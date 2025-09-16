Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
„Csak még egy kérdés...” – Pokoli volt Peter Falk halála: így hunyta le szemeit örökre a magyarok imádott Columbo nyomozója

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 14:50
Magnum, Kojak vagy Monk. Mind-mind ikonikus tévényomozók, akiket tengeren innen és túl is imádott mindenki. Azonban a népszerűségi lista élén mégis egy olyan detektív áll, akinek mindig volt egy utolsó kérdése, akinek sosem láttuk a feleségét, és akit a magyarok a szívükbe zártak örökre: Ő volt Columbo, azaz Peter Falk, aki ma ünnepelné a 98. születésnapját.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Peter Michael Falk 1927. szeptember 16-án született New Yorkban. Bár a Falk családtól messze állt a színészet, hiszen édesapjának vegyesboltja volt, édesanyja pedig könyvelőként kereste a kenyérrevalót, a kis Peter már tinédzserkorában a színpadon találta meg otthonát. Noha később elkacérkodott a gondolattal, hogy CIA-ügynöknek áll, az igazságszolgáltatást végül csak a vásznon és a képernyőn képviselte. Karrierje a ’60-as évek elején vett lendületet, a színészkedésben pedig az sem hátráltatta, hogy 3 éves kora óta hiányzott az egyik szeme, sőt, látószervének üvegprotézise igazából csak hozzáadott karaktere karakánságához. Bár pályája elején két ízben is jelölték Oscarra, az igazi sikert és ismertséget mégis a televíziózás világa hozta el számára, mikor magára ölthette Columbo hadnagy legendás ballonkabátját.

Peter Falk as COLUMBO
Peter Falk szemei közül az egyik ugyan üvegből volt, de ez cseppet sem gátolta a munkában, sőt, Columbo hadnagy különcségéhez egyenesen hozzájárult a furcsa tekintet (Fotó: StillPhoto Collection/SUNSHINE)

Peter Falk, a magyarok kedvence

A Columbo című sorozat Amerikában 1968-ban indult útjára és több mint három évtizeden keresztül sugározták a televíziók, ez idő alatt pedig Peter Falk 5 Emmy-díjat is bezsebelhetett a különleges módszerrel dolgozó detektív megformálásáért. A széria a rendszerváltás környékén hazánkban is rendkívül közkedveltté vált, a csavaros sztorik, Falk játéka, no meg persze Szabó Gyula kivételes szinkronmunkája együttesen járultak hozzá Columbo népszerűségéhez az alkonyán lévő gulyáskommunizmusban. 

A magyarok annyira a keblükre ölelték a karakterrel szinte teljesen egybeolvadó színészt, hogy az az urbánus legenda is elterjedt, miszerint Peter Falk a 19. századi politikus, Falk Miksa leszármazottja, ám ezt végül több történész és családfakutató is cáfolta, de az bizonyos, hogy Columbo megtestesítőjének voltak magyar felmenői.

Budapest,,Hungary,,November,20th,2019,-,The,Statue,Of,The
Peter Falk halála után három évvel szobrot kapott Budapesten, a szobrászművész természetesen Columbo kutyáját sem hagyhatta ki a remekműből (Fotó: David Canty / Shutterstock)

Columbo életének utolsó évei és halála

Noha a megoldhatatlan ügy létezését tagadó nyomozó körül forgó széria még a 2000-es években is töretlen népszerűségnek örvendett, az élet sajnos közbeszólt. Peter Falk egészségügyi állapota az évtized közepére rohamosan romlani kezdett, mindenki kedvenc hadnagya Alzheimer-kórban szenvedett. Élete végére már szinte egyáltalán nem volt a tudatánál, egyszer még az is előfordult, hogy magából kikelve randalírozott Beverly Hills utcáin. Állapota annyira megromlott, hogy utolsó napjaiban már hozzátartozóit sem ismerte fel, végül pedig 2011. június 23-án örökre eltávozott. Emlékezete viszont továbbra is élénken él az egész világon, idehaza különösen, hiszen 2014-ben ő is és szeretett basset hound kutyája is szobrot kapott a budapesti Jászai Mari tér közelében.

Peter Falk ma lenne kettő híján 100 éves. Mindenki Columbo hadnagyának karrierjét feldolgozó galériánkat a lenti képre kattintva tudod megtekinteni:

Peter Falk (left), on-set of the film, ''Pretty Boy Floyd'', Continental Distributing, 1960
35626
Galéria: 98 éves lenne a magyarok kedvenc nyomozója, Columbo hadnagy: Peter Falk élete képekben
1/8
Columbo hadnagy szerepét 1968-tól kezdve több évtizeden át vitte magával, ez idő alatt pedig közel 70 ügyet göngyölített fel

 

 

