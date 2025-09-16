Magányos remete, vadnyugati bandita vagy hősszerelmes: itt vannak Robert Redford legzseniálisabb alakításai

Hatalmas sokként érte nemcsak a filmkedvelők körét, hanem az egész világot Robert Redford halála. Az istenadta tehetséggel megáldott színészóriás karrierje során számos műfajban letette a névjegyét, legyen az romantikus komédia, klasszikus western, politikai thriller, de még szuperhősmoziban is megfordult pályafutása alkonyán. Noha Redford rendezőként is számos felejthetetlen alkotást hagyott az utókornak, mai cikkünkben a nemrég elhunyt sztárlegenda legjobb színészi alakításainak járunk utána.
Alig volt zsáner, amiben Robert Redford ne mozgott volna otthonosan. A listán az Ilyenek voltunk című romantikus film is könnyűszerrel tiszteletét tehette volna, de a Barbra Streisanddal közösen készített musical helyett inkább az 1967-es Mezítláb a parkban-ra esett a választás. Ez ugyanis igazi mérföldkő volt Robert Redford életében, hiszen ezzel a romkommal futott be mint színész, ráadásul itt megmutathatta, a közönség megkacagtatásához is ért, méghozzá nem is kicsit.
A vadnyugat szóösszetételbe nem véletlen került bele a vad kifejezés. Erről megannyi történet, legenda és anekdota szól, melyek olyan banditák köré épültek mint Butch Cassidy és a Sundance kölyök. A két csirkefogó közül valószínűleg egyik sem gondolta volna, hogy minden idők egyik legjobb westernfilmjét majd pont róluk fogjuk megalkotni, ráadásul akkora sztárok főszereplésével mint Paul Newman vagy épp a tragikus sorsú Robert Redford.
Kevés történelmi eseményt tudnánk mondani, ami jobban összegezné a ’70-es évek Amerikáját mint a Watergate-botrány. Az esetet még a Tom Hanks-féle Forrest Gump is megénekelte, de ettől sokkal bátrabb volt Bob Woodward műve, mivel az pár évvel a Nixon elnök lemondását eredményező perpatvar kirobbanását követően készült el. A főszerepben természetesen itt is a visszafogott, de annál élesebb alakítást hozó Robert Redfordot láthatjuk, aki mellé odacastingoltak egy Dustin Hoffmant, biztos, ami biztos, és nem is okoztak csalódást.
Akiknek elnyerte a tetszését Paul Newman és Robert Redford közös akciózása, azoknak van egy jó hírünk, hiszen a páros néhány évvel később újra összeállt, ezúttal már jóval humorosabb köntösbe csomagolva. A nagy balhé egy klasszikus szélhámosfilm, amit nem kevés feszültséggel és legalább annyi poénnal fűszereztek meg. A sztori és az előbb említett két úriember játéka is kifogástalan, Redfordot még Oscarra is jelölték az alakításáért.
Talán kicsit meglepő lehet egy Marvel-mozit ezen a listán találni, de A tél katonájának mindenképp helye van a felsoroltak között. Robert Redford ugyanis ezzel jelezte világnak, hogy van még benne annyi vagányság és fiatalság, hogy ő is szerepelhet egy képregényfilmben, és a hollywoodi legenda milyen remek érzékkel választott magának epizódot. A karakteréhez akár hamarosan visszatérő Chris Evans Amerika Kapitányának második önálló moziját a Marvel történetének egyik legjobb alkotásaként szokták emlegetni, ehhez pedig Redford játéka is nagyban hozzájárult.
A fiatalabb generációnak egy meme alapján lehet ismerős ez a mozi, pedig a sztoriban aztán semmi tréfa nincs. A 19. század közepén járunk, amikor is a Robert Redford által játszott főhős, Jeremiah Johnson megelégeli a körülötte lévő, civilizált világot, és a vadregényes természetben próbál szerencsét. Miután sem temérdek szereplővel, sem tengernyi szöveggel nem rendelkezik a mű, így Redfordnak kell a hátán vinni a drámát, és természetesen a felismerhetetlenségig átalakuló színészlegendának ez sikerült is.
