Ezért beszélnek az autók a Pixar filmekben — elborult rajongói elméletek, amik akár igazak is lehetnek!

Elgondolkodtunk már azon, miért beszélnek a Pixar mesék verdái? Vagy, hogy mi lesz a Reszkessetek, betörők! tehetséges Kevinjével, ha felnő? A rajongók már mindent kitaláltak helyettünk. Akár még igazak is lehetnek ezek az elméletek.

A Pixar filmek egy idővonalon mozognak (Fotó: leeann)

Közös Pixar univerzum

A Pixar idővonal elmélet szerint minden film, amit a Disney-Pixar csinál az egy univerzumban és idővonalon játszódik. Kezdve a Merida, a bátorral, ahol egy boszorkány varázslatának hatására az élettelen tárgyak és állatok emberi intelligenciával rendelkeznek. Ez a varázslat lehetővé teszi, hogy az Egy bogár élete, a Toy Story és a Verdák karakterei emberszerűek legyenek. Egy nagyvállalat, a BnL szép lassan elpusztítja a Földet, ahogy azt a Wall-E -ban láthatjuk. Amint a Föld újraépül, megjelenik a Szörny Rt., amely dimenzió kapukkal nyeri az erőforrásait. Végül az elmélet szerint az utóbbi mesében szereplő kislány, Boo felnőttként visszatér a múltba, hogy aztán ő lehessen a boszorkány, aki ezt az egészet elkezdte a Meridában. Káprázatos.

Jar Jar egy sith nagyúr

Egy különösen megszívlelendő elmélet szerint Jar Jar valójában nemcsak egy ügyetlen, vicceskedő karakter, hanem egy erő-használó. Az állítólagos bénasága ellenére a lehető leglehetetlenebb helyzetekből képes kikerülni, amiknél millimétereken múlik az élete, közeltartja magát a jedikhez és több jelenetben is olyan kézjelzéseket alkalmaz, amiket elmetrükköknél szokás. Egyesek szerint az eredettrilógiában az egyik fordulat az lett volna, hogy Jar Jar végig gonosz volt, de végül lebeszélték George Lucast a különös lépésről — ugyanakkor ez egy megerősítetlen pletyka. Ez az elmélet adhatta az ötletet a LEGO-nak, hogy a Star Wars Rebuilt the Galaxy termékcsaládban, valamint az ehhez készült animációs sorozatban szerepel Darth Jar Jar, aki egy sith.

Létezhet, hogy Jar Jar Binks csak szerencsés volt végig? (Fotó: Disney)

Tarzan valójában Elsa és Anna kisöccse

A Jégvarázs azzal kezdődik, hogy a lányok elvesztik a szüleiket egy hajóbalesetben. A csecsemő Tarzan pedig szintén hajótörés után árvul meg. Elképzelhető, hogy Elsa és Anna szülei egy lakatlan szigeten próbáltak túlélni, addig a pontig, amíg a párduc megöli őket, hogy aztán Tarzant később gorillák találják meg, és sajátjukként nevelik fel. Nyilván ez az egész ellene megy Edgar Rice Burroughs irodalmának, de ki tudja, a Disney élhet sajátos elképzelésével a sztorit illetően. A kis hableányban látható hajóroncs pedig szintén az a hajó, amivel Tarzan szülei utaztak. Az elmélet szerint.