Őt is lecserélték! Al Pacino nélkül készül új Sebhelyesarcú film

Brian De Palma és Al Pacino Sebhelyesarcú filmje az egyik legtipikusabb nyolcvanas évekbeli alkotás a maga képi és színvilágával, komor szintetizátor búgásával és a korszakra jellemző drogháború témájával. Egy ilyen szinten bebetonozott imázzsal rendelkező történetet újragondolni merész döntés, de nem ez lenne az első alkalom.
A rendezői székbe Tom Culliver ül be és a drogmágnás Tony Montana szerepében Danny Ramirezt láthatjuk, aki a Marvel Univerzumban Joaquin Torres karakterét játssza. A duó erős vízióról beszélt a Deadline magazinnak:
„Nyilvánvalóan ott van Pacino öröksége a nyolcvanas évekből és ott van az 1932-es film is” — mondta Culliver — „De úgy látom megérett a modernizálásra és Danny főszereplésével nagyon izgalmas lehet”
Culliver és Ramirez változtatni fognak az alapanyagon, de ennek részleteit meghagyták rejtélynek. A céljuk egy új történetet mesélni Tony Montana alapsztoriját felhasználva. Danny Ramirez nagyon elhatározott a projektet illetően:
A Sebhelyesarcú az álomszerep számomra, de ezt is úgy akarjuk megalkotni, ahogy azt mi elképzeljük. Úgy gondolom 2025-ben ez sokkal aktuálisabb, mint bármikor. Szóval nagyon izgatottan várjuk a munkát.
— mondta Ramirez.
Ez a film a rebootnak lenne a rebootja — adjunk neki esélyt!
A projekt kapcsán egy érthető aggály lehet, hogy ha modern köntösben veszik elő a Sebhelyesarcút, akkor az veszíthet olyan energiákból, ami az eredeti megalkotásakor lengte körbe Al Pacino jól öltözött, szivarfüstös jelenlétét, a dögös Michelle Pfeifferrel az oldalán. Ott vannak a Miami pálmafák, neonfények és úgy általában a nyolcvanas évekbeli vibe, amik így Al Pacino erőteljes játékával együtt ikonikussá tették a filmet. Tudni kell viszont, hogy a Sebhelyesarcú, amit annyian ismernek és szeretnek, nem az eredeti történet.
Ugyanezzel a címmel legelőször egy regény jött ki 1929-ben, amiből egy közvetlen filmfeldolgozás készült 1932-ben és De Palma filmje ennek az eredeti történetnek egy alapos átdolgozása. Ha jól játsszák ki a lapokat, Ramirez és Culliver filmje egy harmadik jól működő verzió lehet, ami csak azt visz át a korábbiakból, amit kell. A film sikere nem csak az alkotók tehetségén múlik, hanem hogy a közönség képes lesz-e elvonatkoztatni a korábbi élményektől. Biztos, hogy nem ugyanazt fogják kapni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.