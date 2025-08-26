Óriási bajban van Sting! A legnagyobb slágere miatt perlik a legendát: 252 millió forintnyi összeget nyúlhatott le

Andy Summers és Stewart Copeland pert indítottak Sting ellen a hiányzó szerzői jogdíjak miatt. Az egykori The Police tagok szerint jogtalanul hagyták őket ki a bevételből, amit éveken át próbáltak békés úton rendezni, de most más megoldás híján a londoni felsőbb bíróságra vitték az ügyet.

A Sting dalok mostantól másképp csengenek: akár több száz millió dollárt is bukhat a jogdíj vita miatt (Fotó: Markus Scholz / Northfoto)

Zenésztársai perelték be Sting-et

Andy Summers és Stewart Copeland pert indított Sting, vagyis hivatalos nevén Gordon Matthew Sumner és cége, a Magnetic Publishing Limited ellen a londoni legfelsőbb bíróságon. Az egykori The Police tagok szerint éveken át elutasították őket azzal kapcsolatban, hogy a társszerzőségükről és a megfelelő jogdíjaiknak rendezéséről tárgyaljanak, így most 'milliókban mérhető' kártérítést követelnek. Egy forrás a The Sun-nak úgy nyilatkozott, hogy:

Ez már régóta várható volt. Az ügyvédek többször is megpróbáltak peren kívüli egyezséget kötni, de patthelyzetbe kerültek.

Sting akár több száz milliót is bukhat

A harc középpontjában a The Police 1983-as slágere, az Every Breath You Take áll. Ez a dal évente körülbelül 550 000 fontot hoz Sting-nek, vagyis kb. 252 millió forint-ot. Andy Summers és Stewart Copeland azt állítják, hogy nem kaptak szerzői kreditet és semmilyen jogdíjat sem a dal után.

Andy Summers és Stewart Copeland beperelték egykori zenésztársukat, Sting-et (Fotó: RACHID BELLAK / BESTIMAGE / Northfoto)

Nem új keletű a feszültség a Police tagjai közöt

A new wave zenekar, a The Police 1977-ben alakult Londonban, és második Reggatta de Blanc című albumukkal váltak híressé. Öt brit listavezető kislemezt és egy amerikai listavezető kislemezt (Every Breath You Take) tudhatnak magukénak. Utolsó turnéjuk 1984-ben ért véget, de nem búcsúztak sem egymástól, sem a rajongóiktól. A feloszlásuk után azonban kiderült, hogy nem véletlenül váltak szét ilyen hirtelen. A The Police tagok között ugyanis egyáltalán nem volt minden zökkenőmentes. Már a megalakulásuk után azonnal kibukott, hogy háromoldalú hatalmi harc folyik a három zenész között. Sting úgy nyilatkozott erről, hogy:

Mindannyian szenvedélyesen szeretjük a zenét, mindannyian erős karakterűek vagyunk, és senki sem hagyta magát megfélemlíteni. Mindenért harcoltunk.”

Ezt követően pedig a többiek sem titkolóztak tovább és még az is kiderült, hogy az ötödik és egyben utolsó stúdióalbumuk, a Synchronicity felvételei rendkívül feszültek voltak. Olyannyira, hogy végül különböző szobákban vették fel a részeiket.