85 éves lett Brian De Palma, Hollywood egyik legnagyobb sztárcsinálója

Szép mérföldkőhöz érkezett Hollywood egyik legnagyobb ikonja. Brian De Palma 85 éves lett, a jeles alkalomból összeszedtük legjobb filmjeit, és még néhány kevésbé ismert érdekességet a szülinapos rendezőről.

Brian De Palma is egyike az Új-Hollywood korszak nagy rendezőinek (Fotó: Photolink/ Northfoto)

Brian De Palma, a sztárok felfedezője

A rendezőzseniről kevesen tudják, de a filmek mellett videoklipeket is készített. A Bruce Springsteen Dancing in the Dark című dalához készült klipet is ő jegyzi, de dolgozott a Frankie Goes to Hollywood zenekarnak is. Springsteen klipjének forgatása közben választotta ki Courteney Cox színésznőt, aki ennek a klipnek köszönhette karrierje beindulását, és a Jóbarátok Monicájának szerepében az egész világ ismeri a nevét. Egy másik felfedezettet is köszönhetünk a rendezőnek, Robert De Niro Oscar-díjas színész ugyanis már akkor is De Palma egyik kedvenc színésze volt, amikor még egyikük neve sem jelentett semmit a szakmában.

Bruce Springsteen Dancing in the Dark videoklipjében tűnt fel először Courteney Cox, akit Brian De Palma szemelt ki a szerepre (Fotó: youtube)

Brian De Palma legjobb rendezései

Szia, Anyu! (1970)

A Szia, Anyu! a rendező egyik legkorábbi alkotása. Kezdetben csak rövidfilmekkel foglalkozott, ez a film volt az egyik első nagyjátékfilmje. A főszerepben Robert De Niro alakítja a vietnami veteránt, aki a háborúból visszatérve furcsa hobbijából próbál pénzt keresni, kukkolóként készít filmeket szomszédai ablakában leskelődve. A rendező radikális hangvételű alkotását az Üdvözletek című filmje folytatásaként kezeli a szakma.

Megszállottság (1976)

A Megszállottság De Palma Nővérek című filmjéhez hasonlóan magán viseli Alfred Hitchcock rendező kézjegyeit. Hitchcock és Jean Luc Godard volt az a két ikon, akik a legnagyobb hatást gyakorolták De Palma alkotásaira. A kritikusok sokszor támadták emiatt, olcsó Hitchcock-utánzatnak titulálva a rendezőt. A Megszállottság a Szédülés című Hitchcock-rendezésből táplálkozik, azonban már bőven fellelhető benne De Palma saját stílusa.

Carrie (1976)

A Megszállottsággal egy időben került a mozikba Stephen King regényadaptációja, a Carrie. Ez volt az első Stephen King-adaptáció és De Palma első olyan rendezése, ami valódi kasszasiker lett.