Csak az áldozatok sikolya maradt utána! Véget ért az Alien-sorozat: olyat hozott el, amit sose gondoltunk volna

Ezentúl hiába látogatnak el a rajongók a Disney+-felületére csütörtökönként, hogy az Alien: Föld legújabb epizódját megtekinthessék, egy darabig biztosan nem találnak ott több részt. Az augusztusban bemutatott széria első évada ugyanis a héten érkezett el a nyolcadik, befejező felvonásához. Noha Noah Hawley sorozata számos szempontból is hű maradt a kánon korábbi pontjaihoz, a bolygót uraló, rivális cégek versengését elmesélő Alien: Föld nem félt új ajtókat is kinyitni a franchise előtt. A merész és újszerű hangnem, eddig sosem látott mértékű vérengzés, valamint ismeretlen lények bemutatása mellett valami olyat is magával hozott a fináléra, amiről eddig csak álmodoztak a filmszéria szerelmesei.
Amióta Ridley Scott 1979-ben megalkotta a sci-fi és a horror műfajainak tökéletes egyvelegét, az Alien-filmeknek központi eleme volt, hogy a háttérben megbúvó vagy épp a vásznon látott rosszfiúknak egyetlen célja van: Megszerezni, és fegyverként használni ezeket a veszélyes lényeket. Ez az ördögi terv viszont eddig egyetlen műben sem sikerült, egészen mostanáig. A korábban a tévétörténelem egyik legfurcsább cameóját is felvonultató Alien: Föld lezárásában ugyanis elérkezett a pillanat, amit korábban már sejtetett a sorozat, és amire közel 50 éve várnak a rajongók: parancsszóra gyilkolt a két állkapcsú veszedelem. A Disney+ műsorának alkotói viszont ezen is tudtak csavarni egyet, hiszen az alien nem gonoszok szolgálatában állt csatasorba, ettől pedig csak még izgalmasabb az egész. A Sydney Chandler Wendy-jének füttyszavára gyilkoló xenomorfok mellett azonban valami mást is adott az Alien: Föld a rajongóknak, ez pedig nem más mint a remény, hogy még van élet ebben a franchise-ban.
Kérdés, hogy ezzel a reménnyel mit kezdenek a készítők. Noah Hawley korábban úgy nyilatkozott, ha csak rajta múlna, bármikor szívesen megcsinálná az Alien: Föld 2. évadát, sőt, harmadik, negyedik, de még egy ötödik fejezet elkészítésén sem gondolkodna sokáig. A kérdés már csak az, el tud-e még ennyi sztorit mesélni ez a franchise. Ha a Disney úgy dönt, hogy repetát kér, Hawley és csapata két irányba is elindulhat: vagy folytatja az első évad végén lévő cliffhangert, és kamaradrámaként, a Sohaország falai között, a maréknyi szereplőjével kezd valamit, vagy ugrik egy nagyot az időben, és az Alien: Romulus vagy az Alien 4. sztorija után veszi fel a fonalat, hogy a hibridek köré építse a folytatást. Így nem sértik meg a filmsorozat idővonalát, és tökéletesen tudná kiegészíteni vagy folytatni azt.
