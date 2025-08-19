„Öklendeztünk” – Csókolóztak a testvérek! Kit Harington és Sophie Turner kiborultak, miután nyálat cseréltek

Kit Harington és Sophie Turner szakmai kapcsolata a Trónok harcáig visszavezethető, ahol nyolc évadon át jászották a Stark család leszármazottjait. Ez idő alatt érthető módon kialakult egy különös kötelék kettejük közt, amiből kitörni kényszerültek a legutóbbi filmjük kapcsán.

Sophie Turner gyerekei kellemetlen szerepben láthatják édesanyjukat (Fotó: HBO)

Kit Harington felesége mit szól ehhez?!

A The Dreadful megjelenési dátuma egyelőre nem ismert, de produkció utáni fázisban van, szóval valószínűleg nem kell rá sokat várni. A film egyaránt kedvezhet a gótikus horrorok és a Trónok Harca rajongóinak, hiszen Sophie Turner és Kit Harington, akik a Sansa Stark és Jon Snow testvérpárt alkották, szintén részt vesznek a projektben - jóllehet a szerepük zavarba ejtően eltér a korábbiaktól. Sophie Turner a Late Night with Seth Meyers című műsorban promózta közeljövőben érkező filmjét, ahol arra is kitért, hogy volt mire felkészülni a forgatások előtt.

Elküldtem a forgatókönyvet Kitnek és visszaküldött egy olyan üzenetet, hogy 'Igen, ez jó lenne, de ez k*rva furcsa lesz, Soph.'

– mondta Turner.

A Sophie Turner Kit Harington csók a Late Night című műsor vendégeit is lázban tartotta (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Az újonnan kapott szerepük a közös múltjuk után kifejezetten furcsa volt és ennek Sophie Turner is hangot adott:

Nem értettem miről beszél, de aztán én is elolvastam a forgatókönyvet és ilyenek jöttek elém, hogy csók, csók, szex, csók, szex... és belém ütött, hogy basszus, dehát ő a testvérem! (...) Igyekeztünk kizárni a gondolatainkból, aztán jött a forgatás és az első csókjelenetnél öklendeztünk. Mármint, tényleg helytelen volt. Borzasztó volt.

– mondta a színésznő.

A film mindkettőjük számára volt annyira izgalmas és szakmailag is jelentős kihívás, hogy nem akartak nemet mondani rá. Egyelőre nem tudjuk, mikor és hol láthatjuk, de, hogy hogyan működik az újonnan alakult dinamika, az a közeljövőben kiderül.