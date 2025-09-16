„Csak még egy kérdés...” – Pokoli volt Peter Falk halála: így hunyta le szemeit örökre a magyarok imádott Columbo nyomozója

Peter Michael Falk 1927. szeptember 16-án született New Yorkban. Bár a Falk családtól messze állt a színészet, hiszen édesapjának vegyesboltja volt, édesanyja pedig könyvelőként kereste a kenyérrevalót, a kis Peter már tinédzserkorában a színpadon találta meg otthonát. Noha később elkacérkodott a gondolattal, hogy CIA-ügynöknek áll, az igazságszolgáltatást végül csak a vásznon és a képernyőn képviselte. Karrierje a ’60-as évek elején vett lendületet, a színészkedésben pedig az sem hátráltatta, hogy 3 éves kora óta hiányzott az egyik szeme, sőt, látószervének üvegprotézise igazából csak hozzáadott karaktere karakánságához. Bár pályája elején két ízben is jelölték Oscarra, az igazi sikert és ismertséget mégis a televíziózás világa hozta el számára, mikor magára ölthette Columbo hadnagy legendás ballonkabátját.

Peter Falk szemei közül az egyik ugyan üvegből volt, de ez cseppet sem gátolta a munkában, sőt, Columbo hadnagy különcségéhez egyenesen hozzájárult a furcsa tekintet (Fotó: StillPhoto Collection/SUNSHINE)

Peter Falk, a magyarok kedvence

A Columbo című sorozat Amerikában 1968-ban indult útjára és több mint három évtizeden keresztül sugározták a televíziók, ez idő alatt pedig Peter Falk 5 Emmy-díjat is bezsebelhetett a különleges módszerrel dolgozó detektív megformálásáért. A széria a rendszerváltás környékén hazánkban is rendkívül közkedveltté vált, a csavaros sztorik, Falk játéka, no meg persze Szabó Gyula kivételes szinkronmunkája együttesen járultak hozzá Columbo népszerűségéhez az alkonyán lévő gulyáskommunizmusban.

A magyarok annyira a keblükre ölelték a karakterrel szinte teljesen egybeolvadó színészt, hogy az az urbánus legenda is elterjedt, miszerint Peter Falk a 19. századi politikus, Falk Miksa leszármazottja, ám ezt végül több történész és családfakutató is cáfolta, de az bizonyos, hogy Columbo megtestesítőjének voltak magyar felmenői.

Peter Falk halála után három évvel szobrot kapott Budapesten, a szobrászművész természetesen Columbo kutyáját sem hagyhatta ki a remekműből (Fotó: David Canty / Shutterstock)

Columbo életének utolsó évei és halála

Noha a megoldhatatlan ügy létezését tagadó nyomozó körül forgó széria még a 2000-es években is töretlen népszerűségnek örvendett, az élet sajnos közbeszólt. Peter Falk egészségügyi állapota az évtized közepére rohamosan romlani kezdett, mindenki kedvenc hadnagya Alzheimer-kórban szenvedett. Élete végére már szinte egyáltalán nem volt a tudatánál, egyszer még az is előfordult, hogy magából kikelve randalírozott Beverly Hills utcáin. Állapota annyira megromlott, hogy utolsó napjaiban már hozzátartozóit sem ismerte fel, végül pedig 2011. június 23-án örökre eltávozott. Emlékezete viszont továbbra is élénken él az egész világon, idehaza különösen, hiszen 2014-ben ő is és szeretett basset hound kutyája is szobrot kapott a budapesti Jászai Mari tér közelében.