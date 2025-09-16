Emmy-díjátadóra is stílusosan: Ezekben a napszemüvegekben taroltak a sztárok

Azt már megszokhattuk, hogy a vörös szőnyegen mindenki a legjobb formáját igyekszik nyújtani és nagy divatházakkal karöltve választja ki a tökéletes viseletet. A színésznőkre ilyenkor extra figyelem irányul, mindenki tudni akarja melyik tervező költeményét viselik éppen, és az esemény után is napokig lázban tartja a világot a legjobban és esetenként legrosszabbul sikerült szett. A férfiak kissé háttérbe szorulnak ebből a szempontból, bár részükről is volt már példa hajmeresztő összeállításokra. Az idei 77. Emmy-díjátadón azonban úgy tűnt, hogy az urak is felfedezték maguknak a tökéletes kiegészítőt, ami praktikus és egyben öltöztet. Pedro Pascal, Walton Goggins és még sokan mások érezték úgy, hogy a reflektorfény ellen a stílusos napszemüveg a legjobb védekezési mód.

Pedro Pascal százezres napszemüvegben jelent meg az Emmy díjátadó 2025-ös ünnepségén (Fotó: Kevin Mazur / Getty Images)

Emmy-díjátadóra csak stílusosan

Pedro Pascal

A Last of Us sztárja, Pedro Pascal sosem okoz csalódást vörös szőnyeges megjelenéseivel, az Emmy-díjátadón azonban képes volt fokozni az élményt. A francia Celine divatház elefántcsont-színű szmokingjához viselte a kerek, fémkeretes napszemüveget, amit akár a rajongók is megvásárolhatnak 123 ezer forintért.

Walton Goggins

A Fehér Lótusz Rickje korábban sem unalmas szettjeiről volt ismert, így nem meglepő, hogy a Louis Vouitton öltönye most is kifogástalanul állt rajta. Stylistjával a Mick Jagger-féle laza eleganciát szerették volna elérni, ezt pedig egy Garret Leight napszemüveggel koronázták meg. A Goggins által viselt darabot 445 dolláros áron vesztegetik, ami 146 ezer magyar forintnak felel meg.

Walton Goggins eddig sem unalmas szettjeiről volt híres, ezt a csíkos csodát a Met gálán viselte (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Harrison Ford

A Direkt terápia című szériáért jelölt 83 éves színész a megbízhatóságot választotta, de így is kitűnt a tömegből. Egy letisztult fekete szmokingot viselt, amit fényre sötétedő lencsékkel párosított.

Harrison Ford a klasszikus, letisztult elegancia híve (Fotó: Getty Images)

Sam Rockwell

Walton Goggins kollégája, a szintén Fehér lótuszban játszó Sam Rockwell követte Harrison Ford példáját és nem vitte túlzásba a kiöltözést. Klasszikus fekete szmokingot viselt egy rendkívül sötét napszemüveggel, amihez hasonlót a Ray-Ban kínálatában is megtalálnak az elszánt divatguruk.