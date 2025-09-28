Harry Potter beköltözik a Roxfortba, az őszi filmek pedig a nappalinkba: ezek a legjobb filmek a hétvégi bekuckózáshoz!

Az ősz lassan nem csak a naptár szerint kúszik be, de az időjárás is kezd egyre hűvösebbre fordulni. Amikor lehullanak az első falevelek, nincs is jobb, mint hétvégén bekuckózni egy puha takaróval, egy bögre teával, és filmmaratont tartani. Íme a legjobb őszt idéző filmek, amik közül nem hiányozhat a Harry Potter vagy a Holt költők társasága sem.

Harry Potter megkezdi tanulmányait a Roxfort boszorkány és varázslóképzőben (Fotó: 1492 Pictures)

Harry Potter és a bölcsek köve

Harry Potter, a lépcső alatti szoba lakója nem is sejti, milyen kalandok várnak rá. A Daniel Radcliffe főszereplésével készült Bölcsek köve a J. K. Rowling írónő tollából született könyvsorozat első részéből készült fim, melyet Chris Columbus rendezett. A 2001-es adaptáció hatalmas sikert aratott, amit még további 7 Harry Potter film követett. Aki kellőképpen elszánt rajongó, az a teljes sorozatot is ledarálhatja az őszi filmmaraton keretein belül, ám véleményünk szerint a Bölcsek köve az a része a sorozatnak, ami a leginkább megidézi az őszi hangulatot.

Harry, Ron és Herminone ilyen izgatottan várják az őszt (Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP)

Ősz New Yorkban

A Tim Burton rendezte Beetlejuice remake sztárja, Winona Ryder és nők kedvence, Richard Gere főszereplésével készült film már a címével is megidézi előttünk az őszi falevelek színkavalkádját és a csípős levegőt. Azt szokták mondani, hogy New York ősszel a legszebb, ezt a szállóigét alátámasztják az Ősz New Yorkban gyönyörű kültéri felvételei, amikor hőseink a Central Park fái alatt andalognak romantikusan. Igazi összebújós páros mozi, ami remek alapot szolgáltat egy szombat délutáni randihoz.

Ajánlatos bekészíteni egy csomag papírzsepit Richard Gere és Winona Ryder filmjéhez (Fotó: MGM)

Harry és Sally

Ha már a romantikánál tartunk, nem maradhat le a listáról Meg Ryan és Billy Crystal romkomja sem, ami a mai napig az egyik legfontosabb alkotás ebben a műfajban. A film az örök kérdést feszegeti, azaz, hogy létezik-e nő és férfi között barátság. Főhőseink, Harry és Sally évekig kerülgetik egymást, mire rálelnek a megfejtésre.

Meg Ryan és Billy Crystal magasra tették a lécet minden Harry és Sally után készült romantikus filmnek (Fotó: KPA Honorar und Belege)

Holt költők társasága

A Holt költők társasága egy olyan univerzális alkotás, ami számos különböző filmes listán megállja a helyét, így innen sem hiányozhat. A Peter Weir rendezés elsősorban az iskola-tematika miatt idézheti meg számunkra az őszi évszakot. Robin Williams Mr. Keating szerepében okítja a fiatal nebulókat az élet nagy dolgaira, melyek túlmutatnak az iskolai tantárgyakon. A téma mellett itt is hangsúlyosak a külső felvételek, melyeket a delaware-i St. Andrews fiúiskolában forgattak.