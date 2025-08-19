UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
„Öklendeztünk” – Csókolóztak a testvérek! Kit Harington és Sophie Turner kiborultak, miután nyálat cseréltek

Kit Harington
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 16:30
Trónok harcaHavas JonSansa StarkSophie Turnercsók
Ezt valószínűleg kitörölnék a sztárok az emlékezetükből. Sophie Turner és Kit Harington, akik a szakmai köteléken túl testvérekként is tekintettek egymásra, kicsit intimebb jeleneteket vettek fel a közelgő filmjükben.

Kit Harington és Sophie Turner szakmai kapcsolata a Trónok harcáig visszavezethető, ahol nyolc évadon át jászották a Stark család leszármazottjait. Ez idő alatt érthető módon kialakult egy különös kötelék kettejük közt, amiből kitörni kényszerültek a legutóbbi filmjük kapcsán.

Kit Harington Sophie Turner
Sophie Turner gyerekei kellemetlen szerepben láthatják édesanyjukat (Fotó: HBO)

Kit Harington felesége mit szól ehhez?!

A The Dreadful megjelenési dátuma egyelőre nem ismert, de produkció utáni fázisban van, szóval valószínűleg nem kell rá sokat várni. A film egyaránt kedvezhet a gótikus horrorok és a Trónok Harca rajongóinak, hiszen Sophie Turner és Kit Harington, akik a Sansa Stark és Jon Snow testvérpárt alkották, szintén részt vesznek a projektben - jóllehet a szerepük zavarba ejtően eltér a korábbiaktól. Sophie Turner a Late Night with Seth Meyers című műsorban promózta közeljövőben érkező filmjét, ahol arra is kitért, hogy volt mire felkészülni a forgatások előtt.

Elküldtem a forgatókönyvet Kitnek és visszaküldött egy olyan üzenetet, hogy 'Igen, ez jó lenne, de ez k*rva furcsa lesz, Soph.'

mondta Turner.

Sophie Turner, a raconté que le fait d'avoir à embrasser son coéquipier Kit Harrington dans un nouveau film les avait tous deux dégoûtés
A Sophie Turner Kit Harington csók a Late Night című műsor vendégeit is lázban tartotta (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Az újonnan kapott szerepük a közös múltjuk után kifejezetten furcsa volt és ennek Sophie Turner is hangot adott:

Nem értettem miről beszél, de aztán én is elolvastam a forgatókönyvet és ilyenek jöttek elém, hogy csók, csók, szex, csók, szex... és belém ütött, hogy basszus, dehát ő a testvérem!  (...) Igyekeztünk kizárni a gondolatainkból, aztán jött a forgatás és az első csókjelenetnél öklendeztünk. Mármint, tényleg helytelen volt. Borzasztó volt.

mondta a színésznő.

A film mindkettőjük számára volt annyira izgalmas és szakmailag is jelentős kihívás, hogy nem akartak nemet mondani rá. Egyelőre nem tudjuk, mikor és hol láthatjuk, de, hogy hogyan működik az újonnan alakult dinamika, az a közeljövőben kiderül.

 

 

