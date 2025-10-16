Meglepő bejelentést tett Sigourney Weaver: visszatérhet az Alien világába

Meglepő ötletet hozott felszínre Sigourney Weaver, mely szerint a közeljövőben mozgásba kerülhet egy Alien projekt, amiben a színésznő Ellen Ripleyként is vissztérhet.

Az Alien filmek a modern sci-fi úttörő darabjai, melyben Sigourney Weavernek fontos szerepe volt (Fotó: 20TH CENTURY FOX)

Sigourney Weaver hamarabb térhet vissza az Alien univerzumába, mint gondolnánk

A színésznő a New York Comic Con pódiumbeszélgetésén mondott némi új infómorzsát arról, hogyan térhet vissza leghíresebb szerepéhez:

Walter Hill egy nagyon jó barátom és írt 50 oldalt arról, hogy hol lehet Ripley most és ez az egész nagyon különleges. Nem tudom, hogy megvalósul-e, de már egyeztettem róla a Disney-vel.

A színésznő karaktere, Ellen Ripley nem csak a xenomorfokkal volt ellenséges viszonnyal, hanem a film központi elemével, a Weyland-Yutani óriáscéggel sem. Sigourney Weaver anélkül, hogy túl sok infómorzsát csepegtetett volna a potenciális új projekttel kapcsolatban, utalt rá hogy ez az ellenérzés tovább fokozódhat:

Soha nem éreztem, hogy elő kéne vennem a szerepet. Mindig úgy voltam vele, hogy 'Hagyjuk pihenni, hagyjuk felépülni.' Amit Walter írt, az hűnek tűnik az elképzeléseimhez, mint a társadalomról, ami bebörtönözte azt, aki megmenteni kívánta az emberiséget, mert problémás számukra. Szerintem nagyon erős 50 oldal. Örülnék, ha folytathatnám a munkát Walterrel, mert kíváncsi vagyok milyen lenne a történet.

Az tehát nem derült ki, hogy pontosan mit takar ez a projekt... Vajon új filmet, az Alien: Föld folytatásába való beiktatást, vagy épp egy videójátékot? A lelkesedésből viszont egyértelműen kiérződik, hogy Ripley közel sincs elfelejtve és a közeljövőben újra találkozhatunk vele az Alien univerzumon belül.

Veronica Cartwright sem számított arra, hogy ekkora sikere lesz a filmsorozatnak (Fotó: Fox)

Az eseményen a színésznőt nagy meglepetés érte, hiszen megjelent Veronica Cartwright, aki az első Alien filmben Joan Lambert karakterét játszotta. A színésznő a pódiumbeszélgetésen arról beszélt, hogy nem sejtették mekkora siker lesz a film, a kezdeti becslések és a nézői visszajelzések alapján:

A stáb nem kapott külön premiert. Az Egyptian Theaterbe mentem el Hollywoodban egyedül, ahol amikor a mellkasból kitörő jelenet volt, az emberek felálltak az ülőhelyükről és elhagyták a mozit. Senki nem látott még ilyet. Tényleg nagyon lenyűgöző volt.

Azóta persze hatalmas kultusz alakult ki a franchise körül, melyben színészként megfordult John Hurt, Ian Holm, Michael Fassbender, Idris Elba, Charlize Theron, és Guy Pearce. A rendezői székben is nagy nevek ültek, a filmsorozat atyja, Ridley Scotton kívül James Cameron, David Fincher és Jean-Pierre Jeunet.