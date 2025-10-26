Hollywood egyik csillaga örökre kihunyt: világsztárt gyászolnak a rajongók

A hollywoodi ikon, June Lockhart 100 éves korában életét vesztette. Az 1958-tól '64-ig futó Lassie és az 1965 és 1968 között képernyőkre kerülő eredeti Lost in Space című sorozatok legendás színésznőjének halálhírét lánya közölte, aki szívszorító üzenetben búcsúzott édesanyjától.

Gyászol Hollywood, elhunyt June Lockhart Fotó: CBS TV/20TH CENTURY FOX TV / Album / Northfoto

Százéves korában elhunyt a hollywoodi ikon, June Lockhart

A család közleménye szerint June természetes halált halt Santa Monica-i otthonában, Kaliforniában, október 23-án, csütörtökön este 9:20-kor. Megható szavaival lánya, June Elizabeth így emlékezett rá:

Anyu mindig a színészetet tekintette a mesterségének, de igazi szenvedélye az újságírás, a politika, a tudomány és a NASA volt. Imádta a szerepét a Lost in Space-ben, és boldoggá tette a tudat, hogy sok jövőbeli űrhajóst inspirált.

Halálának pillanatában lánya és unokája, Christianna, is mellette voltak.

A szomorú hírt követően rajongók és barátok megható üzenetekkel árasztották el a közösségi médiát. A jelmeztervező Jean-Pierre Dorleac így emlékezett meg róla az X-en:

Ha nincs a legkedvesebb és legrégebbi barátom, June Lockhart, sosem lettem volna az az elismert jelmeztervező, aki ma vagyok. June 55 éven át támogatott és bátorított. Micsoda szenzációs és fantasztikus HÖLGY volt!!!

June Lockhart csodálatos karrierje közel kilenc évtizedet ölelt fel. Nyolcévesen, 1933-ban New Yorkban kezdte pályafutását, majd öt évvel később már szüleivel, Gene és Kathleen Lockharttal együtt szerepelt A Karácsonyi ének című filmben.

1947-ben megkapta az első Tony-díjat, amelyet a For Love or Money című darabban nyújtott alakításáért vehetett át a legjobb új tehetség kategóriában.

A filmvásznon kívül a NASA nem hivatalos nagykövete lett. Gyakran vett részt rakétaindításokon és űrkutatási eseményeken, ahol olyan űrhajósok társaságában jelent meg, mint Neil Armstrong és Buzz Aldrin. 2013-ban egyik legnagyobb megtiszteltetésként élte meg, amikor a NASA Exceptional Public Achievement Medal kitüntetésben részesítette.

June az állatvédelem elkötelezett támogatója is volt. Támogatta a Santa Monica-i lovasrendőrséget, és az International Hearing Dog Inc. nevű szervezet országos szóvivőjeként is tevékenykedett - számolt be róla a Mirror.