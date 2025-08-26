Óriási bajban van Sting! A legnagyobb slágere miatt perlik a legendát: 252 millió forintnyi összeget nyúlhatott le

Andy Summers és Stewart Copeland pert indítottak Sting ellen a hiányzó szerzői jogdíjak miatt. Az egykori The Police tagok szerint jogtalanul hagyták őket ki a bevételből, amit éveken át próbáltak békés úton rendezni, de most más megoldás híján a londoni felsőbb bíróságra vitték az ügyet.
Andy Summers és Stewart Copeland pert indított Sting, vagyis hivatalos nevén Gordon Matthew Sumner és cége, a Magnetic Publishing Limited ellen a londoni legfelsőbb bíróságon. Az egykori The Police tagok szerint éveken át elutasították őket azzal kapcsolatban, hogy a társszerzőségükről és a megfelelő jogdíjaiknak rendezéséről tárgyaljanak, így most 'milliókban mérhető' kártérítést követelnek. Egy forrás a The Sun-nak úgy nyilatkozott, hogy:
Ez már régóta várható volt. Az ügyvédek többször is megpróbáltak peren kívüli egyezséget kötni, de patthelyzetbe kerültek.
A harc középpontjában a The Police 1983-as slágere, az Every Breath You Take áll. Ez a dal évente körülbelül 550 000 fontot hoz Sting-nek, vagyis kb. 252 millió forint-ot. Andy Summers és Stewart Copeland azt állítják, hogy nem kaptak szerzői kreditet és semmilyen jogdíjat sem a dal után.
A new wave zenekar, a The Police 1977-ben alakult Londonban, és második Reggatta de Blanc című albumukkal váltak híressé. Öt brit listavezető kislemezt és egy amerikai listavezető kislemezt (Every Breath You Take) tudhatnak magukénak. Utolsó turnéjuk 1984-ben ért véget, de nem búcsúztak sem egymástól, sem a rajongóiktól. A feloszlásuk után azonban kiderült, hogy nem véletlenül váltak szét ilyen hirtelen. A The Police tagok között ugyanis egyáltalán nem volt minden zökkenőmentes. Már a megalakulásuk után azonnal kibukott, hogy háromoldalú hatalmi harc folyik a három zenész között. Sting úgy nyilatkozott erről, hogy:
Mindannyian szenvedélyesen szeretjük a zenét, mindannyian erős karakterűek vagyunk, és senki sem hagyta magát megfélemlíteni. Mindenért harcoltunk.”
Ezt követően pedig a többiek sem titkolóztak tovább és még az is kiderült, hogy az ötödik és egyben utolsó stúdióalbumuk, a Synchronicity felvételei rendkívül feszültek voltak. Olyannyira, hogy végül különböző szobákban vették fel a részeiket.
A The Police azonban meglepő módon mégis visszatért 2007 és 2008 között a Reunion Tour-ral, amelynek 151 állomásán a zenekar bejárta a világot Európától Dél-Amerikáig. Sting és a zenekar többi tagja állítólag ezzel a turnéval körülbelül 292 millió fontot keresett. Andy Summers pedig 2022-ben a The Telegraph-nak még azt is elmondta, hogy egy este 1 millió dollárt tehetett zsebre.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.