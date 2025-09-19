Szakított a sztárpár, Tim Burton és Monica Bellucci útjai külön váltak

Tim Burton és Monica Bellucci bő két év után véget vetettek a kapcsolatuknak. A világhírű, sötét stílusáról híressé vált rendező, Tim Burton jelenleg a Wednesday sorozaton dolgozik. A gyönyörű olasz színésznő, Monica Bellucci a Maléna és A Passió kasszasikerek sztárja.

Monica Bellucci és Tim Burton két évig voltak együtt Fotó: AFP

A pár először 2006-ban találkozott egymással, a Cannes Filmfesztiválon. A futó találkozás után évekig nem történt semmi köztük, majd 2022-ben újra keresztezte az útjuk egymást. A színésznő adta át a rendező részére a Lumière Díjat Franciaországban. A romantikus környezet szerepet vállalhatott abban, hogy a sztárpár egymásra talált. A hírességek 2023-ban vállalták fel a kapcsolatukat, ekkor még felhőtlen volt a boldogságuk.

Tim Burton és Monica Bellucci kapcsolata: tiszteletben váltak szét

A szerelmespár 2024-ben együtt dolgozott a horrorvígjáték, a Beetlejuice Beetlejuice forgatásán. A filmrendező sötét stílusához remekül illett a csodálatos, igéző színésznő, aki a főszereplő bosszúálló exbarátnőjét alakította.

A film elkészülése előtt Monica Bellucci egy interjúban elmondta, örül neki, hogy rendezőként is megismerheti kedvesét.

Ez egy olyan találkozás, ami ritkán történik meg az életben. Ismerem és szeretem ő, de most találkozni fogok a rendezővel is - most egy újabb kaland kezdődik.

A rendező és a színésznő most közös nyilatkozatot osztottak meg, amelyben értesítik a rajongóikat a szakításról. A pár tagjai tisztelik egymást és törődnek egymással, de megszakítják romantikus kapcsolatukat - írja a People.