Ő az igazi Marvel-Jézus! Ryan Reynolds, az egyetlen igazi Deadpool 49 éves lett

Akadnak, akik bűnös élvezettel nézik a bukott Zöld lámpás filmet, míg mások a Sandra Bullock mellett lehozott Nász-ajánlat című filmjéért rajongnak... de a legtöbbeknek egyetlen szerep jut róla eszébe. Ryan Reynolds, mindenki Deadpoolja a mai nap 49 éves lett!

A Deadpool filmekben Ryan Reynolds szókimondó, véres és abszolút szórakoztató (Fotó: Twentieth Century Fox Film)

Deadpool karakterét már akkor Ryan Reynoldsra találták ki, amikor még ő se tudta

Mielőtt Ryan Reynolds népszerűvé tette, Deadpool az 1991-es Marvel képregényben, a The New Mutantsben tűnt fel. A ma ismert jellegzetességei már akkor fellelhetőek voltak: komolytalan, gyermeteg karakter csípős beszólásokkal, aki folyamatosan áttöri a negyedik falat. Deadpool nem egy egyszerű szuperhős karakter volt, inkább amolyan antihős, aki a képregényvilág mémjeinek, hibáinak állított görbetükröt az akciójelenetek közepette. Szókimondó volt és tabudöntögető, valami, amit nem sokan vállaltak be akkoriban rajta kívül. A népszerűségéből következően saját kiadásokat is kapott, melyekben már ő volt a középpontban.

A legelső képregény, melyben Deadpool megjelenik (Fotó: JLPPA/Bestimage)

A borzalmas Deadpool debütálás

Ryan Reynolds és Deadpool képregényfilmes debütálása nem volt túl sikeres — ez volt az X-Men kezdetek: Farkas. A Rozsomák előzménytörténetben alig volt bármi, ami emlékeztetne minket a képregényekben megkedvelt Deadpool karakterre, sem kinézetben, sem mentalitásban. Kaptunk egy merev karaktert, pár igen erőltetetten megírt vicceskedést és egy indokolatlan harcjelenetet Rozsomákkal. A film egy pontján még a száját is összevarrták, így a végső lehetőséget sem adták meg számára, hogy szórakoztató karakter lehessen.

Ryan Reynolds maga is többször elmondta interjúkban, hogy nem volt elégedett azzal, hogyan kezelték Deadpoolt ebben a filmben. Ez a rossz fogadtatás is motiválta, hogy később megpróbálja a karaktert méltóbb módon visszahozni a karaktert, mely nem volt annyira egyszerű.

Ryan Reynolds egyéni partizánakciója megmentette a Deadpool nevet

A 2010-es években, a képregényfilmek dinamikusan növekvő időszakában a rendező Tim Miller felhozta a Deadpool film ötletét a 20th Century Foxnak, akik látva az előbb említett filmes megoldást, meglehetősen szkeptikusan fogadták az ötletet. Olyannyira, hogy parkolópályára helyezték az ötletet. Ahhoz, hogy előrébb mozduljon a projekt, be kellett bizonyítaniuk, hogy van létjogosultsága az ötletnek. Ekkor történt, hogy Reynolds önhatalmúlag megosztotta a Deadpool tesztfelvételét a közösségi oldalakon.