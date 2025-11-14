Puskástól Minarik Edén át Bölöniig: ezek a legemlékezetesebb magyar focis filmek

November 6-tól látható a mozikban a Bölöni – Az erdélyi legenda című film, főszerepben a román és magyar labdarúgás közös legendájával. De melyek voltak eddig a leghíresebb hazai focis filmek?

Puskás Ferenc legendája a filmvásznon is tovább él: napjainkban Bölöni László sztoriját nézhetjük a nagyvásznon (Fotó: Northfoto)

A csodacsatár (1956)

Puskás Ferenc, mint filmszereplő? Ilyen is előfordult már, ha aztán jött is egy történelmi csavar a sztoriban. A csodacsatár című komédiában a valaha volt legnagyobb magyar focista lényegében saját magát, egy Puska nevű híres játékost alakította, akit a fiktív Futbólia országa el akar raboltatni, ám összekeverik valakivel, és beindul a tévedések vígjátéka. Külön érdekesség, hogy a filmet még Puskás 1956-os disszidálása előtt készítették, de a bemutató idejére már kínossá vált a személye, így újraforgatták a jeleneteit az Aranycsapat másik gólvágójával, Hidegkuti Nándorral.

Két félidő a pokolban (1961)

Fábri Zoltán remekműve a később rendezőként is jelentőset alkotó Bacsó Péter forgatókönyvéből készült, a forgatókönyv pedig egy második világháborúban megtörtént híres esetből. A munkaszolgálatos foglyokból focicsapatot verbuválnak, hogy ellenfele legyen a német katonacsapatnak: Sinkovits Imre, Garas Dezső és Márkus László emlékezetes alakításai, a rettenetes körülmények között is meg-megcsillanó humor, és a finálé sokkoló tragédiája teszik felejthetetlenné minden idők egyik legjobb focis filmjét, melyből később a (Budapesten forgatott) hollywoodi változat is elkészült Menekülés a győzelembe címmel, többek között Sylvester Stallone és Michael Caine közreműködésével.

Régi idők focija (1973)

A külvárosi pályák nagy mesélője, Mándy Iván írásaiból készült Sándor Pál filmje, és olyan szállóigévé lett mondatokat és neveket hagyott az utókorra, mint hogy „Kell egy csapat!”, Minarik Ede, avagy a Csabagyöngye SC. A futball hőskorában játszódó film egyben a régi idők mozijának is emléket állított a burleszkes formai megoldásaival, humorával és a pesti vagány karaktereivel.

6:3, avagy játszd újra Tutti (1998)

A magyar focitörténelem leghíresebb meccse az a bizonyos londoni 6:3, nem véletlenül hívják máig „az évszázad mérkőzésének”. Tímár Péter filmjének futballrajongó főhőse egy mágikus mez segítségével pont a meccs idejére repül vissza az időben — ha nem is Londonba, de Budapestre, ahol fodrásztól utcaseprőn át ávósig mindenkit a nagy esemény foglalkoztat, és ahol nagy galibát kavar az izgága férfi, aki pontosan tudja előre a gólokat.