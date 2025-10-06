„Mikor lett belőle ilyen vézna öregember?” – Felismerhetetlenre vénült Robert Downey Jr.: ijesztő fotón az egykori Vasember

Újra összeállt Hollywood népszerű színészpárosa. Pókember és Vasember ismét vállvetve álltak kamera elé, ám ezúttal nem azért, hogy elintézzenek pár rosszfiút, hanem hogy reklámozzák saját italmárkáik kollaborációját. Bár a rajongók jelentős részének rögtön könnybe lábadt a szeme attól, hogy a sérüléséből lábadozó Tom Hollandot és Robert Downey Jr-t ismét egymás mellett láthatták, de akadtak jó néhányan, akik nem féltek kifejezni aggodalmukat az egykori Vasember küllemét illetően.

A Robert Downey Jr-filmek megszokott külseje már a múlté, az elmúlt hónapokban látványos öregedésen esett át a világsztár (Fotó: Jay Maidment)

Robert Downey Jr. bottal üti majd a Bosszúállókat?

A jövő évi moziszezon egyik legvártabb alkotása sok-sok év után ismét a Marvel nevéhez lesz köthető. A terjedelmes szereplőgárdát felvonultató Bosszúállók: Ítéletnap érdekességét az adja, hogy a korábban Vasembert alakító Robert Downey Jr. ezúttal nem a sztori vezető hőseként, hanem fő gonoszaként, Doktor Doomként fog feltűnni. A fanokat eddig az a kérdés foglalkoztatta, hogy a mozi a hősei hogyan reagálnak majd, mikor ellenségükben felismerik egykori barátjukat és vezetőjüket, de Downey Jr. legfrissebb képeit elnézve inkább az a helyes kérdés: Vajon felismerik-e őt egyáltalán?

Robert Downey Jr 2025-ös kinézete sok rajongóban aggodalmat keltett (Fotó: X)

Az új szerepben felbukkanó egykori Tony Stark ugyanis az elmúlt egy-két évben szemmel láthatóan rengeteget öregedett. Ahogy az a Tom Hollanddal készített reklámvideóban is látszik, az Oscar-díjas színész izmai eltűntek, ősz fürtjei megsokasodtak, de még ikonikus arcszőrzetétől is megvált. Ez pedig igazi aggodalomcunamit indított el a Redditen:

Őszintén megrémiszt, milyen gyorsan megöregedett RDJ. Nemrég még egy vonzó, középkorú férfi volt, most viszont hirtelen egy vézna öregemberré vált.

– írta az egyik kommentelő Redditen.

De természetesen akadnak olyanok is, akik védelmükbe vették az egyébként már a 60. életévében járó sztárt. Egy másik hozzászóló például azt fűzte hozzá, hogy „A Vasember már majdnem 20 éve készült. Hagyjátok békén ezt az embert.”

Tom Holland and Robert Downey Jr. have reunited to tease a collab between their brands BERO and Happy Coffee. pic.twitter.com/bZgs5uvfLp — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 5, 2025

Új külső, régi szerepek

Robert Downey Jr. megújult kinézete ellenére úgy tűnik, ragaszkodik régi, jól bevált szerepeihez. Noha a botrányos forgatást produkáló új Bosszúállókban nem hős lesz, hanem ellenség, a képregényfilmes műfajban kevesen mozognak nála otthonosabban, de emellett egy másik, közkedvelt szerepét is újra magára öltené. A 2011-ben megjelent Sherlock Holmes 2 – Árnyjáték óta ugyanis szüntelenül terítéken van egy újabb detektívmozi, RDJ-vel a főszerepben.