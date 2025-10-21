Vége van: a Disney elkaszálta Star Wars-t!

Adam Driver egy nemrég napvilágot látott interjúban alaposan bemószerolta a Star Wars rajongók előtt egykori kenyéradóit. A Kylo Ren szerepét alakító sztár kikotyogta, hogy a Disney képviselői, Bob Iger és Alan Bergman elkaszáltak egy Star Wars-filmet, aminek elmondása szerint olyan zseniális forgatókönyve volt, amilyet még életében nem látott, ráadásul a neves rendező, Steven Soderberg rendezte volna a produkciót.

Adam Driver elkotyogta, mi lett az új Star Wars film sorsa (Fotó: Lucasfilm)

Star Wars projekt a kukában

Adam Driver a Star Wars: Az ébredő erőben alakította először Kylo Ren karakterét. A későbbiekben még két alkalommal bújt ebbe a szerepbe, a Star Wars: Az utolsó jedik és a Star Wars: Skywalker kora filmekben. Elmondása szerint Kylo Ren karaktere élete egyik kedvenc alakítása volt, így sosem volt kérdés, hogy bármikor szívesen újra magára öltené a szerepet. A napokban adott egy interjút, melyben olyasmit árult el, amitől a rajongók legszívesebben a lézerkardjukba dőlnének.

"Továbbra is benne lettem volna még egy Star Wars filmben. 2021 óta folyamatosan beszéltem róla, hogy csináljuk. Egy jó rendezővel és egy jó sztorival egy másodpercig sem gondolkodnék. Imádtam ezt a karaktert és imádtam játszani is. Prezentáltuk a forgatókönyvet a Lucasfilm stúdiónak. Imádták az ötletet. Teljesen értették a szándékainak és hogy miért akarjuk megcsinálni. Aztán megmutattuk Bob Iger-nek és Alan Bergmannak, ők pedig nemet mondtak. Azt mondták, nem látják, hogy Ben Solo hogy lehetne életben. Úgyhogy ennyiben maradt az egész."

Adam Driver egy szó nélkül újból fénykardot rántana (Fotó: Lucasfilm)

Star Wars: meddig lehet tágítani az univerzumot?

A Star Wars filmeket sok szempontból lehet csoportosítani, de a legegyszerűbben így lehet megfogni a George Lucas fejéből kipattant univerzumot. Összesen 11 élőszereplős Star Wars film készült. Az első csoport, a Skywalker-saga, mely Anakin és Luke Skywalker családjának történetén alapszik, 9 filmből áll. Ebben a 9 filmben benne foglaltatik az eredeti 6 film, és kiegészül 3 újabb mozival, Az ébredő erővel, Az utolsó jedikkel és a Skywalker korával.

A második csoportba 2 film tartozik, amik ugyan nem részei a Skywalker-sagának, de ugyanúgy a Star Wars világában játszódnak, mégpedig a Zsivány Egyes: Egy Star Wars történet és a Solo: Egy Star Wars történet. A 11 filmen kívül számtalan animációs, LEGO figurás és élőszereplős széria is készült, melyek mind az univerzum részét képezik. Azt suttogják, hogy a Lucasfilms jóvoltából még tervben vannak más történetek is, de ezekről egyelőre többet nem árul el a stúdió. Ezek alapján a Star Wars-ról lehúzható bőrök száma továbbra is pont olyan végtelen, mint a világegyetem.