Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Gál névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Meglepő bejelentést tett Sigourney Weaver: visszatérhet az Alien világába

Alien
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 16:15
DisneySigourney Weaver
Ellen Ripley karaktere a negyedik rész óta kimaradt az Alien univerzumból. Sigourney Weaver viszont mégis visszatérhet eredeti szerepében.

Meglepő ötletet hozott felszínre Sigourney Weaver, mely szerint a közeljövőben mozgásba kerülhet egy Alien projekt, amiben a színésznő Ellen Ripleyként is vissztérhet.

Sigourney Weaver és az Alien szereplői
Az Alien filmek a modern sci-fi úttörő darabjai, melyben Sigourney Weavernek fontos szerepe volt (Fotó: 20TH CENTURY FOX)

Sigourney Weaver hamarabb térhet vissza az Alien univerzumába, mint gondolnánk

A színésznő a New York Comic Con pódiumbeszélgetésén mondott némi új infómorzsát arról, hogyan térhet vissza leghíresebb szerepéhez:

Walter Hill egy nagyon jó barátom és írt 50 oldalt arról, hogy hol lehet Ripley most és ez az egész nagyon különleges. Nem tudom, hogy megvalósul-e, de már egyeztettem róla a Disney-vel.

A színésznő karaktere, Ellen Ripley nem csak a xenomorfokkal volt ellenséges viszonnyal, hanem a film központi elemével, a Weyland-Yutani óriáscéggel sem. Sigourney Weaver anélkül, hogy túl sok infómorzsát csepegtetett volna a potenciális új projekttel kapcsolatban, utalt rá hogy ez az ellenérzés tovább fokozódhat:

Soha nem éreztem, hogy elő kéne vennem a szerepet. Mindig úgy voltam vele, hogy 'Hagyjuk pihenni, hagyjuk felépülni.' Amit Walter írt, az hűnek tűnik az elképzeléseimhez, mint a társadalomról, ami bebörtönözte azt, aki megmenteni kívánta az emberiséget, mert problémás számukra. Szerintem nagyon erős 50 oldal. Örülnék, ha folytathatnám a munkát Walterrel, mert kíváncsi vagyok milyen lenne a történet.

Az tehát nem derült ki, hogy pontosan mit takar ez a projekt... Vajon új filmet, az Alien: Föld folytatásába való beiktatást, vagy épp egy videójátékot? A lelkesedésből viszont egyértelműen kiérződik, hogy Ripley közel sincs elfelejtve és a közeljövőben újra találkozhatunk vele az Alien univerzumon belül.

Veronica Cartwright sem számított arra, hogy ekkora sikere lesz a filmsorozatnak (Fotó: Fox)

Az eseményen a színésznőt nagy meglepetés érte, hiszen megjelent Veronica Cartwright, aki az első Alien filmben Joan Lambert karakterét játszotta. A színésznő a pódiumbeszélgetésen arról beszélt, hogy nem sejtették mekkora siker lesz a film, a kezdeti becslések és a nézői visszajelzések alapján:

A stáb nem kapott külön premiert. Az Egyptian Theaterbe mentem el Hollywoodban egyedül, ahol amikor a mellkasból kitörő jelenet volt, az emberek felálltak az ülőhelyükről és elhagyták a mozit. Senki nem látott még ilyet. Tényleg nagyon lenyűgöző volt.

Azóta persze hatalmas kultusz alakult ki a franchise körül, melyben színészként megfordult John Hurt, Ian Holm, Michael Fassbender, Idris Elba, Charlize Theron, és Guy Pearce. A rendezői székben is nagy nevek ültek, a filmsorozat atyja, Ridley Scotton kívül James Cameron, David Fincher és Jean-Pierre Jeunet.

Az Alien: Föld című sorozat, mely Noah Hawley vízióját hozta felszínre vegyes fogadtatást kapott, a Bors így látta.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu