A rajongók álla leesett: A Borat sztárja nem akárkivel jött össze

Az ikonikus Borat sztárja, Sacha Baron Cohen újra a reflektorfénybe került, ezúttal nem egy filmes szerep miatt, hanem a magánélete okán. A 120 millió dolláros válás után alig szusszant egyet, máris egy új társ mellett tűnt fel: a mindössze 27 éves OnlyFans-modell, Hannah Palmer karján ragyog. A 53 éves Sacha először Taika Waititi ibizai születésnapi buliján mutatkozott a szőke szépséggel, aki azonnal magára vonta a figyelmet.

A Borat sztárja nem akárkivel jött össze. Nemrégiben lencsevégre kapták egy titokzatos, szőke szépséggel az oldalán / Fotó: Twentieth Century Fox

Borat sztárja teljesen meglepte a rajongókat választottjával

Hannah Palmer nem kispályás: több mint kétmillió követője van az Instagramon, fotóival bejárta a világ legexkluzívabb üdülőhelyeit Hawaiitól egészen St. Tropez-ig, és az OnlyFans-oldalával állítólag egyetlen év alatt több millió fontot keresett. Nem csoda, hogy sokan úgy érzik, mintha Cohen a karaktere, Borat „szexboltjából” választotta volna ki az új kedvesét - írja az Origo.

A színésznek mozgalmas időszak van a háta mögött, hiszen 14 évnyi házasság, három közös gyerek és egy elegáns, Instagramon közzétett „teniszmeccses” búcsú után ért véget kapcsolata Isla Fisherrel, ami egy 120 millió dolláros válóperben zárult. Azóta Cohen az edzőteremben gyúrja le a feszültséget, most pedig egy új nőt is begyűjtött, egy fiatal modellt, akinek miniruha-hosszát talán még Borat legendás mankinije is megszégyellné.