindenkit megrázott (Fotó: Warner Bros.)

5+1 Robert Redford-film, amit mindenképp látnod kell

1. Mezítláb a parkban

Alig volt zsáner, amiben Robert Redford ne mozgott volna otthonosan. A listán az Ilyenek voltunk című romantikus film is könnyűszerrel tiszteletét tehette volna, de a Barbra Streisanddal közösen készített musical helyett inkább az 1967-es Mezítláb a parkban-ra esett a választás. Ez ugyanis igazi mérföldkő volt Robert Redford életében, hiszen ezzel a romkommal futott be mint színész, ráadásul itt megmutathatta, a közönség megkacagtatásához is ért, méghozzá nem is kicsit.

2. Butch Cassidy és a Sundance kölyök

A vadnyugat szóösszetételbe nem véletlen került bele a vad kifejezés. Erről megannyi történet, legenda és anekdota szól, melyek olyan banditák köré épültek mint Butch Cassidy és a Sundance kölyök. A két csirkefogó közül valószínűleg egyik sem gondolta volna, hogy minden idők egyik legjobb westernfilmjét majd pont róluk fogjuk megalkotni, ráadásul akkora sztárok főszereplésével mint Paul Newman vagy épp a tragikus sorsú Robert Redford.

Robert Redford meghalt, de a filmjei, például a Paul Newmannel közösen készített westernje örökre velünk marad (Fotó: Entertainment Pictures)

3. Az elnök emberei

Kevés történelmi eseményt tudnánk mondani, ami jobban összegezné a ’70-es évek Amerikáját mint a Watergate-botrány. Az esetet még a Tom Hanks-féle Forrest Gump is megénekelte, de ettől sokkal bátrabb volt Bob Woodward műve, mivel az pár évvel a Nixon elnök lemondását eredményező perpatvar kirobbanását követően készült el. A főszerepben természetesen itt is a visszafogott, de annál élesebb alakítást hozó Robert Redfordot láthatjuk, aki mellé odacastingoltak egy Dustin Hoffmant, biztos, ami biztos, és nem is okoztak csalódást.