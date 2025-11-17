A Csupasz pisztoly atyja utálja a Liam Neeson-féle feldolgozást: „Elkezdtek másolgatni, de célt tévesztettek!”

A Family Guy mögött álló humorzseni, Seth MacFarlane az elmúlt évek egyik legviccesebb vígjátékát hozta a Csupasz pisztoly reboot formájában. A különleges projekt jól rezonált azokkal, akik rajongtak a korábban Leslie Nielsen által megformált Frank Drebin hadnagy filmjeiért, akit ezúttal az Elrabolva filmekben látott, feszes akciójeleneteiről elhíresült, faarcú Liam Neeson váltott le. A romantikus szálat pedig Pamela Anderson erősítette, akik számára a való életben is szerelmet hozott a közös munka. A visszajelzés is összességében pozitív volt, de kritikus hangok mindenhol akadnak: legutóbb a ZAZ trió ma is aktív tagja, David Zucker állt bele a projektbe.

David Zucker nem bírta ki, hogy megnézze új Csupasz pisztoly filmet (Fotó: Clinton Wallace)

David Zucker nem adta áldását a Csupasz pisztoly újragondolására

A rendező egy aktív életutat tudhat maga mögött. Olyan klassz David Zucker filmek kerültek napvilágra, mint az Airplane! és az eredeti Csupasz pisztoly filmek, valamint a Horrorra akadva harmadik és negyedik részei — avagy a viccesebbek. Bár tágabban nézve nem ő, illetve nem a ZAZ trió találta ki a paródia műfaját, de kialakítottak egy stílust, amiből teljesen lerí, ha az ő kezük van benne. David Zucker emiatt gyakran kritikus a paródiákkal, sokat figyeli, hogy kik kopiznak tőlük burkoltan. Nos, a Csupasz pisztoly reboot egy kevésbé burkolt kopi volt, melyet Zucker eleinte meg se akart nézni, annyira dühítette a puszta gondolata is.

Ugyanakkor a Woman's World magazinnak már azt nyilatkozta, hogy megnézte a Liam Neesonnel és Pamela Andersonnal erősítő filmet és enyhén szólva nem tetszett neki:

A testvéremmel, Jerryvel és a társunkkal, Jim Abrahamsszel kezdtünk el paródiákat készíteni 50 éve, kialakítva egy saját stílust. Ez annyira jól sikerült, hogy könnyűnek tűnik, úgy legalábbis úgy fest. Az emberek elkezdték másolgatni, hasonlóképp mint Seth MacFarlane a Csupasz pisztollyal. Teljesen célt tévesztett

— fejtette ki Zucker.

Tudni kell, hogy a ZAZ trió lefektetett 15 alapvető szabályt, hogy hogyan lehet jó paródiát írni. Ebből a 13. szabály kimondja, hogy a különleges effektek nem feltétlenül viccesek, avagy ha egy mód van rá, kerülendőek. Az viszont valóban látható, hogy a Csupasz pisztoly reboot bővelkedik a technikai poénokban, melyről David Zuckernek is megvan a véleménye:

Nem jó, ha túl sokat költünk a vígjátékokra és az egyik fő szabályunk pont a technikai poénokra utalnak. A nagy költségvetés és a humor ütik egymást és az új Csupasz pisztolyon látszik, hogy egy csomót költöttek a technikai poénokra, miközben a stílusunkat próbálták másolni

— állította a rendező.