„Képtelen voltam megszokni...” — Keanu Reeves komoly önismereti válsággal kezdte karrierjét

Nem is értjük, mi baj lenne Keanu Reeves nevével... autentikus és végtelenül egyedi, esélytelen hogy még egy ember legyen ezzel a névvel — nem úgy, mint a nemrég elhunyt Diane Keaton, aki Diane Hall néven született, és egy azonos nevű színésznő miatt kellett megváltoztatnia a nevét. A Holtpont, John Wick és a Mátrix filmek sztárja komoly döntéssel kezdte filmes karrierjét.

A Keanu Reeves filmekben egész máshogy alakulhatott volna a stáblista, ha az ügynökén múlik (Fotó: Jeremy Smith)

Keanu Reeves neve nem volt elég jó

A színész a napokban a Jó szerencse című filmjét népszerűsíti, melyben Seth Rogen és Keke Palmer mellett szerepel. Ezen apropóból legutóbb a New Heights podcastben tűnt fel, ahol elmondta, hogy Leonardo DiCaprióhoz hasonlóan az ő nevét se szerették eleinte a szakmabeliek.

Az első fizetésemet 16 évesen kaptam, szóval 16-17 éves koromra már profi színész voltam. Éppen Torontóban voltam és egy olyan menedzsert kaptam, aki Los Angelesben élt... 20 éves koromban Los Angelesben vezettem az autómat és a menedzserem azt mondta: „Szeretnénk megváltoztatni a neved”. Ez így, mint egy Hollywood belépő szint dolog volt. Emlékszem, hogy épp az óceánparton sétáltam és így mondom: „A nevem? Mi lesz, ha megváltoztatom? Mi van?”

Az ügynök kérése már-már egzisztenciális válságba sodorta a színészt, aki alaposan megdolgozta magát az ötleteléssel. Végül három nevet talált ki magának, de mint azóta tudjuk, feleslegesen.

A középső nevem Charles, szóval mondom... „...Chuck?” Ahol felnőttem, azt az utcát Spadinának hívták, szóval lehettem volna Chuck Spadina. Volt valami Templeton név is. Ezután pedig KC Reeves voltam, és így is említettek egyszer... de képtelen voltam megszokni. Hónapokig jártam a meghallgatásokra, és amikor azt mondták KC Reeves, nem feleltem vissza rá. Hat hónappal később megelégeltem és visszatértem a nevemhez. Na, ez egy Hollywood pillanat volt.

Tehát Keanu Reeves korábban volt Chuck Spadina, KC Reeves és egy korábbi interjúból kiderül, hogy próbálkozott magáévá tenni a Templeton Paige Taylor nevet is. Mindhárom egészen máshogy mutatott volna a posztereken, a Chuck Spadina pedig egy egész jól csengő név lehetett volna a John Wick filmek sztárjának... de egyszerűen nem tudta megszokni.