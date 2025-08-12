Deadpool végre csatlakozik a Bosszúállókhoz? Ryan Reynolds különös képet posztolt Instagramra

Hiába van hátra még közel másfél év a Bosszúállók: Ítéletnap 2026. december 18-ai megjelenéséig, a rajongók már most számolják vissza a napokat addig. Ez egyáltalán nem meglepő, hiszen a Marvel egy olyan mértékű sztárparádéval készül, amire eddig sosem volt példa a mozitörténelemben. A 60 felett is fitt Robert Downey Jr., a szerelmi háromszögbe keveredő Pedro Pascal, a tegnapi születésnapos Chris Hemsworth mellett még olyan legendák is láthatóak lesznek a filmben, mint Ian McKellen vagy Patrick Stewart. A mérföldhosszúságú stáblista persze itt még nem ér véget, és a stúdió további nagy nevekről ránthatja le a leplet nemsokára. Ezek között az A-listás akcióhősök között felbukkanhat majd Ryan Reynolds szószátyár halálosztója, Deadpool is. Erről árulkodik a focicsapat tulajdonos sztárszínész legutóbbi Instagram-bejegyzése.

Nagyjából így festhetnek most Deadpool rajongói is, miután megtudták, hogy kedvencük nagy eséllyel beáll a Bosszúállók közé (Fotó: Twentieth Century Fox)

Deadpool kegyetlen poénjaival erősítenek a Bosszúállók

Végre elérkezhet a nap, amire Deadpool 2016-os eljövetele (amennyiben nem számoljuk az X-Men kezdetek: Farkas című filmet) óta várnak a Marvel rajongói, azaz a piros hacukás, poéngyáros szuperhős végre beléphet a sztárligába, és csatlakozhat az első számú igazságosztó gárda, a jövőre új filmmel jelentkező Bosszúállók közé. Az erre vonatkozó híresztelések ugyan már évek óta fellelhetőek a közösségi médiában, de a pletykák az elmúlt hetekben, napokban egyre hangosabbak lettek. Erre reagált most a karakter megformálója, Ryan Reynolds Instagramon, ahol bármiféle magyarázat nélkül az alábbi képet posztolta:

A fotón Bosszúállók csapatának logója látható, és ahogy azt Deadpool karakterétől elvárható, nem hagyhatta ki, hogy rá ne firkáljon valamit. Történetesen az anarchizmus szimbólumát, ami már most azt jelzi előre az egész fanbázisnak, hogy a Bosszúállók katonás rendjébe Ryan Reynolds figurája magával hozhat némi rendbontást és káoszt.

A Deadpool-filmek harmadik felvonása, a Deadpool & Rozsomák a 2024-es év egyik legnagyobb dobása volt, nem véletlen tehát, hogy a Marvel mindenképp látni szeretné Ryan Reynoldsot a Bosszúállók színészei között (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Jön a második székes bejelentő?

A Bosszúállók: Ítéletnap castingjának első, közel öt és fél órás bejelentő adását az első másodperctől az utolsóig óriási érdeklődés övezte idén márciusban. Az interneten pedig most az a hír járja, hogy hasonló, monumentális bejelentőre készül a Marvel, hamarosan érkezhet a második, maratoni castingleleplezés. A székes szereplővillantás következő felvonása, ha hihetünk a pletykáknak, augusztus 27-én érkezhet, és a fanatikusok fantáziája már most non-stop zakatol azzal kapcsolatban, kikről hullhat le a lepel. Bár biztosra még semmit sem lehet tudni, de Ryan Reynolds mai posztja után váratlanul érne mindenkit, ha nem tűnne fel az ő neve az élő adásban, illetve sokak lennének csalódottak, ha Deadpool öreg cimborája, Hugh Jackman vagy a jelenleg Glasgow utcáit felforgató Tom Holland is hiányozna a második székes élőzésből.