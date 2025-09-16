„Csak még egy kérdés...” – Pokoli volt Peter Falk halála: így hunyta le szemeit örökre a magyarok imádott Columbo nyomozója

Peter Michael Falk 1927. szeptember 16-án született New Yorkban. Bár a Falk családtól messze állt a színészet, hiszen édesapjának vegyesboltja volt, édesanyja pedig könyvelőként kereste a kenyérrevalót, a kis Peter már tinédzserkorában a színpadon találta meg otthonát. Noha később elkacérkodott a gondolattal, hogy CIA-ügynöknek áll, az igazságszolgáltatást végül csak a vásznon és a képernyőn képviselte. Karrierje a ’60-as évek elején vett lendületet, a színészkedésben pedig az sem hátráltatta, hogy 3 éves kora óta hiányzott az egyik szeme, sőt, látószervének üvegprotézise igazából csak hozzáadott karaktere karakánságához. Bár pályája elején két ízben is jelölték Oscarra, az igazi sikert és ismertséget mégis a televíziózás világa hozta el számára, mikor magára ölthette Columbo hadnagy legendás ballonkabátját.
A Columbo című sorozat Amerikában 1968-ban indult útjára és több mint három évtizeden keresztül sugározták a televíziók, ez idő alatt pedig Peter Falk 5 Emmy-díjat is bezsebelhetett a különleges módszerrel dolgozó detektív megformálásáért. A széria a rendszerváltás környékén hazánkban is rendkívül közkedveltté vált, a csavaros sztorik, Falk játéka, no meg persze Szabó Gyula kivételes szinkronmunkája együttesen járultak hozzá Columbo népszerűségéhez az alkonyán lévő gulyáskommunizmusban.
A magyarok annyira a keblükre ölelték a karakterrel szinte teljesen egybeolvadó színészt, hogy az az urbánus legenda is elterjedt, miszerint Peter Falk a 19. századi politikus, Falk Miksa leszármazottja, ám ezt végül több történész és családfakutató is cáfolta, de az bizonyos, hogy Columbo megtestesítőjének voltak magyar felmenői.
Noha a megoldhatatlan ügy létezését tagadó nyomozó körül forgó széria még a 2000-es években is töretlen népszerűségnek örvendett, az élet sajnos közbeszólt. Peter Falk egészségügyi állapota az évtized közepére rohamosan romlani kezdett, mindenki kedvenc hadnagya Alzheimer-kórban szenvedett. Élete végére már szinte egyáltalán nem volt a tudatánál, egyszer még az is előfordult, hogy magából kikelve randalírozott Beverly Hills utcáin. Állapota annyira megromlott, hogy utolsó napjaiban már hozzátartozóit sem ismerte fel, végül pedig 2011. június 23-án örökre eltávozott. Emlékezete viszont továbbra is élénken él az egész világon, idehaza különösen, hiszen 2014-ben ő is és szeretett basset hound kutyája is szobrot kapott a budapesti Jászai Mari tér közelében.
Peter Falk ma lenne kettő híján 100 éves. Mindenki Columbo hadnagyának karrierjét feldolgozó galériánkat a lenti képre kattintva tudod megtekinteni:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.