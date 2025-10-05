Ezért beszélnek az autók a Pixar filmekben — elborult rajongói elméletek, amik akár igazak is lehetnek!

Elgondolkodtunk már azon, miért beszélnek a Pixar mesék verdái? Vagy, hogy mi lesz a Reszkessetek, betörők! tehetséges Kevinjével, ha felnő? A rajongók már mindent kitaláltak helyettünk. Akár még igazak is lehetnek ezek az elméletek.
A Pixar idővonal elmélet szerint minden film, amit a Disney-Pixar csinál az egy univerzumban és idővonalon játszódik. Kezdve a Merida, a bátorral, ahol egy boszorkány varázslatának hatására az élettelen tárgyak és állatok emberi intelligenciával rendelkeznek. Ez a varázslat lehetővé teszi, hogy az Egy bogár élete, a Toy Story és a Verdák karakterei emberszerűek legyenek. Egy nagyvállalat, a BnL szép lassan elpusztítja a Földet, ahogy azt a Wall-E -ban láthatjuk. Amint a Föld újraépül, megjelenik a Szörny Rt., amely dimenzió kapukkal nyeri az erőforrásait. Végül az elmélet szerint az utóbbi mesében szereplő kislány, Boo felnőttként visszatér a múltba, hogy aztán ő lehessen a boszorkány, aki ezt az egészet elkezdte a Meridában. Káprázatos.
Egy különösen megszívlelendő elmélet szerint Jar Jar valójában nemcsak egy ügyetlen, vicceskedő karakter, hanem egy erő-használó. Az állítólagos bénasága ellenére a lehető leglehetetlenebb helyzetekből képes kikerülni, amiknél millimétereken múlik az élete, közeltartja magát a jedikhez és több jelenetben is olyan kézjelzéseket alkalmaz, amiket elmetrükköknél szokás. Egyesek szerint az eredettrilógiában az egyik fordulat az lett volna, hogy Jar Jar végig gonosz volt, de végül lebeszélték George Lucast a különös lépésről — ugyanakkor ez egy megerősítetlen pletyka. Ez az elmélet adhatta az ötletet a LEGO-nak, hogy a Star Wars Rebuilt the Galaxy termékcsaládban, valamint az ehhez készült animációs sorozatban szerepel Darth Jar Jar, aki egy sith.
A Jégvarázs azzal kezdődik, hogy a lányok elvesztik a szüleiket egy hajóbalesetben. A csecsemő Tarzan pedig szintén hajótörés után árvul meg. Elképzelhető, hogy Elsa és Anna szülei egy lakatlan szigeten próbáltak túlélni, addig a pontig, amíg a párduc megöli őket, hogy aztán Tarzant később gorillák találják meg, és sajátjukként nevelik fel. Nyilván ez az egész ellene megy Edgar Rice Burroughs irodalmának, de ki tudja, a Disney élhet sajátos elképzelésével a sztorit illetően. A kis hableányban látható hajóroncs pedig szintén az a hajó, amivel Tarzan szülei utaztak. Az elmélet szerint.
Na jó, ez picit belemagyarázós, de igen szórakoztató. Ha valamiben nagyon is hasonlítanak a Fűrész és a Reszkessetek, betörők! filmek, hogy mindkettőben hétköznapi tárgyakból készítenek csapdákat büntető jelleggel. Ahogy Kevin (Macaulay Culkin) meg akarta büntetni az ügyetlen betörőket, úgy lehetett később egy megkeseredett figura, aki máshogy akarja okítani az embereket beteg játékaival. Ki tudja?
A film elején Sandy (Olivia Newton John) arról mesél, hogy jött egy fiú (John Travolta) és megmentette őt a fulladástól. Nos, egyesek szerint nem élte túl, hanem a film sztorija — a maga álomszerű színeivel és fura történéseivel — valójában a halál beállta előtti hallucináció eredménye. A film legvégén, amikor elszállnak egy repülő autóval pedig konkrétan a halált szimbolizálhatja.
