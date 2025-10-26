Elhunyt mindenki kedvenc tévés anyukája: Öt dolog, amit nem tudtál June Lockhartról

Hollywood ismét gyászol, ahogy azt a Bors korábban már megírta, 100 éves korában elhunyt June Lockhart, az 1954 és 1974 között sugárzott Lassie és a három évadot megélt, ikonikus sci-fi-show, a Lost in Space – Elveszve az űrben ikonikus színésznője. Széles mosolyú, szőke szépségre több generáció is „tévés anyukájaként” tekintett, kinek tekintetéből mindig melegség és a nyugalom áradt. A hollywoodi hírességek sétányán nem egy, hanem két csillaggal is büszkélkedő Lockhart a film- és sorozatgyártás hőskorszakának egyik utolsó képviselője volt, ezért is ekkora veszteség a távozása. Megemlékezésként összegyűjtöttünk öt érdekességet, amit talán a legnagyobb rajongói sem tudtak June Lockhartról.

A 100 éves korában elhunyt June Lockhart Lassie, valamint az Elveszve az űrben című sorozatokból lehetett ismerős a szélesebb közönség számára (Fotó: Ralph Dominguez/MediaPunch)

1. Színésznőnek született

June Lockhart sorsa már akkor megpecsételődött, mikor 1925. június 25-én New Yorkban meglátta a napvilágot, hiszen vérbeli színészfamíliába született. Szülei, Gene és Kathleen Lockhart Hollywood közepesen ismert arcai voltak, így nem volt kérdés, lányukból is színésznőt faragnak. A kis June ezáltal igen hamar, már 8 évesen színpadon találhatta magát, öt esztendővel később pedig már első filmszerepén is túl volt, az 1938-as Karácsonyi énekben édesanyjával és édesapjával együtt szerepelhetett.

2. Nem volt szerencséje a férfiakkal

Noha ő is hollywoodi sztárnak vallhatta magát, soha sem etette szaftos botrányokkal az újságok címlapjait, pedig a magánélete nem volt egy sikersztori. June Lockhart kétszer is megpróbálkozott a házas léttel, azonban mindkét alkalommal csalódnia kellett. Először 1951-ben volt férjnél, Dr. John Maloney-hez ment hozzá, akitől két lánya született, de 1959-ben mégis a válás mellett döntöttek. Ugyanebben az évben John Lindsay nevű üzletemberrel kötötte össze az életét, aki mellett több mint egy évtizedet töltött el, ám 1970-ben ismét egyedülálló létet választotta, sőt olyannyira elege lett a férfiakból, hogy ezt követően soha többet nem volt házas.

A June Lockhart-filmek és sorozatok másik ismert darabja a Lassie mellett, a Lost in Space volt (Fotó: Movie Star News)

3. Tudósok komplett generációját „szülte” June Lockhart

Miután hat éven keresztül a Lassie kedves, vidéki anyukáját játszotta, valami merőben más műfajt keresett magának, így lyukadt ki az Elveszve az űrben című szériánál, melyben már egy teljesen új korszak nőtípust mutathatta be. Lockhart itt Maureen Robinsont, a show-ban tudós és családanya volt egy személyben, ami a ’60-as években merész húzásnak számított, így Lockhart tévétörténeti úttörőnek is tekinthető. Karaktere rengeteg fiatalt, köztük számos ifjú hölgyet inspirált arra, hogy a tudományok felé nyissanak, ott válasszanak és építsenek karrierutat maguknak, ezáltal Amerika kvázi June Lockhartnak köszönhet egy komplett tudósgenerációt.