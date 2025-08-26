Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Visszataszító! Pokoli állapotban van a Peaky Blinders függőségektől szenvedő világsztárja – Fotókon a csont és bőr legenda

Peaky Blinders
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 13:42
NetflixCillian Murphy
Egykor az egyik legnagyobb tévésztár volt, ma inkább csak egy hajléktalanra emlékeztet. A Netflix népszerű műsorának, a Peaky Blinders-nek a színésze, Paul Anderson szerencséje leáldozóban van a sorozat vége óta, az egykori szívtipró mára mára teljesen leépült.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Kevés olyan sorozat vagy film tudta annyira befolyásolni a fiatal férfiak öltözködési szokásait és hajviseletét, mint a Netflix 2013 és 2022 között futó sikerszériája, a Peaky Blinders (magyarul: Birmingham bandái). A sorozat két főszereplőjének szerencséje a finálét követően viszont az érme két oldalához hasonlít. Míg Cillian Murphy-nek bérelt helye lett a hollywoodi celebszínészek között, főleg miután 2023-ban Oscar-díjat érő alakítást nyújtott Christopher Nolan Oppenheimerének címszereplőjeként, addig a Thomas Shelby fivérét, Arthur Shelby-t alakító Paul Anderson karrierje és magánélete mélyrepülésbe kezdett. A korábban a Sherlock Holmes-filmekben, Tom Hardy oldalán a Legendában vagy Leonardo DiCaprio mellett A visszatérőben is szereplő brit színész-rendező életét a függőségei valóságos pokollá tették, mára pedig olyan borzalmas állapotban van, hogy legtöbb rajongója szó nélkül elmenne mellette az utcán.

Peaky blinders. Netflix
A lecsúszott Paul Anderon és Cillian Murphy központi szereplői voltak a mai napig a legnézettebb Netflix-sorozatok közé tartozó Birmingham bandáinak (Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP)

Felismerhetetlenné vált a Netflix bukott csillaga

Paul Anderson problémás viselkedéséről már évekkel ezelőtt lehetett hallani a nemrégiben túlzott erotikával megvádolt Netflix háza táján, de a streamingóriás Arthur Shelby nélkül nem akarta befejezni a sorozatot. A széria befejeztével a színész viszont végleg elvesztette a kontrollt függőségei felett. Az abszolút mélypont 2023 decembere volt, mikor Andersonra egy bárban rendőröket hívtak kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt. A gyanú beigazolódott, hiszen a tesztek több tudatmódosító szert is kimutattak a szebb napokat is megélt tévésztár vérében. Az egykori Arthur Shelby és védőügyvédje azzal magyarázták az esetet, hogy a színész csak szerette volna az őt a helyszínen felismerő rajongóknak eljátszani a sorozatbéli karakterét, ezért nyúlt a tiltott szerekhez.

EXCLUSIVE: Peaky Blinders Star Paul Anderson Appears To Have Blood Stains On His Clothing As He Grabs A Snack In London - 21 Feb 2024
Paul Anderson árnyéka egykori önmagának, a Netflix sztárjának életét teljesen tönkretették addikciói (Fotó: Profimedia)

Paul Andersont a Peaky Blinders-filmből is kirúgták

Az utóbbi hónapokban a rajongók egykori nagy kedvence próbálta magát összeszedni, és minden követ megmozgat annak érdekében, hogy újra beindítsa karrierjét, legutóbb augusztusban még az Olekszandr Uszík kontra Tyson Fury-címmeccs visszavágójáról szóló dokumentumfilmben is megjelent. Emellett pedig kevésbé ismert tévésorozatokban is kapott kisebb szerepeket, de ezek biztosan nem kárpótolják azért, amiért kidobták az álomprojektjéből, azaz a Peaky Blinders-filmből. A The Immortal Man címre keresztelt alkotást Cillian Murphy-vel, Barry Keoghannel vagy a Kamaszokkal idén nagyot szakító Stephen Grahammel a főszerepben tavaly ősszel már le is forgatták, ám a stáblistán hiába keressük majd Anderson nevét, Arthur Shelby nem köszön vissza a képernyőről.

A Peaky Blinders Arthur Shelby-je próbálja hamvaiból feltámasztani karrierjét, de eddig nem igazán járt sikerrel (Fotó: AFP / AFP)

A lecsúszott sármőr alkohol- és drogproblémái miatt már a sorozat utolsó évadának készítésekor is rengeteg galibát okozott az alkotóknak vállalhatatlan viselkedésével, az ellene indított eljárások és állapotának romlása megpecsételte a sorsát, így nem volt keresnivalója a filmben. A karakter „kiiktatása” egyelőre nagy talány a rajongók számára, de minden bizonnyal Steven Kinght szkriptíró, valamint Tom Harper rendező válasszal fognak szolgálni arra, miért nem tűnik fel a széria népszerű figurája a moziban.

 

