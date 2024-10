Sokkot kaptak a rajongók: a felismerhetetlenségig botoxoltatta magát a magyarok egyik kedvnek színésznője

A felismerhetetlenségig átalakult Lindsay Lohan. A 38 éves színésznő több rehab és fia születését követően új arccal jelent meg a párizsi divathéten, amely alapján rajongóik szinte fel sem ismerték kedvencüket. A Balenciaga show-n való megjelenését ráadásul egy plasztikai sebész, Dr. Johnny Betteridge is kommentálta és részletezte TikTokon, annyira drasztikus lett az átváltozás.

Felismerhetetlen lett Lindsay Lohan Fotó: borsonline

A videót, amiben az Egyesült Királyságban élő botox- és töltőanyag-guru kifejtette, hogy Lindsay Lohan korábban a rosszul beadott injekciók miatt nézett ki úgy, ahogy, rengetegen látták.

Nézzük meg az arcát több mint egy évtizeddel ezelőttről, láthatjuk a túltöltés jeleit. Elsősorban az arcán és az ajkain, és látjuk, hogy az orra szélesebb és kevésbé határozott

— mondja Dr. Betteridge a videójában, felhívva a figyelmet Lohan puffadt arcára a Life.hu írása szerint.

Habár a színésznő azt állítja, sosem voltak szépészeti beavatkozásai, csupán vigyáz a bőrére, Dr. Betteridge szerint látható, hogy több munkát is végeztek rajta, amely során a hollywoodi csillag plasztikai sebészének fel kellett először is oldali a töltőanyagokat az újratöltésig az arc közepén, ajkain, arcán, sőt mét talán a szemhéján is. Az pedig nem is kétséges, orrplasztikája is volt, miután az orra sokkal élesebb és határozottabb most, mint korábban.

Összességében azonban a brit sebész elismerte TikTok-videójában, hogy mostani, párizsi divathéten debütált arca sokkal természetesebben néz ki, mint néhány évvel ezelőtt.