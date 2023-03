Hónapok óta forog Kollarik Tamás ötlete alapján, Novák Tamás producer, valamint Kollarik Tamás és Szabó Attila rendezők életrajzi sport-dokumentumfilmje a szombaton hetvenesztendős Bölöni Lászlóról, aki erdélyi magyar futballistaként előbb Románia – és a magyar kisebbség – nemzeti hőse lett, majd edzőként Franciaországban, Romániában, Belgiumban a Közel-Keleten és Portugáliában nagy sikereket ért el. Utóbbi állomáshelyén is hallatlanul népszerű a Sporting bajnok és kupagyőztes szakvezetőjeként, aki felfedezte és elsőként állította a felnőtt csapatba Cristiano Ronaldót. Két nemzet példaképe, aki egy kis erdélyi településről, Dicsőszentmártonból indulva tudott kitörni a diktatúrából, és meg sem állt a világhírnévig.

Kollarik Tamás rendező és Bölöni László Fotó: Nyirkos Zsofia

Bölöni László családját szinte kettétörte a kommunista terror, neki mégis sikerült kiemelkednie, és kitartásának, szorgalmának, intelligenciájának köszönhetően a futballvilág elitjébe került, útja, Marosvásárhelyre, majd Bukarestbe vezetett. Egyszerre a román és az egyetemes magyar sport egyik legsikeresebb, legnépszerűbb alakja. Puskás Ferenc mellett az egyetlen magyar játékos, aki megnyerte a legrangosabb klubtrófeát, a Bajnokcsapatok Európa-kupáját (a mai Bajnokok Ligája elődjét) és egyben az első 100-szoros román válogatott labdarúgó. Két nemzet világsztárja.

A stáb és a legendás kapus, Helmuth Duckadam

Fogorvosi diplomájára és gyakorlatára is büszke, de a futballvilág egyik szakmai központjává váló Franciaországban edzőként kezdett új életet, a mai napig aktív és sikeres egyénisége a nemzetközi labdarúgásnak. Nevéhez fűződik több európai nagycsapat irányítása, Cristiano Ronaldo felfedezése mellett több, ma is aktív világsztár edzője is volt. A film Bölöni László hallatlanul inspiráló élettörténetét meséli el a futballvilág számos ismert alakja, csapattársak és tanítványok, továbbá barátok, tisztelők, szakértők megszólaltatásával és persze a főszereplő szavaival. Bölöni László mellett megszólal a filmben többek között több hajdani csapattárs (Tudorel Stoica, Victor Piturca, Gheorghe Hagi, Miodrag Belodedici, Helmut Dukadam, Gavril Balint Pelé – a BEK-győztes Steaua Bucuresti és a román válogatott játékosai), Valentin Ceausescu – a Steaua egykori patrónusa, a néhai diktátor fia, korábbi magyar válogatott labdarúgók (Kovács Kálmán, Martos Győző, Nyilasi Tibor) és számos világsztár futballista a volt tanítványok közül (Petr Čech, Axel Witsel, Raphaël Varane).

A Nemzeti Filmintézet és a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával készülő dokumentumfilmet Magyarországon és Romániában is bemutatják és vetítik majd a mozik, de további országokkal is folynak tárgyalások a forgalmazásról.