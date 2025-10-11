A Gossip Girl sztárja 40 éves lenne – Michelle Trachtenberg ma ünnepelné születésnapját – galéria

Az idén tragikusan fiatalon elhunyt Michelle Trachtenberg ma ünnepelné 40. születésnapját. A színésznő már gyerekként is feltűnt több tévéfilmben és sorozatban, amik megalapozták későbbi karrierjét. A legjobb alakításaival emlékezünk a Gossip Girl sorozat sztárjára.
Gyerekként feltűnt az Esküdt ellenségek és az All my Children sorozatokban néhány epizódszerep erejéig. Első komolyabb szerepét az 1996-os Harriet, a kém című filmben kapta, amiben a címszerepet játszotta. Később a rajzfilmsorozat élőszereplős változatában, a Bigyó felügyelőben is játszott. A nagyközönség számára azonban a Sarah Michelle-Gellar főszereplésével készült Buffy, a vámpírok réme sorozatban vált igazán ismerté. A Buffy-szériában Dawn Summerst alakította 2000-től a széria végeztéig, aminek utolsó epizódjában az utolsó mondat a színésznőtől származik. Sarah Michelle-Gellarral az All my Children forgatásán ismerkedett meg, aki a későbbiekben javasolta őt Dawn szerepére.
A kétezres évek fontos sikersorozatai közé tartozott a Gossip Girl – A pletykafészek, melyben Michelle Trachtenberg meglehetősen fontos karaktert alakított. Georgina Sparks, a főszereplő Serena Van der Woodsen régi barátnője, akit Blake Lively alakított, váratlanul visszatér New York-ba és felforgatja Serena és a többiek életét. Georgina egy szórakoztató, ám velejéig romlott lány, aki a széria alatt többször is keresztbe tesz a többieknek, hol azért, mert haszna származik belőle, hol pedig puszta szórakozásból. Ellentmondásos karaktere ellenére Georgina volt a széria egyik legkedveltebb szereplője.
A színésznő februárban vesztette életét new yorki otthonában. Halálának körülményei egy ideig tisztázatlanok voltak, mivel a család mereven elzárkózott a boncolástól. Az idegenkezűség teljes mértékben kizárt volt. Néhány nappal az eset után egy közleményből kiderült, hogy a nemrég májátültetésen átesett színésznő cukorbetegség szövődményei miatt vesztette életét.
