"Visszahozta a kedvemet a színészkedéshez" – Ez a film mentette meg Brad Pitt karrierjét

Brad Pitt ugyan korunk egyik legismertebb hollywoodi színésze, de az ő karrierje sem volt mentes a hullámvölgyektől. A 90-es évek meglehetősen válságos időszak volt számára, főként szakmailag. Ekkor jött az a film, ami kihúzta a színészt a bajból és újból felrakta őt a térképre.

A Brad Pitt filmekben is voltak súlyos mélypontok (Fotó: Stephen Lock / i-Images)

Brad Pitt mélypontja és a lehetséges okok

A hollywoodi csillag, akit olyan filmekből ismerünk, mint a Harcosok klubja, a Mr. és Mrs. Smith vagy Guy Ritchie 25 éves sikerfilmje, a Blöff, nem volt mindig a csúcson. A 61 éves színész őszintén vallott arról a mélypontról, amit saját maga 1994-re datál. Néhány olyan alakítása után, melyekre elmondása szerint kevésbé volt büszke, úgy érezte, kicsit ki kell lépnie a szakmából és kiengedni a gőzt. Arról konkrétan nem beszélt, melyik filmekre gondolt, de nézzük, milyen projektekben volt érdekelt 1994 körül.

1992-ben szerepelt a Folyó szeli ketté című drámában, amit a nemrég elhunyt Robert Redford rendezett. A filmben Pitt a Maclean testvérek közül Paul szerepében tűnt fel. A történet egy családi dráma, ami az 1920-as években játszódik a montanai vadromantikában. A filmet 3 Oscar-díjra jelölték, ebből egy jelölést sikerült díjra váltani, amit Philippe Russellot vihetett haza az operatőri munkáért. Tény, hogy sem Robert Redford, sem a főszerepeket játszó Brad Pitt és Craig Sheffer nem kaptak jelölést, így esélyes, hogy ez lehetett az egyik kudarc.

Brad Pitt a Folyó szeli ketté című Robert Redford rendezésben (Fotó: Columbia Pictures)

A kérdéses évben, 1994-ben két olyan filmje is debütált, amik az életműve fontos elemévé váltak a későbbiekben, ám az Akadémia elismerésére szintén nem bizonyultak érdemesnek. A Tom Cruise, Christian Slater és Antonio Banderas főszereplésével készült Interjú a vámpírral, mely Anne Rice krimiíró regényének adaptációja, és a Szenvedélyek viharában, melyben Sir Anthony Hopkins-szal játszott együtt.

Az Interjú a vámpírral lehetett az egyik sarokköve a színész mélyrepülésének, ugyanis kiderült, hogy Brad Pitt rettenetes élményként élte meg a forgatást, olyannyira, hogy egy ponton megpróbált kiszállni a produkcióból. A vámpírt alakító színészeknek fél órán keresztül fejjel lefelé kellett lógni, hogy a vér a fejükbe szálljon és az erek kellőképpen láthatóvá váljanak. Erre azért volt szükség, hogy a sminkesek hitelesen meg tudják alkotni azt az áttetsző, “vámpír-szerű” bőrt, amit Neil Jordan rendező megálmodott. Ez már önmagában elég lett volna Brad Pitt kiakadásához, de a színész sokat panaszkodott a színezett kontaktlencsék és a folyamatos sötét belső terekben történt forgatás miatt is. Amikor megtudta, hogy 40 millió dollárba kerülne, ha kiszállna, kénytelen volt maradni. Ám a film sikere ellenére Brad Pitt elérte a gödör alját.