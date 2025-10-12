"Visszahozta a kedvemet a színészkedéshez" – Ez a film mentette meg Brad Pitt karrierjét

Brad Pitt ugyan korunk egyik legismertebb hollywoodi színésze, de az ő karrierje sem volt mentes a hullámvölgyektől. A 90-es évek meglehetősen válságos időszak volt számára, főként szakmailag. Ekkor jött az a film, ami kihúzta a színészt a bajból és újból felrakta őt a térképre.
A hollywoodi csillag, akit olyan filmekből ismerünk, mint a Harcosok klubja, a Mr. és Mrs. Smith vagy Guy Ritchie 25 éves sikerfilmje, a Blöff, nem volt mindig a csúcson. A 61 éves színész őszintén vallott arról a mélypontról, amit saját maga 1994-re datál. Néhány olyan alakítása után, melyekre elmondása szerint kevésbé volt büszke, úgy érezte, kicsit ki kell lépnie a szakmából és kiengedni a gőzt. Arról konkrétan nem beszélt, melyik filmekre gondolt, de nézzük, milyen projektekben volt érdekelt 1994 körül.
1992-ben szerepelt a Folyó szeli ketté című drámában, amit a nemrég elhunyt Robert Redford rendezett. A filmben Pitt a Maclean testvérek közül Paul szerepében tűnt fel. A történet egy családi dráma, ami az 1920-as években játszódik a montanai vadromantikában. A filmet 3 Oscar-díjra jelölték, ebből egy jelölést sikerült díjra váltani, amit Philippe Russellot vihetett haza az operatőri munkáért. Tény, hogy sem Robert Redford, sem a főszerepeket játszó Brad Pitt és Craig Sheffer nem kaptak jelölést, így esélyes, hogy ez lehetett az egyik kudarc.
A kérdéses évben, 1994-ben két olyan filmje is debütált, amik az életműve fontos elemévé váltak a későbbiekben, ám az Akadémia elismerésére szintén nem bizonyultak érdemesnek. A Tom Cruise, Christian Slater és Antonio Banderas főszereplésével készült Interjú a vámpírral, mely Anne Rice krimiíró regényének adaptációja, és a Szenvedélyek viharában, melyben Sir Anthony Hopkins-szal játszott együtt.
Az Interjú a vámpírral lehetett az egyik sarokköve a színész mélyrepülésének, ugyanis kiderült, hogy Brad Pitt rettenetes élményként élte meg a forgatást, olyannyira, hogy egy ponton megpróbált kiszállni a produkcióból. A vámpírt alakító színészeknek fél órán keresztül fejjel lefelé kellett lógni, hogy a vér a fejükbe szálljon és az erek kellőképpen láthatóvá váljanak. Erre azért volt szükség, hogy a sminkesek hitelesen meg tudják alkotni azt az áttetsző, “vámpír-szerű” bőrt, amit Neil Jordan rendező megálmodott. Ez már önmagában elég lett volna Brad Pitt kiakadásához, de a színész sokat panaszkodott a színezett kontaktlencsék és a folyamatos sötét belső terekben történt forgatás miatt is. Amikor megtudta, hogy 40 millió dollárba kerülne, ha kiszállna, kénytelen volt maradni. Ám a film sikere ellenére Brad Pitt elérte a gödör alját.
Reggelente felkeltem, elszívtam egy jointot, megittam 4 kólát és nem ettem semmit egész nap.
Ekkor jelent meg Pitt ügynöke és egyben barátja a David Fincher rendezte Hetedik forgatókönyvével. Stílusosan, Pitt csak az első hét oldalt olvasta el a forgatókönyvből, amitől eleinte kicsit sem volt elragadtatva, sőt, klisésnek és unalmasnak találta. De szerencsére ügynöke, Cynthia Pett-Dante tovább ütötte a vasat, és ragaszkodott hozzá, hogy olvassa végig, majd üljön le David Fincher rendezővel és hallgassa meg. Brad Pitt szerencsére kötélnek állt, és amint megismerte Fincher vízióját, nem volt benne több kétség.
"Még soha nem találkoztam senkivel, aki így beszélt volna a filmekről. Visszahozta a kedvemet a színészkedéshez."
A Hetedik lett Brad Pitt nagy visszatérése, mi pedig örökre hálásak lehetünk ezért David Fincher-nek.
