Ő az igazi Marvel-Jézus! Ryan Reynolds, az egyetlen igazi Deadpool 49 éves lett

Akadnak, akik bűnös élvezettel nézik a bukott Zöld lámpás filmet, míg mások a Sandra Bullock mellett lehozott Nász-ajánlat című filmjéért rajongnak... de a legtöbbeknek egyetlen szerep jut róla eszébe. Ryan Reynolds, mindenki Deadpoolja a mai nap 49 éves lett!
Mielőtt Ryan Reynolds népszerűvé tette, Deadpool az 1991-es Marvel képregényben, a The New Mutantsben tűnt fel. A ma ismert jellegzetességei már akkor fellelhetőek voltak: komolytalan, gyermeteg karakter csípős beszólásokkal, aki folyamatosan áttöri a negyedik falat. Deadpool nem egy egyszerű szuperhős karakter volt, inkább amolyan antihős, aki a képregényvilág mémjeinek, hibáinak állított görbetükröt az akciójelenetek közepette. Szókimondó volt és tabudöntögető, valami, amit nem sokan vállaltak be akkoriban rajta kívül. A népszerűségéből következően saját kiadásokat is kapott, melyekben már ő volt a középpontban.
Ryan Reynolds és Deadpool képregényfilmes debütálása nem volt túl sikeres — ez volt az X-Men kezdetek: Farkas. A Rozsomák előzménytörténetben alig volt bármi, ami emlékeztetne minket a képregényekben megkedvelt Deadpool karakterre, sem kinézetben, sem mentalitásban. Kaptunk egy merev karaktert, pár igen erőltetetten megírt vicceskedést és egy indokolatlan harcjelenetet Rozsomákkal. A film egy pontján még a száját is összevarrták, így a végső lehetőséget sem adták meg számára, hogy szórakoztató karakter lehessen.
Ryan Reynolds maga is többször elmondta interjúkban, hogy nem volt elégedett azzal, hogyan kezelték Deadpoolt ebben a filmben. Ez a rossz fogadtatás is motiválta, hogy később megpróbálja a karaktert méltóbb módon visszahozni a karaktert, mely nem volt annyira egyszerű.
A 2010-es években, a képregényfilmek dinamikusan növekvő időszakában a rendező Tim Miller felhozta a Deadpool film ötletét a 20th Century Foxnak, akik látva az előbb említett filmes megoldást, meglehetősen szkeptikusan fogadták az ötletet. Olyannyira, hogy parkolópályára helyezték az ötletet. Ahhoz, hogy előrébb mozduljon a projekt, be kellett bizonyítaniuk, hogy van létjogosultsága az ötletnek. Ekkor történt, hogy Reynolds önhatalmúlag megosztotta a Deadpool tesztfelvételét a közösségi oldalakon.
A visszajelzés lehengerlő volt, több millióan megnézték a klippet pár nap alatt. A potenciális közönség imádta a pár perces jelenetet, ami önmagában sokkal erősebb volt, mint minden másodperc, ami a Rozsomák előzmény sztorijában látható volt. A többi pedig már történelem, a film elkészült és igazi kasszasiker lett, a további két folytatással együtt. Valamennyi filmre jellemző a Quentin Tarantino mértékű akció és vérontás, a képregényes utalások garmadája és Ryan Reynolds lenyűgöző szereplése. Ez a Deadpool sikeresen kiforrta magát: a képregényekhez hű, szabad szájú, végtelen energiával megáldott karaktert láthatjuk. Történetben mindenesetre nem annyira maradandó alkotások ezek, inkább emlékszünk az akcióra és beszólásokra, mint bármi másra, de ha valaki beül egy Deadpool nevével fémjelzett filmre és másra számít, az magára vessen.
Ryan Reynolds legközelebb a Bosszúállók: Ítéletnapban fogja kezébe a katonákat, egy igazi sztárparádé keretében: megjelenik Robert Downey Jr. (első alkalommal úgy, hogy leveszi magáról a Vasember jelmezt), Chris Hemsworth, Paul Rudd, Florence Pugh és Tom Hiddleston, megannyi világsztár mellett.
Az összes képregényfilmes színész közül talán Ryan Reynolds fürdőzik legjobban a szószátyár bérgyilkos szerepében, lassan már olyan, mintha Deadpool átvenné lassan felette az irányítást. Reynolds számára ez nem valami PR fogás, ő tényleg önazonosan posztol Deadpoolként, fenntartva némi kedves civakodást a Rozsomákot alakító Hugh Jackmannel, akik a valós életben egyébként nagyon jó barátok.
