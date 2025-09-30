A Télapu és a Toy Story sztárjának 60 évébe telt feldolgozni élete legnagyobb traumáját

A lelki sebek közös jellemzője, hogy talán sosem gyógyulnak be. Vagy csak ezt hisszük, hiszen néha nem évekre, hanem évtizedekre van szükségünk ehhez. Erre példa a Toy Story Buzz Lightyearjának, Tim Allennek az esete is, akinek 60 év kellett ahhoz, hogy feldolgozza édesapaj elvesztését.

A Toy Story furcsa űrhajósát alakító Tim Allen a közösségi médiában osztotta meg rajongóival, hogy végre fel tudta dolgozni élete legnagyobb traumáját (Fotó: Armando Gallo)

A Toy Story sztárhangja hat évtized után könnyített a lelkén

Nemcsak Amerika, hanem az egész világban felborzolta a közvéleményt Charlie Kirk, politikai aktivista szeptember 10-én bekövetkezett halála. A brutális gyilkosság áldozatává váló Kirk özvegye, Erika Kirk a napokban búcsúzott el szeretett férjétől egy nyilvános beszédben, melyben a megbocsátás fontosságát hangsúlyozta. Mrs. Kirk lelki ereje és szövege sokakra óriási hatással volt, köztük a Toy Story sztárjára, Tim Allenre is, aki ennek a beszédnek a hatására tudta feldolgozni élete legnagyobb traumáját, édesapja elvesztését:

Amikor Erika Kirk azokat a szavakat intézte a férje gyilkosának, hogy »Megbocsátok ennek a fiatalembernek!«, az a pillanat mélyen megérintett. Már 60 éve küzdöttem azzal, hogy meg tudjak bocsátani apám gyilkosának. Most eljött az ideje, hogy kimondjam: »Megbocsátok apám gyilkosának.« Béke legyen mindegyikőtökkel.

– írta az X-en Allen, aki mindössze 11 éves volt, mikor hazafelé tartó édesapja egy ittas sofőrrel ütközött össze az úton, és sajnálatos módon nem élte túl a balesetet.

A Télapu sztárja Charlie Kirk felesége, Erika Kirk szavai által érte el, hogy meg tudjon bocsátani apja gyilkosának 60 év után (Fotó: Terry Pierson)

Tim Allen sorozata felér egy terápiával

Noha már javában készül a Toy Story-filmek 5. felvonása, melyről korábban Tom Hanks öccse, Jim Hanks is mesélt a Borsnak, Tim Allen idejét emellett a legnézettebb Disney+-sorozatok egyike, a Család-restaurátorok is leköti. A megözvegyült autószerelő fenekestől fordul fel, mikor beköltözik hozzá a lánya, és annak gyermekei. A széria innentől pedig nemcsak a rossz sorsú járgányok helyrepofozásával, hanem a lelki sebek begyógyításával is foglalkozik. Allen mellett pedig a Thor sztárja, Kat Dennings, valamint az Amerikai pite Stiflere, Sean William Scott is tiszteletét teszi a műsorban. A sorozat első felvonása idén januárban debütált a platformon, és rögtön elhódította a nézők szívét, így nem meglepő módon már úton van a folytatás is, a Család-restaurátorok 2. évadának premierére 2025 októberében fog sor kerülni.